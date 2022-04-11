Cảnh báo: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn thức ăn chưa được nấu chín?

Sức khỏe 11/04/2022 17:29

Một số thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm cao vậy nên điều quan trọng là phải nấu chín thức ăn đúng cách để tránh tình trạng bị ngộ độc thực phẩm. Đọc bài viết này để tìm hiểu về sự nguy hiểm và những lưu ý cần xem xét khi ăn thực phẩm chưa được nấu chín.

Dạo này, chịu ảnh hưởng của các món ăn châu Á và Nam Mỹ, xu hướng ăn đồ tươi sống của người dân ngày càng tăng. Tuy nhiên, đối với một số loại thực phẩm đặc biệt, để ngăn ngừa các triệu chứng phát sinh bạn phải nấu chín đúng cách.

Ăn thức ăn chưa nấu chín có thể gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải biết thực phẩm nào nên ăn khi chín kỹ và thực phẩm nào có thể gây ra các vấn đề sức khỏe.

Nấu ăn là một biện pháp an toàn thực phẩm

Cảnh báo: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn thức ăn chưa được nấu chín? - Ảnh 1

Ngoài việc cải thiện sự ngon miệng của thực phẩm, một trong những công năng của nấu ăn là tiêu diệt vi khuẩn vì khi thực phẩm tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể tiêu diệt các sinh vật còn lại, giúp ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn vào đường tiêu hóa, tiêu diệt nấm và các vi sinh vật khác được cho là nguyên nhân gây ra các bệnh như nhiễm khuẩn salmonella.

Ví dụ thích hợp nhất là khử trùng sữa. Tiếp xúc với nhiệt độ cao trong một thời gian ngắn để đảm bảo rằng sữa đủ an toàn để uống vào cơ thể. Thông qua quá trình này, sữa có thể được bảo quản trong hộp trong một thời gian dài cho đến khi được tiêu thụ.

Ăn thức ăn chưa chín có nguy hiểm không?

Thịt là một trong những thực phẩm phải được nấu chín đúng cách. Tất nhiên, một miếng bít tết hoặc một miếng thịt tái thường không phải là vấn đề quá lớn.

Cảnh báo: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn thức ăn chưa được nấu chín? - Ảnh 2

Điển hình ở đây chính là hamburger. Trong trường hợp hamburger, thịt trong đó rất có thể chứa các sinh vật gây bệnh cả bên ngoài và bên trong. Vì vậy, thực phẩm này nên được nấu chín cho đến khi nhiệt độ bên trong đạt 60-70ºC.

Ăn hamburger chưa chín là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ngộ độc thực phẩm, là một hành động rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Cá cũng là thực phẩm nguy hiểm khi chưa nấu chín

Cảnh báo: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn thức ăn chưa được nấu chín? - Ảnh 3

Dưới ảnh hưởng của văn hóa phương Đông, cá sống đã trở thành món ăn thường xuyên được tìm thấy trên toàn thế giới trong vài năm qua. Các cửa hàng sushi chuyên về cá sống và các món ăn khác đã tăng lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, nếu muốn ăn cá sống thì phải đông lạnh sản phẩm trước. Quá trình này tiêu diệt bất kỳ vi sinh vật nào có thể có trong cá. Việc ăn cá sống mà không tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm đã được chứng minh là có hại cho sức khỏe.

Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí , các sinh vật nguy hiểm nhất có trong cá sống thường là giun đũa Anisakis, chủ yếu được tìm thấy trong cá trắng. Đông lạnh là một cách hiệu quả để giảm giun đũa. Ngoài ra, người ta còn có thể vắt chanh – nguyên liệu có tính axit lên bề mặt cá sống.

Sự thay đổi pH như thế này là phương pháp tập trung tấn công các vi sinh vật có thể tồn tại trên bề mặt. Tuy nhiên, trong trường hợp cá sống không được xử lý đông lạnh, bạn cần phải thực hiện nấu chín đúng cách.

Kết luận

Ăn thực phẩm sống hoặc nấu chưa chín có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Nếu xác định được nguồn gốc của thực phẩm và biết được nó đã được xử lý đông lạnh hay chưa có thể giúp bạn xác định rủi ro khi ăn một món ăn chưa được nấu chín hoàn hảo.

Ngoài ra, việc sử dụng axit gây thay đổi chỉ số pH của thực phẩm cũng là một cách tốt. Làm như vậy có thể giết chết các sinh vật gây bệnh còn sót lại trong thực phẩm.

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