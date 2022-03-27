'Tất tần tật' về LIỀU TĂNG CƯỜNG của vắc xin COVID-19: Thời điểm nào nên tiêm?

Tin y tế 27/03/2022 15:31

Liều tăng cường có thể bảo vệ một người khỏi bệnh nặng, các cơ quan y tế ở nhiều quốc gia khuyên mọi người nên tiêm ngay sau khi nhiễm Covid-19 nhưng các hướng dẫn có sự khác nhau.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, việc tiêm tăng cường giúp giảm khả năng nhiễm COVID-19 hoặc bị bệnh nặng nếu bạn mắc phải bệnh này.

‎Hiện tại, bất kỳ người nào trên 16 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ đều có thể tiêm mũi tăng cường mRNA. Những người đã tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm nhắc lại sau 5 tháng khi đã hoàn thành liều thứ hai. 

Thời điểm nên tiêm vắc xin tăng cường sau khi nhiễm Covid-19

Vì liều tăng cường có thể bảo vệ một người khỏi bệnh nặng, các cơ quan y tế ở nhiều quốc gia khuyên mọi người nên tiêm ngay sau khi nhiễm Covid-19 nhưng các hướng dẫn có sự khác nhau.

Ở Singapore, người dân được khuyến cáo tiêm nhắc lại 3 tháng sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng thực tế, có thể tiêm sau 28 ngày.

Theo các cơ quan y tế Anh, người mới khỏi bệnh cần đợi ít nhất 4 tuần trước khi tiêm nhắc lại. Ở Hong Kong, bệnh nhân khỏi Covid-19 không cần tiêm gấp mũi thứ 3.

Khả năng bảo vệ kép ở những người từng nhiễm bệnh và sau đó được tiêm đủ 2 mũi cao hơn và lâu dài hơn. Khả năng miễn dịch này vẫn mạnh mẽ một năm sau khi nhiễm bệnh và hơn 6 tháng sau khi tiêm chủng.

Từng nhiễm bệnh có thể bảo vệ bạn trong khoảng 6 tháng, với khả năng miễn dịch bắt đầu suy yếu sau 4 đến 6 tháng. Một nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins cho thấy, những người đã tiêm 2 liều vắc xin mRNA nhưng nhiễm bệnh sau đó có khả năng miễn dịch lâu hơn so với những người đã nhiễm bệnh nhưng chưa tiêm chủng.

Theo CDC Mỹ, những bệnh nhân nhập viện và điều trị Covid-19 bằng kháng thể đơn dòng hoặc huyết tương dưỡng bệnh không nên tiêm vắc xin ngay lập tức. Những bệnh nhân này cần đợi 90 ngày trước khi tiêm mũi tăng cường để đảm bảo vắc xin có hiệu quả. 

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Ảnh minh họa: Internet

Mũi tiêm tăng cường trong bao lâu mới có hiệu quả?

Hầu hết mọi người sẽ có một số tác động tích cực từ mũi tiêm tăng cường trong vòng một tuần, nhưng hiệu quả đầy đủ sẽ xuất hiện sau 2 tuần.

Theo Sức khỏe và Đời sống, các chuyên gia cho hay, không chắc bạn sẽ được bảo vệ thêm ngay sau khi tiêm liều tăng cường. Bởi thông thường cần mất vài ngày hoặc vài tuần để các tế bào nhớ tạo ra nhiều kháng thể hơn. Tuy nhiên, có thể giữa tuần đầu tiên và tuần thứ hai, cơ thể bắt đầu có sự gia tăng đáng kể khả năng bảo vệ của mũi tiêm tăng cường.

Yếu tố nào ảnh hưởng đến mũi tiêm tăng cường?

Người cao tuổi

Người cao tuổi thường phản ứng kém hiệu quả hơn với vaccine. Ngoài ra, những người đang sử dụng một số loại thuốc ức chế miễn dịch có thể không nhận được đầy đủ hiệu quả của mũi tiêm tăng cường.

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Ảnh minh họa: Internet

Thời gian giữa các mũi tiêm

Các nghiên cứu cho thấy, khoảng thời gian giữa mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên và mũi tiêm tăng cường càng dài càng tạo ra các kháng thể tốt hơn.

Nên tiêm nhắc lại nếu bạn có đủ điều kiện.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nên kéo dài thời gian để tiêm mũi tăng cường với hy vọng được bảo vệ tốt hơn. Hiện tại chính thời điểm tốt nhất để tiêm nhắc lại nếu bạn đủ điều kiện. Bởi giữa đại dịch nguy hiểm, chúng ta cần có được mức độ bảo vệ cao hơn ngay tại thời điểm này thay vì chờ đợi.

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