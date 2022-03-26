Ngày 26/3, cả nước ghi nhận 103.126 ca nhiễm mới, có 70.760 ca trong cộng đồng

- Tính từ 16h ngày 24/3 đến 16h ngày 26/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 103.126 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 103.124 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.833 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 70.760 ca trong cộng đồng).

- Ngày 26/3/2022, Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung 55.179 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (9.623), Phú Thọ (4.679), Nghệ An (4.362), Bắc Giang (4.000), Yên Bái (3.995), Lào Cai (3.557), Đắk Lắk (3.443), Lạng Sơn (3.010), Thái Bình (2.865), Hà Giang (2.659), Quảng Ninh (2.640), Quảng Bình (2.626), Bắc Ninh (2.590), Vĩnh Phúc (2.582), Thái Nguyên (2.500), Sơn La (2.384), Tuyên Quang (2.180), Bắc Kạn (2.159), Hải Dương (1.952), Cao Bằng (1.949), Gia Lai (1.945), Cà Mau (1.840), Hưng Yên (1.830), Hòa Bình (1.815), Lâm Đồng (1.786), Bình Định (1.775), Lai Châu (1.671), Vĩnh Long (1.601), Điện Biên (1.542), Quảng Trị (1.537), Ninh Bình (1.521), Hà Nam (1.507), Tây Ninh (1.338), Bình Dương (1.229), TP. Hồ Chí Minh (1.059), Bình Phước (1.045), Phú Yên (938), Trà Vinh (933), Kon Tum (927), Hà Tĩnh (926), Đắk Nông (826), Nam Định (817), Bến Tre (808), Thanh Hóa (766), Thừa Thiên Huế (668), Đà Nẵng (655), Quảng Ngãi (651), Bà Rịa - Vũng Tàu (629), Khánh Hòa (534), Hải Phòng (483), Bình Thuận (375), Quảng Nam (315), Bạc Liêu (227), An Giang (170), Long An (152), Kiên Giang (142), Đồng Nai (105), Cần Thơ (83), Sóc Trăng (78), Ninh Thuận (43), Hậu Giang (39), Đồng Tháp (27), Tiền Giang (11).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-1.180), Hải Dương (-821), Bình Dương (-770).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+1.945), Nghệ An (+339), Bắc Giang (+280).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 123.363 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.919.557 ca nhiễm, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 90.294 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.911.846 ca, trong đó có 5.163.300 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.250.016), TP. Hồ Chí Minh (590.349), Nghệ An (373.065), Bình Dương (371.063), Hải Dương (334.282).