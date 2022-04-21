4 bài thể dục 'vàng' dành riêng cho mắt

Nếu không muốn thị lực suy giảm và giữ cho đôi mắt ở trạng thái tốt nhất, bạn cần tập thể dục cho mắt . Sau đây là một số bài tập đơn giản mà bạn có thể thực hiện ở bất cứ đâu mà hiệu quả đem lại cũng rất ‘đáng gờm’!

Ngày nay, bởi nhiều nguyên do như ăn uống thiếu chất, dùng các thiết bị điện tử nhiều,.. mà sức khỏe đôi mắt của chúng ta ngày càng báo động.

Nếu bạn làm việc trước máy tính, chớp mắt là một bài tập rất quan trọng cho sức khỏe của mắt.

Ngồi trước máy tính cần sự tập trung cao độ. Điều này ngăn bạn chớp mắt trong thời gian dài và biện pháp để ‘tránh’ nó là:

Chợp mắt nhanh: Khi tạm nghỉ làm, hãy cố gắng chớp mắt thật nhanh. Điều này sẽ làm dịu mắt bạn một cách tự nhiên. Với bài tập này, bạn sẽ không cần sử dụng bất kỳ loại thuốc nhỏ mắt nào.

Chớp mắt từ từ: Bài tập này sẽ giúp bạn thư giãn đôi mắt. Nhắm mắt lại và giữ nguyên trong vài giây, sau đó mở mắt. Lặp lại động tác khoảng 7 đến 8 lần.

Massage mắt

Người ta phát hiện ra rằng tác dụng một lực nhẹ nhàng lên mắt cũng tốt cho đôi mắt. Bài tập này sẽ giảm mỏi mắt và thư giãn thị lực cho bạn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Dưới đây là hai cách để làm cho đôi mắt của bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn rõ rệt.

Dùng lòng bàn tay ấn vào mắt: Đặt lòng bàn tay lên mắt với áp lực nhẹ nhàng. Bạn nên làm ấm bằng cách xoa tay trước và đặt tay lên mắt trong tối đa hai phút.

Dùng ngón tay ấn: Đặt ngón tay lên mắt và ấn nhẹ nhàng trong vài giây, nghỉ một lát và thực hiện lại.

Đảo mắt

Dưới đây là một số cách để thư giãn đôi mắt của bạn:

Lên và Xuống: Đây là động tác đầu tiên, nhìn lên và sau đó nhìn xuống. Động tác này có thể hơi khó vậy nên hãy thực hiện từ từ.

Đây là động tác đầu tiên, nhìn lên và sau đó nhìn xuống. Động tác này có thể hơi khó vậy nên hãy thực hiện từ từ. Trái và phải: Bài tập thứ hai cũng tương tự, nhưng trước tiên bạn hãy nhìn sang bên phải và sau đó là bên trái.

Khi thực hiện bài tập này, bạn có thể cảm thấy áp lực như thể bạn đang dùng lực di chuyển mắt. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy bạn đã làm đúng. Bạn sẽ cảm nhận được cảm giác thư thái và sảng khoái ở đôi mắt sau khi kết thúc quá trình tập luyện.

Nhìn gần rồi nhìn xa

Bài tập này có thể giúp ích cho những người bị cận hoặc viễn thị.

Cách thực hiện rất đơn giản:

Tập trung nhìn vào một điểm gần trước mắt sau một vài giây, sau đó phóng tầm mắt ra, nhìn vào một điểm xa trong một vài giây. Làm động tác này 5-7 lần trong ngày.