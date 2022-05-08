Nam thần Lee Yoon Gi khiến netizen 'khóc thét' bởi nhan sắc 'đẹp như tạc tượng' trong loạt ảnh mới

Sao quốc tế 08/05/2022 16:18

Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng nhan sắc của nam thần Lee Joon Gi vẫn khiến chị em phải 'khóc thét'.

Nam thần Lee Yoon Gi khiến netizen 'khóc thét' bởi nhan sắc 'đẹp như tạc tượng' trong loạt ảnh mới - Ảnh 1

Namoo Actors  - công ty quản lý của Lee Joon Gi vừa qua đã tung ra một vài hình ảnh hậu trường của nam diễn viên khi anh chụp mẫu cho tạp chí 'Singles'. Trong những bức ảnh được công bố, Lee Joon Gi khiến người hâm mộ không thể rời mắt bởi khí chất lạnh lùng trong những set đồ vest nam tối màu.

Nam thần Lee Yoon Gi khiến netizen 'khóc thét' bởi nhan sắc 'đẹp như tạc tượng' trong loạt ảnh mới - Ảnh 2

Nhiều ý kiến cho rằng visual của nam diễn viên với tư thế tạo dáng mang nét ‘uể oải’ lại còn kết hợp với bộ trang phục trang trọng như vậy có thể khiến chị em phái nữ ‘mất trí’.

Nam thần Lee Yoon Gi khiến netizen 'khóc thét' bởi nhan sắc 'đẹp như tạc tượng' trong loạt ảnh mới - Ảnh 3

Nam thần Lee Yoon Gi khiến netizen 'khóc thét' bởi nhan sắc 'đẹp như tạc tượng' trong loạt ảnh mới - Ảnh 4

Có thể nói, gương mặt, thần thái, vẻ đẹp của Lee Jun Ki vẫn luôn thu hút sự chú ý hơn cả. Không ai nghĩ anh chàng sinh năm 1982 và năm nay đã 40 tuổi. So với hình ảnh thời đôi mươi dường như chẳng khác nhau điểm nào, thậm chí nếu nhìn vào gương mặt, ngoại hình của Lee Jun Ki hiện tại ai nấy đều khen ngợi rằng ngay cả mỹ nam đôi mươi hiện tại cũng khó có được nhan sắc như vậy. 

Mặt khác, bộ phim ‘Again my life’ do Lee Joon Gi đóng chính hiện đang nhận được rất nhiều sự yêu thích từ khán giả. Again My Life xoay quanh câu chuyện phục thù của Kim Hee Woo (Lee Joon Gi thủ vai) – một công tố viên trẻ tuổi. Sau khi bị giết oan trong lúc tham gia điều tra bê bối tham nhũng của một chính trị gia, anh được trao cơ hội thứ hai để tiếp tục đấu tranh cho công lý. 

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‘Broker’ – bộ phim được đề cử giải thưởng cao nhất trong Liên hoan phim Cannes vừa qua đã tung ra những hình ảnh hậu trường khiến xem không khỏi thấy ‘ấm áp’.

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Từ khóa:   sao châu á Lee Joon Ki phim again my life

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