Có rất nhiều lợi ích sức khỏe của việc ăn dưa lưới. Dưa lưới được biết đến là một loại trái cây ngon của mùa hè. Nó cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe mà bạn ít khi ngờ tới, bao gồm:

Ăn dưa lưới hàng ngày có thể cải thiện thị lực của bạn. Vitamin C, zeaxanthin và carotenoid có trong dưa giúp cải thiện thị lực và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng (một bệnh về mắt gây mất thị lực).

Cân bằng chất lỏng và chất điện giải trong cơ thể

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Dưa lưới rất giàu nước và chất điện giải. Điều này giúp duy trì lượng chất lỏng và chất điện giải đầy đủ trong cơ thể.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Dưa lưới có chỉ số tải trọng đường huyết thấp là 4. Tải lượng đường huyết thấp có nghĩa là cơ thể bạn tiêu hóa nó chậm và ngăn chặn sự tăng đột biến của lượng đường trong máu. Do đó, nó rất tốt cho những người bị bệnh tiểu đường.

Giảm mất nước cho cơ thể

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Dưa lưới chứa 90% nước. Hàm lượng nước cao có thể ngăn ngừa tình trạng mất nước trong mùa hè. Vì vậy, có một bát dưa lưới vào mùa hè sẽ bổ sung chất lỏng bị mất cho cơ thể bạn siêu lý tưởng.

Điều chỉnh huyết áp

Dưa lưới chứa nhiều kali. Kali sẽ giúp thư giãn mạch máu và giảm huyết áp.

Ngăn ngừa táo bón

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Một lượng chất xơ cao là điều cần thiết để thúc đẩy nhu động ruột và sức khỏe hệ tiêu hóa. Dưa lưới rất giàu chất xơ hữu ích cho cơ thể chúng ta. Chất xơ sẽ đẩy chất thải lên và giúp bạn đi tiêu đều đặn.

Tăng cường khả năng miễn dịch

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Dưa lưới chứa nhiều các hợp chất được gọi là dinh dưỡng thực vật. Các chất dinh dưỡng thực vật tăng cường khả năng miễn dịch và giúp chống lại bệnh tật. Các hợp chất này cung cấp đặc tính chống viêm hiệu quả. Vitamin A trong dưa cũng hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch và sản xuất các tế bào bạch cầu.

Hỗ trợ sự phát triển của thai nhi

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Chất Folate trong dưa là một trong những chất dinh dưỡng cần thiết nhất trong thời kỳ mang thai vì nó ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh. Nó cũng giúp hình thành các tế bào hồng cầu trong cơ thể và duy trì sức khỏe tổng thể của mẹ và bé.

Hoạt động như một chất chống ung thư mạnh

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Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất folate trong dưa đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư. Folate có thể hữu ích khi dùng trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư. Tuy nhiên, folate có thể thúc đẩy các tế bào hình thành ung thư khi được sử dụng trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Các nhà chuyên môn cần có những nghiên cứu sâu hơn để khám phá khả năng chống ung thư của dưa lưới.

Cung cấp dưỡng chất cho da và giảm thiểu rụng tóc

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Các vitamin có trong dưa lưới giúp nuôi dưỡng làn da và bảo vệ da khỏi các độc tố có hại. Những khoáng chất và vitamin này khuyến khích sự phát triển của tóc và đồng thời giảm thiểu tình trạng rụng tóc.

Ngoài ra, dưa đỏ còn có những lợi ích sau

Làm chậm sự tiến triển của bệnh viêm khớp

Giảm nguy cơ hen suyễn

Cách chọn dưa lưới ngon

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Trong khi chọn dưa, bạn hãy áp dụng các nguyên tắc sau

Chọn một quả dưa săn chắc, không có vết bầm tím rõ

Dưa phải nặng so với kích thước của chúng

Chọn quả dưa có màu vàng tươi

Dưa càng xuất hiện nhiều màu vàng, nó càng ngọt

Theo MenicineNet