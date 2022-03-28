Ngoài việc cảm giác lo sợ khi bản thân bị nhiễm covid-19, thì giờ đây người dân lại thêm phần xôn xao và bất an khi xuất hiện rất nhiều những loại bệnh sau hậu covid.

Cụ thể, một số người nhiễm Covid-19 không chỉ phải đối mặt với các triệu chứng của virus SARS-CoV-2 trong giai đoạn dương tính mà còn phải trải qua tình trạng mệt mỏi sau khi khỏi bệnh. Hầu hết các bệnh nhân sau khi khỏi covid 19 thường sẽ gặp phải những dấu hiệu được cho là thời kỳ hậu covid. Có thể kể đến như khó ngủ, rối loạn vị giác hay kể cả là chán ăn.

Suy giảm trí nhớ và mất tập trung phổ biến ở nhiều người hậu covid 19 - Ảnh: Internet Hai triệu chứng phổ biến ở hậu Covid-19 Khi gặp phải những dấu hiện trên, người dân nên đi khám ngay - Ảnh: Internet Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, theo nghiên cứu mới của Đại học Cambridge, khoảng 70% người nhiễm covid-19 sau khi khỏi bệnh thường mắc phải 2 triệu chứng quái ác. Đó chính là giảm trí nhớ và gặp nhiều khó khăn trong công việc khi thường không thể tập trung vào một thứ gì đó nhất định. Cụ thể hơn, những người bị mắc phải 2 triệu chứng trên thường tỏa ra khó tập trung hơn người bình thường và khả năng suy giảm trí nhớ cũng bị giảm thiểu một cách đáng kể.

Theo thông tin được đăng tải trên cổng thông tin trực tuyến của Bộ Y tế, không chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng lâm sàng kể trên, mà ở người bệnh còn có thể xuất hiện những bất thường cận lâm sàng như tăng men tim kéo dài, rối loạn đường huyết, rối loạn hormon giáp, giảm độ lọc cầu thận; rối loạn chức năng hô hấp: giảm độ khuếch tán phổi, hạn chế dung tích phổi; bất thường hình ảnh học: xơ phổi, giãn phế quản trên CT scan ngực, rối loạn chức năng tâm thất qua siêu âm tim. Hậu COVID-19 có khó nhằn như chúng ta tưởng? Bạn nên làm gì? Đối với những người sau khi mắc covid-19 và đã có xét nghiệm âm tính, thì việc cần làm là lấy lại sức khỏe ổn định một cách từ từ, ngoài ra thì ăn uống cũng cần phải được đảm bảo đủ chất dinh dưỡng nhất có thể, kế đến là việc ngủ đủ giấc. Việc hoàn thành tốt những lời khuyên trên, không chỉ giúp ích cho các bạn tránh khỏi khả năng bị các triệu chứng hậu covid 19, mà còn có thể giúp cho bạn có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Biến thể mới của Omicron 'mon men' xuất hiện: Làn sóng dịch COVID-19 vẫn chưa thể kết thúc? Các cơ quan y tế đã đưa ra một phân tích rằng rất có khả năng ngoài biến thể Covid-19 Omicron BA.2 sẽ xuất hiện một biến thể khác gọi là ‘Stealth Omicron’.

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