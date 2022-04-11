Điểm danh 6 thành phần 'nguy hiểm' không nên thêm vào ly cà phê của bạn

Sức khỏe 11/04/2022 05:48

Việc uống cà phê đã được chứng minh là có thể cải thiện trí nhớ, thúc đẩy sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Mặc dù vậy, cà phê đôi khi trở thành kẻ thù lớn nhất đối với sức khỏe bởi những sai lầm của chúng ta. Hãy đọc bài viết sau để tránh việc cho những loại nguyên liệu này vào cà phê nhé.

Hương vị

Điểm danh 6 thành phần 'nguy hiểm' không nên thêm vào ly cà phê của bạn - Ảnh 1

Thức uống cà phê với các thành phần hương liệu như vani, hạt phỉ, caramel thường chứa nhiều đường và màu nhân tạo.

Nếu bạn muốn thêm hương vị cho cà phê, hãy cho một vài giọt chiết xuất vanilla, bạc hà hoặc trái cây khô vào.

Mặc dù những thành phần này không chứa nhiều đường, nhưng hãy nhớ rằng hương vị có thể thay đổi chỉ số glucozo trong máu của bạn. Vậy nên, tốt nhất là không nên thêm gì vào cà phê, hãy nhớ rằng cà phê nguyên chất vốn không có vị ngọt.

Saccharin 

Đường không calo có thể giúp bạn tránh việc cà phê chứa quá nhiều đường. Vậy thì vấn đề phát sinh ở đây là gì? Chúng có thể tạo ra sự thay đổi trong quá trình trao đổi chất bằng các chất phái sinh của đường. Kết quả là có thể làm cho bạn cảm thấy không no và ăn nhiều hơn. Điều này cản trở sự phát triển của vi khuẩn trong ruột và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Đường

Điểm danh 6 thành phần 'nguy hiểm' không nên thêm vào ly cà phê của bạn - Ảnh 2

Việc ăn một lượng nhỏ đường mỗi ngày không gây hại cho sức khỏe, nhưng bạn nên biết rằng nếu bạn uống vài tách cà phê mỗi ngày sẽ tích tụ calo rỗng (chứa nhiều calo nhưng không có chất dinh dưỡng) trong cơ thể.

Nếu cho 2 muỗng đường vào 3 cốc cà phê sẽ làm tăng lượng đường hấp thụ lên 50g. Điều này là quá nhiều khi xem xét lượng đường khuyến nghị hàng ngày cho một người trưởng thành là 90g (một bữa ăn chứa 2000 calo).

Nhưng bạn không nhất thiết phải ngừng uống vài tách cà phê mỗi ngày bởi vì bạn có thể tìm thấy những lựa chọn thay thế lành mạnh khác bổ sung vị ngọt cho cà phê. Nếu có thể, hãy sử dụng các loại hương vị tự nhiên, chẳng hạn như đường nâu hoặc quế sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Quế ngăn ngừa sự gia tăng lượng đường trong máu và cũng làm dịu sự thèm ăn.

Sữa ít béo

Mặc dù nguyên liệu này không hẳn là sẽ gây hại, nhưng lựa chọn các sản phẩm từ sữa có chất béo tự nhiên có thể tốt hơn. Những người uống sữa ít béo sẽ có lượng carbohydrate cao hơn, điều này có thể dẫn đến việc tăng cân.

Lựa chọn sữa thông thường sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Vậy nên có thể thấy rằng một số axit béo trong sữa thông thường có thể ngăn ngừa bệnh tật, vì vậy rất tốt để thêm vào cà phê.

Bột kem

Không còn nghi ngờ gì nữa, bột kem là nguyên liệu tồi tệ nhất để cho vào cà phê. Bởi vì nó chỉ làm thay đổi màu sắc của cà phê và bắt chước độ ngậy của các loại kem làm từ sữa khác.

Sản phẩm này gọi một cách mĩ miều chính là chất béo chuyển hóa nhân tạo, nó gây tắc nghẽn động mạch và có liên quan đến bệnh tim và tiểu đường.

Vì vậy, khuyến nghị bạn không nên sử dụng loại bột kem thường thấy trên máy bay hoặc trong quán cà phê.

Rượu

Điểm danh 6 thành phần 'nguy hiểm' không nên thêm vào ly cà phê của bạn - Ảnh 3

Thêm một sự kết hợp tồi tệ nữa đó là khi bạn cho rượu vào cốc cà phê của mình. Rượu không chứa bất kỳ chất dinh dưỡng nào và là nguyên nhân của nhiều loại bệnh như rối loạn tâm thần và hành vi. Ngoài ra, uống quá nhiều rượu gây ra các vấn đề thứ cấp như nghiện rượu, xơ gan, bệnh tim mạch, ung thư, tai nạn giao thông.

Nếu bạn muốn uống cà phê có vị, có thể sử dụng các chất tạo hương tự nhiên sau:

  • Quế
  • Vanilla
  • Chiết xuất bạc hà
  • Sữa đậu nành
  • Sữa hạnh nhân
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