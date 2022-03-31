Hai cháu bé ở Quảng Ninh mắc hội chứng hậu Covid-19 hiếm gặp, các bậc cha mẹ chớ chủ quan!

Tin y tế 31/03/2022 08:05

Sau khi khỏi COVID-19, hai cháu bé có biểu hiện sốt cao, người mệt mỏi, ăn kém, có đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. Đặc biệt, cơ thể nổi ban đỏ rải rác, mắt đỏ, phù nề bàn tay, bàn chân...

Theo TTXVN/ Vietnamplus đưa tin, trong tuần qua, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã tiếp nhận hai ca mắc hội chứng MIS-C hiếm gặp ở thời kỳ hậu COVID-19 là một bé gái 10 tuổi và một bé trai 11 tuổi có địa chỉ thường trú trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Hội chứng MIS-C là tình trạng viêm đa hệ thống liên quan đến COVID-19, thường xảy ra sau mắc COVID-19 khoảng 2-3 tuần với các triệu chứng điển hình như sốt cao khó hạ, đau bụng, nôn, tiêu chảy, đỏ mắt (xung huyết giác mạc), phát ban, phù nề bàn tay, bàn chân...

Theo phản ánh của gia đình, sau khi mắc COVID-19 khoảng 2-3 tuần, các cháu bị sốt cao ở nhiệt độ 39-40 độ C, dùng hạ sốt thông thường khó hạ, nhiệt độ gần như không lúc nào trở về bình thường, người mệt mỏi, ăn kém, có đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng kèm theo nổi ban đỏ rải rác toàn thân, mắt đỏ (xung huyết giác mạc), phù nề bàn tay, bàn chân và nổi hạch vùng góc hàm, không nóng đỏ.

Ngay sau khi nhập Bệnh viện Bãi Cháy, các bác sỹ thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy các chỉ số xét nghiệm của các cháu như: D-Dimer, Ferritin, Pro-calcitonin... (các chỉ số sinh hóa về máu và viêm nhiễm khuẩn) cao hơn gấp nhiều lần so với các chỉ số thông thường. Bạch cầu, tiểu cầu xu hướng giảm (đặc biệt là bạch cầu lympho giảm rất nhiều so bình thường).

Rất may, cả hai trường hợp trên được chẩn đoán sớm và điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên, đây là bệnh đòi hỏi phải có các loại thuốc đặc trị nên các bác sỹ đã tư vấn cho gia đình chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Hai cháu bé ở Quảng Ninh mắc hội chứng hậu Covid-19 hiếm gặp, các bậc cha mẹ chớ chủ quan! - Ảnh 1
Cháu bé ở Quảng Ninh mắc hội chứng MIS-C hiếm gặp/hậu COVID-19 - Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Trao đổi với Sức khỏe và Đời sống, đại diện bệnh viện cho biết, hai bệnh nhân mắc hội chứng nói trên đã đưa đến bệnh viện kịp thời, đó đó được chẩn đoán sớm, điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên đây là bệnh đòi hỏi phải có các loại thuốc đặc trị nên các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã tư vấn cho gia đình chuyển tuyến.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho hay, tỷ lệ trẻ mắc hội chứng MIS-C hiếm gặp, nhưng thường diễn tiến nặng có thể gây tử vong sau khi mắc COVID-19 ở trẻ nhỏ. Hai 2 bệnh trên cũng là trường hợp đầu tiên Bệnh viện Bãi cháy tiếp nhận mắc hội chứng này trong 1 tuần nay.

Do đó, với trẻ đã từng mắc COVID-19, các gia đình không được chủ quan. Sau khi trẻ có kết quả âm tính từ 2- 6 tuần, nếu có biểu hiện như: sốt cao trở lại, phát ban, rối loạn tiêu hóa… cần cho trẻ đi khám và điều trị kịp thời.

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Sốt nhiễm khuẩn không có triệu chứng đặc trưng mà phụ thuộc vào loại vi khuẩn gây bệnh. Khi trẻ bị sốt nhiễm khuẩn, nhiều phụ huynh thường nhầm lẫn với cảm cúm khiến tình trạng bệnh của trẻ diễn tiến nặng.

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Từ khóa:   các di chứng hậu Covid-19 hội chứng MIS-C hội chứng MIS-C hiếm gặp

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