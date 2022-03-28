- Tính từ 16h ngày 27/3 đến 16h ngày 28/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 83.376 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 83.373 ca ghi nhận trong nước (giảm 8.453 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 55.010 ca trong cộng đồng).

- Ngày 28/3/2022, Sở Y tế Hà Nội đăng ký bổ sung 180.000 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (9.326), Bắc Giang (4.186), Nghệ An (3.883), Yên Bái (3.795), Phú Thọ (3.493), Lào Cai (3.377), Đắk Lắk (3.205), Quảng Ninh (2.522), Thái Nguyên (2.487), Hà Giang (2.433), Thái Bình (2.245), Vĩnh Phúc (2.140), Quảng Bình (2.098), Lạng Sơn (1.981), Tuyên Quang (1.963), Sơn La (1.867), Hưng Yên (1.740), Cà Mau (1.697), Bắc Kạn (1.678), Cao Bằng (1.599), Hòa Bình (1.501), Bình Định (1.367), Hải Dương (1.365), Hà Nam (1.342), Bắc Ninh (1.097), Quảng Trị (1.078), Lâm Đồng (1.049), Lai Châu (1.020), Tây Ninh (969), Bình Dương (959), Ninh Bình (916), Điện Biên (907), Vĩnh Long (891), Hà Tĩnh (874), Đà Nẵng (795), Phú Yên (778), TP. Hồ Chí Minh (745), Bình Phước (743), Đắk Nông (695), Thừa Thiên Huế (673), Thanh Hóa (602), Nam Định (600), Bà Rịa - Vũng Tàu (540), Quảng Ngãi (537), Bến Tre (476), Trà Vinh (474), Kon Tum (402), Hải Phòng (380), Bình Thuận (369), Khánh Hòa (361), Quảng Nam (298), Bạc Liêu (172), Kiên Giang (136), An Giang (134), Long An (95), Đồng Tháp (95), Sóc Trăng (69), Đồng Nai (67), Cần Thơ (53), Ninh Thuận (17), Hậu Giang (13), Tiền Giang (4).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn (-1.140), Hà Nội (-926), Đắk Lắk (-704).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Tĩnh (+874), Hòa Bình (+304), Hưng Yên (+247).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 109.424 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.274.849 ca nhiễm, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 93.891 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.267.135 ca, trong đó có 5.471.891 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.449.594), TP. Hồ Chí Minh (591.943), Nghệ An (390.924), Bình Dương (373.508), Hải Dương (337.425).