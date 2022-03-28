Chuyên gia y tế khẳng định: F0, F1 đi làm trở lại là điều hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại

Tin y tế 28/03/2022 15:29

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng với tình hình dịch tễ hiện tại thì việc cho F0 nhẹ và F1 đi làm trở lại là hoàn toàn phù hợp.

Báo Lao Động đưa tin, PGS.TS.BS Vũ Minh Phúc, Đại học Y dược TP.HCM cho biết, hiện tại tỷ lệ người dân được tiêm ngừa vaccine Covid-19 là rất cao nên dù cho có nhiễm lần 2 thì khả năng chuyển bệnh thành nặng là rất thấp nên không cần phải quá lo sợ.

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Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu máu xét nghiệm Covid-19 cho bệnh nhân - Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

“Hiện nay, chúng ta có đầy đủ vaccine, thuốc điều trị phân phối từ trạm y tế, bệnh viện, nhà thuốc, các bệnh viện không còn bị quá tải. Chúng ta đã chủ động, vậy quá lo sợ điều gì?

Mặt khác, vì lượng F0 hiện nay quá lớn, nếu F0 nghỉ làm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chung, năng suất lao động. Vì vậy, theo tôi việc cho phép F1, F0 đi làm là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực hiện tốt 5K." - PGS.TS.BS Vũ Minh Phúc nói.

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Người mắc Covid-19 hết bệnh đến bệnh viêm làm xét nghiệm xác định âm tính - Ảnh: Báo Lao Động

Chuyên gia dịch tễ học, bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng đồng ý với ý kiến trên, ông cho rằng chỉ cần người bệnh đeo khẩu trang và tuân thủ 5K tại nơi làm việc thì khả năng lây nhiễm là gần như không có. Tuy nhiên, nếu để F0 đi làm trở lại thì quyền quản lý phải thuộc về công ty và phải xuất phát từ việc tự nguyện, thỏa thuận của cả hai bên.

ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) sau khi theo dõi tình hình dịch tễ thời gian qua cũng đã đồng ý với đề xuất cho F0 và F1 đi làm trở lại. Bác sĩ Vân Anh lấy ví dụ minh họa cụ thể ngay trong ngành y tế, F0 đi làm là chuyện đã diễn ra ngay trong mùa dịch.

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Bộ Y tế đề xuất F0 không triệu chứng và F1 có thể làm việc trở lại - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, Bộ Y tế đã đề xuất cho F0 và F1 đi làm trở lại. Theo đó F1 chưa tiêm hoặc đã tiêm đều có thể tham gia làm việc trực tuyến, với làm việc trực tiếp thì phía cơ sở làm việc phải bố trí khu vực làm việc dành riêng cho F1.

Còn với F0 không triệu chứng, dù vẫn đang trong thời gian cách ly và chưa có kết quả âm tính thì vẫn có thể tham gia làm việc trực tuyến hoặc tham gia chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại hộ gia đình, cơ sở lưu trú hoặc điều trị. Nếu tham gia làm việc tại cơ sở điều trị phải thực hiện quy tắc 5K và phòng hộ đầy đủ.

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Bộ Y tế đề nghị người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin mRNA (vắc-xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất) có thể tiêm liều nhắc lại bằng vắc xin do AstraZeneca sản xuất.

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