'Bỏ túi' 6 loại vitamin và thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc, chị em dùng thường xuyên sẽ bất ngờ với thành quả thu về

Sức khỏe 03/04/2022 16:33

Những sợi tóc trắng mà chúng ta gọi là tóc bạc được tạo ra do thiếu sắc tố melanin trong cơ thể. Trước khi tìm cách ngăn ngừa tóc bạc, hãy tìm hiểu trước về nguyên nhân gây ra nó.

'Bỏ túi' 6 loại vitamin và thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc, chị em dùng thường xuyên sẽ bất ngờ với thành quả thu về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên nhân gây ra tình trạng tóc bạc là:

  • Về mặt sinh lý học, có thể lý giải do sắc tố melanin trong cơ thể dần giảm đi.
  • Trường hợp bắt đầu có tóc bạc trước 30 tuổi chủ yếu được coi là triệu chứng lão hóa sớm.
  • Bạc lông, tóc (Poliosis) là tình trạng thiếu hoặc giảm melanin (hắc tố) trong thân của lông, tóc bị ảnh hưởng.

Để giữ cho mái tóc của bạn luôn được bóng mượt, hãy thường xuyên bổ sung cho cơ thể các chất sau nhé:

  1. Thực phẩm có chứa vitamin B5

Vitamin B5 hay còn gọi là axit pantothenic cần thiết cho các hoạt động của cơ thể như:

  • Kháng thể cải thiện hệ miễn dịch
  • Chữa lành vết thương
  • Ngăn ngừa tóc bạc do lão hóa sớm
  • Chống mệt mỏi
  • Cải thiện da và tóc

Không được uống quá 6mg trong khoảng thời gian mang thai và 7mg trong thời gian cho con bú.

Người mắc bệnh bạch cầu cần điều chỉnh lượng B5 sẽ hấp thụ vào cơ thể vì nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động đông máu.

'Bỏ túi' 6 loại vitamin và thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc, chị em dùng thường xuyên sẽ bất ngờ với thành quả thu về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B5 có thể được tìm thấy trong các thực phẩm sau:

  • Gan
  • Lòng đỏ trứng
  • Bông cải xanh
  • Sữa
  1. Thực phẩm có chứa vitamin B1

Vitamin B1 (thiamine) là chất không thể thiếu trong việc tạo ra năng lượng từ carbohydrate.

Ngoài tác dụng trao đổi béo và ngăn ngừa tóc bạc, vitamin B1 còn giúp cải thiện chức năng hệ thần kinh.

Uống đủ vitamin B1 có thể ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng do tiểu đường loại 2 và giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch, mắt, thận.

Các thực phẩm có chứa vitamin B1:

  • Hạt hướng dương
  • Nguyên liệu thô
  • Nho khô
  • Bắp ngô
  • Măng tây
  • Hạt khô
  • Các loại đậu nành
  1. Thực phẩm có chứa vitamin B12

Là một thành viên của nhóm vitamin B phức hợp, B12 đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa thực phẩm thành năng lượng. Lượng vitamin B12 lý tưởng để hấp thụ hàng ngày ít nhất là 4mg.

Nếu bạn lo lắng về tóc bạc, vitamin B12 cũng đóng vai trò làm đậm màu tóc và duy trì màu tóc vốn có của bạn.

'Bỏ túi' 6 loại vitamin và thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc, chị em dùng thường xuyên sẽ bất ngờ với thành quả thu về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm có chứa vitamin B12 như sau:

  • Thịt bò
  • Thịt gà
  • Thịt cừu
  • Cà rốt
  • Bông cải xanh
  1. Gan
'Bỏ túi' 6 loại vitamin và thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc, chị em dùng thường xuyên sẽ bất ngờ với thành quả thu về - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Gan là một trong những thực phẩm phân hủy hydro peroxide, nguyên nhân gây ra tóc bạc. Ngoài ra, nó còn có rất nhiều chất catalase tác động ngược lại với hydro peroxide, giúp ngăn ngừa tóc bạc.

Nhưng bạn không nên ăn gan hơn 4 lần trong một tháng bởi vì lượng lớn chất béo chuyển hóa và cholesterol trong gan có thể gây hại cho sức khỏe.

Khi chuẩn bị các món gan, hãy làm theo các cách sau:

  • Hạn chế tối đa lượng mỡ.
  • Cho nhiều rau tươi vào nấu.
  1. Trà

Bất cứ loại trà nào có nhiều thành phần silicon đều tốt. Silicon làm cho tóc khỏe mạnh và duy trì màu sắc tự nhiên.

'Bỏ túi' 6 loại vitamin và thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc, chị em dùng thường xuyên sẽ bất ngờ với thành quả thu về - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Silicon kích thích quá trình trao đổi chất của tế bào và làm chậm lão hóa.
  • Thúc đẩy hình thành bức tường máu giúp lưu thông lỗ chân lông.
  • Tất cả các tác dụng này ngăn ngừa tình trạng bạc tóc.

Bơ có nhiều đồng và là món ăn tuyệt vời làm cho quá trình tóc bạc chậm lại. Đồng là chất vô cơ không thể thiếu trong việc hình thành melanin và catalase.

Melanin và Catalase tích tụ trong lỗ chân lông và phân hủy hydro peroxide gây ra tóc bạc.

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