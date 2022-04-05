Đu đủ và dứa - hai loại trái cây có hàm lượng vitamin cao và calo thấp giúp làm sạch độc tố, tăng cường hệ tiêu hóa, tăng cảm giác no lâu hơn.

Thực đơn giải độc không chỉ giúp giảm cân mà còn có thể loại bỏ độc tố gây hại cho cơ thể.

Thực đơn giải độc phải được duy trì đều đặn trong 3-6 ngày thì mới có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nên tránh thịt đỏ, các sản phẩm từ sữa, chất béo bão hòa và tinh bột tinh chế.

Lợi ích của dứa

Ảnh minh họa: Internet

Dứa có chứa nước và chất xơ, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và cung cấp các khoáng chất như kẽm, magiê và sắt. Ngoài vitamin A, B, C, nó còn đóng vai trò là chất lợi tiểu và có thể điều tiết táo bón do hàm lượng chất xơ và pectin có trong dứa.

Hiệu quả này giúp thúc đẩy việc hấp thụ đường trong cơ thể, giúp điều chỉnh huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường.

Lợi ích của đu đủ

Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia chia sẻ rằng đu dủ được tạo thành từ tối đa 90% nước và trong nó còn chứa các vitamin như A, B, C, D.

Đu đủ có hàm lượng vitamin C rất cao nên chỉ cần hấp thụ 100 gram là có thể lấp đầy lượng hấp thụ trong ngày. Ngoài ra, nó còn có nhiều khoáng chất như potassium, canxi và magiê có lợi cho cơ thể.

Sinh tố dứa đu đủ

Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố dứa đu đủ cung cấp cảm giác no bụng và là một phương pháp tuyệt vời để kiểm soát sự thèm ăn vì lượng calo trong nó rất thấp.

Nguyên liệu

1/2 cái đu đủ

1/2 quả dứa

2 cốc sữa hạnh nhân (hoặc nước)

1 muỗng mật ong

Đá

Dưa leo hoặc lô hội (tùy chọn)

Cách làm

Rửa sạch tất cả các nguyên liệu và cho vào máy xay, tiến hành xay cho đến khi các nguyên liệu nhuyễn ra, tiếp tục cho đá vào xay, thế là bạn đã có một ly sinh tố vừa dinh dưỡng vừa thơm ngon rồi!

Hãy uống sinh tố này vào buổi sáng và trước khi đi ngủ trong khoảng 6 ngày.

Một vài cách khác để thưởng thức đu đủ và dứa:

Trái cây nướng

Bạn cần cắt trái cây, gắn vào xiên que, sau đó nướng trên vỉ nướng. Ngoài ra, bạn có thể tạo thêm một menu phụ để có thể ăn kết hợp với món chính nhé.

Salad

Những loại trái cây này có thể tạo ra nhiều hương vị đa dạng cho salad. Sau khi cắt nhỏ trái cây và rau củ, hãy cho một ít giấm lên và việc của bạn lúc này là chỉ cần thưởng thức thôi.