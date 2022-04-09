Đừng bỏ qua những điều này nếu bạn đang rơi vào tình trạng mất ngủ hay ngủ không ngon giấc

Sức khỏe 09/04/2022 23:17

Một phần ba cuộc đời của chúng ta dành cho việc ngủ, nghe thì có vẻ nhiều nhưng việc nạp năng lượng là điều thực sự cần thiết. Vậy nên nếu bạn đang rơi vào tình trạng mất ngủ hay ngủ không ngon giấc thì cần phải mau chóng tìm ra các phương pháp để khắc phục tình trạng này.

Nếu không ngủ đủ giấc, chúng ta sẽ không có khả năng làm việc, học tập, giữ tâm trạng thoải mái,.. Ngoài ra, năng suất, khả năng phán đoán, trí nhớ và sự tập trung đều giảm xuống mức thấp nhất. Để tránh những tình trạng này, hãy cùng xem qua những cách làm sau để bạn có thể có một giấc ngủ thật ngon nhé.

Thiết lập thói quen đi ngủ đều đặn

Đừng bỏ qua những điều này nếu bạn đang rơi vào tình trạng mất ngủ hay ngủ không ngon giấc - Ảnh 1

Điều này sẽ cho cơ thể thiết lập được cơ chế khi nào nên đi ngủ và khi nào nên thức dậy. Vậy nên hãy cố gắng đi ngủ và thức dậy cùng một khung giờ. Thiết lập thói quen này hàng ngày kể cả cuối tuần để cơ thể không bị mất cân bằng.

Viết nhật ký

Đừng bỏ qua những điều này nếu bạn đang rơi vào tình trạng mất ngủ hay ngủ không ngon giấc - Ảnh 2

Phương pháp này sẽ giải phóng hormone căng thẳng giúp giảm lo âu và buồn phiền. Bạn không cần phải tuân theo quy tắc nào mà hãy viết ra bất cứ điều gì khiến bạn phiền lòng hoặc lo lắng. Viết nhật ký là phương pháp giúp bạn giải tỏa suy nghĩ, không còn phải bận tâm điều gì trước khi chìm vào giấc ngủ nữa.

Tăng lượng magiê trong cơ thể

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng magiê là chất cần thiết cho một giấc ngủ ngon. Cố gắng ăn các loại thực phẩm chứa nhiều magie như hạt bí ngô, cải bó xôi và rau bina,...

Uống trà hoa cúc

Đừng bỏ qua những điều này nếu bạn đang rơi vào tình trạng mất ngủ hay ngủ không ngon giấc - Ảnh 3

Loại trà này là một thức uống giúp làm dịu, thư giãn và giảm lo lắng. Uống một cốc trước khi ngủ là đủ để giúp bạn cảm thấy thoải mái cho đến ngày hôm sau. Cách pha thông thường là bạn hãy cho một nắm hoa cúc cho vào 1/4 lít nước, sau đó khuấy đều và thưởng thức.

Tập thể dục nhiều hơn

Đừng bỏ qua những điều này nếu bạn đang rơi vào tình trạng mất ngủ hay ngủ không ngon giấc - Ảnh 4

Nếu chơi các môn thể thao hoặc các hoạt động thể chất khác, cơ thể và tâm trí sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Ngoài ra, tập thể dục còn đem lại những lợi ích khác như giảm cân, giảm căng thẳng, cơ bắp săn chắc, cải thiện chức năng tim phổi, giảm cholesteron , v.v.

Ngừng làm việc khi mặt trời lặn

Nếu có thể, chỉ làm việc cho đến khi mặt trời lặn. Điều này sẽ thông báo cho cơ thể tín hiệu rằng ban đêm là thời gian để nghỉ ngơi và ngủ, vậy nên không cần phải căng thẳng nữa. Sử dụng thời gian này để tập thể dục, đọc sách và chơi với con là những lựa chọn được ưu tiên.

Tạo bầu không khí thư giãn

Sử dụng nệm chất lượng tốt và rèm tối màu để cản nắng. Chọn giấy dán tường màu nhẹ nhàng và sử dụng máy sưởi hoặc máy điều hòa không khí hiệu suất cao.

Giảm tiếng ồn, ngủ chung giường với người không gặp ác mộng (nếu bạn không thể, hãy mua một chiếc giường lớn hơn) và mặc đồ ngủ thoải mái là những việc nên làm để giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn.

Tránh một số loại thực phẩm ngay trước khi đi ngủ

Đừng bỏ qua những điều này nếu bạn đang rơi vào tình trạng mất ngủ hay ngủ không ngon giấc - Ảnh 5

Tránh tất cả các loại thực phẩm làm bạn thức giấc, đặc biệt là caffeine, nước ngọt và chất béo trước khi đi ngủ. Trên thực tế, mọi người khuyên nên tránh uống cà phê sau 6 giờ tối .

Không ngủ khi đói

Tuy nhiên, việc đi ngủ với tình trạng bụng no cũng không tốt.

Tốt nhất là bạn hãy ăn tối đầy đủ. Bằng cách đó, bạn sẽ không bị đói và không bị thức giấc để tìm thức ăn vì đau bụng hoặc cảm thấy đói khi đang ngủ.

 

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Để có một cuộc sống khỏe mạnh, bạn phải quản lý sức khỏe thể chất và tinh thần bằng những thói quen tốt. Có thể thấy sự khác biệt lớn ngay cả khi đó chỉ là những thay đổi nhỏ.

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