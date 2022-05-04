Mẹo nhỏ để giúp bạn vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay

Khó ngủ, trằn trọc không ngủ được là một trong những tình trạng làm suy giảm chất lượng giấc ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù bạn đã thử nhiều cách như: đọc sách, tắt thiết bị điện tử nhưng không hiệu quả. Vậy làm thế nào để chìm vào giấc ngủ nhanh chóng?

Tạo môi trường thích hợp cho phòng ngủ của bạn

Cách bày trí, sắp xếp phòng ngủ có thể tác động tiêu cực hoặc tích cực đến chất lượng và thời gian ngủ.

Sau đây sẽ là những lời khuyên giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn:

Nhiệt độ phòng nên duy trì ở mức 18 - 22 độ.

Ánh sáng nên được để ở chế độ mờ tối, chỉ cần tắt đèn trần và đèn chiếu sáng là đủ. Nếu căn phòng gần đường phố hoặc có nhiều ánh sáng, nên trang bị thêm rèm cửa.

Không được để tiếng ồn có thể làm phiền giấc ngủ của bạn.

Thư giãn

Cách thở đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống thần kinh trung ương của mỗi người. Nó giúp điều chỉnh nhịp tim, căng cơ, tạo cảm giác thư giãn hoặc hưng phấn. Trong khi hơi thở nhanh và nông tạo ra cảm giác lo lắng thì hơi thở sâu và chậm có thể giúp bạn bình tĩnh hơn.

Ăn nhẹ trước khi đi ngủ

Bạn càng phải tiêu hóa nhiều thức ăn thì càng đốt cháy nhiều năng lượng hơn, vì vậy hãy thử ăn nhẹ trước khi ngủ.

Tiêu thụ trái cây, sữa chua và đồ uống nóng không cồn sẽ giúp não bộ của bạn tập trung hơn vào việc nghỉ ngơi.

Tránh tập thể dục trước khi đi ngủ

Tập thể dục là điều cần thiết để giữ gìn sức khỏe, nhưng không nên tập thể dục 30 phút trước khi đi ngủ. Ví dụ, nếu bạn đi ngủ lúc 9 giờ, bạn nên kết thúc việc tập thể dục trước 7 giờ vì tập thể dục có thể kích hoạt cơ thể và giúp đầu óc minh mẫn hơn .

Các hoạt động duy nhất bạn có thể làm trước khi đi ngủ là yoga và thiền để làm dịu cơ thể và tâm trí.

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