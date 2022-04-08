7 thói quen tưởng như nhàm chán nhưng lại giúp tái tạo tế bào não, tăng khả năng ghi nhớ siêu đỉnh

Để có một cuộc sống khỏe mạnh, bạn phải quản lý sức khỏe thể chất và tinh thần bằng những thói quen tốt. Có thể thấy sự khác biệt lớn ngay cả khi đó chỉ là những thay đổi nhỏ. Làm thế nào để có thể kích thích tái tạo tế bào não? Chúng ta hãy cùng tham khảo một vài phương pháp sau nhé!

Nếu bạn bỏ bữa sáng, ăn khuya, ngồi nhiều hoặc bị căng thẳng, tế bào não có khả năng cao sẽ giảm. Thậm chí ngay cả khi thời gian ngủ một ngày dưới 7 tiếng cũng có thể gây ảnh hưởng lớn cho não.

Ai cũng biết rằng phải tập thể dục để duy trì cơ thể khỏe mạnh. Tập thể dục không chỉ giúp cải thiện thể hình mà còn có lợi cho sức khỏe thể chất.

Tập thể dục thường xuyên giúp cung cấp oxy cho não và tế bào cơ thể. Theo một nghiên cứu được công bố tại tạp chí Behavioral Brain Research, nếu cung cấp nhiều oxy hơn cho não bộ bằng các hoạt động thể chất có thể giúp ích cho quá trình hình thành tổ chức thần kinh và ngăn ngừa suy giảm chức năng não.

Ngoài ra, vận động cũng làm tăng sản xuất endorphin. Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Cellular Signaling, Endorphin giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng, một trong những nguyên nhân gây suy thoái thần kinh.

2. Giữ tinh thần khỏe mạnh

Não bộ phải được duy trì trong trạng thái khỏe mạnh để tạo ra neuron mới. Để làm được điều này, chúng ta hãy thực hiện các hoạt động thúc đẩy sự phát triển và tăng cường thần kinh.

Bạn có thể thử ghép hình, giải Sudoku, học ngôn ngữ mới hoặc đọc nhiều sách. Hoạt động này có thể kích hoạt não và rèn luyện năng lực trí tuệ.

3. Quan hệ tình dục thường xuyên

Quan hệ tình dục có thể giúp tái tạo tế bào não. Theo một nghiên cứu được công bố tại tạp chí Sexual Medicine, khi tạo ra endropin trong quan hệ tình dục đồng nghĩa với căng thẳng của bạn sẽ giảm xuống.

Giống như việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, điều này giúp ngăn ngừa các tế bào thần kinh chết. Liên quan đến việc hình thành tế bào thần kinh mới, vẫn chưa có đủ bằng chứng để chứng minh tính liên quan nhưng nó cũng đã đạt được kết quả đầy triển vọng trong những nghiên cứu ban đầu.

Một số nghiên cứu sơ bộ nói thêm rằng quan hệ tình dục sẽ giúp nâng cao chức năng nhận thức của não.

4. Hấp thụ Omega-3

Ảnh minh họa: Internet

Axit béo Omega-3 không chỉ giúp ích cho chức năng của tim mạch mà còn tốt cho não bộ. Trong một nghiên cứu được công bố tại tạp chí học thuật Interciencia, axit béo Omega-3 cần thiết cho sức khỏe não có thể nâng cao kỹ thuật như khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ và tâm trạng.

Ngoài việc thúc đẩy sự phát triển của các tế bào thần kinh mới, axit béo Omega-3 còn có thể làm chậm quá trình ‘chết’ của các tế bào thần kinh hiện có. Do đó, việc bao gồm thực phẩm giàu axit béo Omega-3 trong thực đơn sẽ có lợi cho sức khỏe.

5. Nghệ

Theo một nghiên cứu được công bố tại tạp chí Current Medicinal Chemistry, nghệ có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ thần kinh. Do đó, đây là thực phẩm mang lại hiệu quả tích cực trong việc thúc đẩy tái tạo tế bào não.

Theo một nghiên cứu được công bố tại tạp chí Neural Regeneration Research, Curcumin - một hợp chất khác của nghệ có khả năng ngăn chặn tích lũy beta amyloid plac có liên quan mật thiết đến sự phát triển của bệnh Alzheimer.

6. Thiền

Ảnh minh họa: Internet

Thiền có hiệu quả trong việc giảm áp lực và căng thẳng của não.

Thiền có thể cải thiện trí nhớ, tập trung và sự chú ý để nâng cao khả năng nhận thức. Nếu bạn không gây căng thẳng cho não thì có thể quản lý sức khỏe của tế bào thần kinh và ngăn ngừa suy giảm tế bào.

7. Uống trà xanh

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh là loại trà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt trong số đó, như đã trình bày chi tiết trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Chinese Medicine, nó có tác dụng chống oxy hóa và ức chế căng thẳng. Điều này có thể ngăn chặn tác động của các gốc tự do gây tổn thương cho tế bào trong cơ thể.