7 công dụng 'vàng' không ngờ tới khi bạn ăn hạt bơ

Sức khỏe 25/04/2022 22:39

Đọc bài viết này để suy nghĩ lại về việc ăn bơ bỏ hạt nhé!

Bơ rất giàu chất chống oxy hóa và dầu tự nhiên, vậy nên đây chính là một loại trái cây đầy đủ yếu tố ‘thơm ngon, bổ dưỡng’. Tuy nhiên, phần hạt bơ hay bị chúng ta vứt bỏ cũng là một thứ có nhiều chất xơ và axit amin nên rất tốt cho việc ngăn ngừa và điều trị các bệnh khác nhau. Sau đây là những công dụng tuyệt vời của hạt bơ đối với sức khỏe của bạn.

Kiểm soát cholesterol

7 công dụng 'vàng' không ngờ tới khi bạn ăn hạt bơ - Ảnh 1

Bơ bình thường hóa mức cholesterol xấu trong máu và tăng mức cholesterol lành mạnh. Hầu hết mọi người không biết rằng 70% axit amin trong loại quả này nằm ở hạt bơ. Ăn hạt bơ có thể giúp kiểm soát lượng cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Phòng nhiễm trùng ở dạ dày

Hợp chất phenolic có nhiều trong hạt bơ có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày, dự phòng loét dạ dày.

Không chỉ vậy, nhờ đặc tính kháng viêm nên dùng hạt bơ có tác dụng điều trị các trường hợp tiêu chảy và rối loạn dạ dày ruột thường do vi khuẩn hoặc vi rút.

Không chỉ có thế, hàm lượng chất xơ có trong hạt bơ làm tăng nhu động ruột, giúp nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể.

Ngăn ngừa ung thư

7 công dụng 'vàng' không ngờ tới khi bạn ăn hạt bơ - Ảnh 2

Trong hạt bơ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng giúp cơ thể có thể loại bỏ các gốc tự do, đó là nguyên nhân hình thành tế bào ung thư.

Ngoài ra, hàm lượng flavonol có trong hạt bơ có tác dụng giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư và các khối u trên cơ thể động vật gặm nhấm, tuy nhiên cần các thử nghiệm lâm sàng trên người.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Nhờ đặc tính chống viêm, hạt bơ giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Nó cũng ngăn ngừa nhiễm trùng và các bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra còn giúp làm giảm các triệu chứng nếu bạn bị viêm khớp hoặc các vấn đề về khớp khác.

Ngăn ngừa lão hóa

7 công dụng 'vàng' không ngờ tới khi bạn ăn hạt bơ - Ảnh 3

Hạt bơ rất giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa. Nó cũng  giúp  sản xuất collagen , ngăn ngừa nếp nhăn và làm mềm da.

Giúp điều trị bệnh đục thủy tinh thể

7 công dụng 'vàng' không ngờ tới khi bạn ăn hạt bơ - Ảnh 4

Hạt bơ rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Nhỏ một vài giọt dầu bơ vào mắt của bạn hai lần một ngày, vào buổi sáng và tối. Lưu ý, dầu bơ phải tươi và không chứa vi khuẩn hoặc các chất bẩn khác.

Nuôi dưỡng tóc bóng mượt

7 công dụng 'vàng' không ngờ tới khi bạn ăn hạt bơ - Ảnh 5

Dầu chứa trong hạt bơ tương tự như dầu ô liu và có thể được sử dụng cho mục đích thẩm mỹ. Nó cũng hỗ trợ cho việc làm tóc bóng mượt và ngăn ngừa gàu.

Cách chế biến hạt bơ để dùng như sau:

Cách 1: Cho nguyên hạt bơ vào lò nướng để làm khô lại, sau đó gạt bỏ lớp ngoài, cắt hạt thành miếng nhỏ và xay thành bột mịn.

Cách 2: Luộc chín hạt bơ, sau đó phơi nắng từ 3-5 ngày. Khi thấy hạt đã khô, dùng búa nhỏ đập dập hạt, sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Khi bạn đã có thành phẩm bột hạt bơ, bạn có thể cho vào lọ thủy tinh đậy kín sau đó bảo quản trong tủ lạnh. Bạn có thể ăn hạt bơ cùng sữa chua, trà, sinh tố trở thành một thức uống dinh dưỡng phòng ngừa bệnh hàng đầu.

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