'Bỏ túi' 6 loại vitamin và thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc, chị em dùng thường xuyên sẽ bất ngờ với thành quả thu về

Để giữ cho mái tóc của bạn luôn được bóng mượt, hãy thường xuyên bổ sung cho cơ thể các chất sau nhé:

Các nguyên nhân gây ra tình trạng tóc bạc là:

Không được uống quá 6mg trong khoảng thời gian mang thai và 7mg trong thời gian cho con bú.

Vitamin B5 hay còn gọi là axit pantothenic cần thiết cho các hoạt động của cơ thể như:

Người mắc bệnh bạch cầu cần điều chỉnh lượng B5 sẽ hấp thụ vào cơ thể vì nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động đông máu.

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B5 có thể được tìm thấy trong các thực phẩm sau:

Gan

Lòng đỏ trứng

Bông cải xanh

Cá

Bơ

Sữa

Thực phẩm có chứa vitamin B1

Vitamin B1 (thiamine) là chất không thể thiếu trong việc tạo ra năng lượng từ carbohydrate.

Ngoài tác dụng trao đổi béo và ngăn ngừa tóc bạc, vitamin B1 còn giúp cải thiện chức năng hệ thần kinh.

Uống đủ vitamin B1 có thể ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng do tiểu đường loại 2 và giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch, mắt, thận.

Các thực phẩm có chứa vitamin B1:

Hạt hướng dương

Nguyên liệu thô

Nho khô

Bắp ngô

Măng tây

Hạt khô

Các loại đậu nành

Thực phẩm có chứa vitamin B12

Là một thành viên của nhóm vitamin B phức hợp, B12 đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa thực phẩm thành năng lượng. Lượng vitamin B12 lý tưởng để hấp thụ hàng ngày ít nhất là 4mg.

Nếu bạn lo lắng về tóc bạc, vitamin B12 cũng đóng vai trò làm đậm màu tóc và duy trì màu tóc vốn có của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm có chứa vitamin B12 như sau:

Thịt bò

Cá

Thịt gà

Thịt cừu

Cà rốt

Bông cải xanh

Gan

Ảnh minh họa: Internet

Gan là một trong những thực phẩm phân hủy hydro peroxide, nguyên nhân gây ra tóc bạc. Ngoài ra, nó còn có rất nhiều chất catalase tác động ngược lại với hydro peroxide, giúp ngăn ngừa tóc bạc.

Nhưng bạn không nên ăn gan hơn 4 lần trong một tháng bởi vì lượng lớn chất béo chuyển hóa và cholesterol trong gan có thể gây hại cho sức khỏe.

Khi chuẩn bị các món gan, hãy làm theo các cách sau:

Hạn chế tối đa lượng mỡ.

Cho nhiều rau tươi vào nấu.

Trà

Bất cứ loại trà nào có nhiều thành phần silicon đều tốt. Silicon làm cho tóc khỏe mạnh và duy trì màu sắc tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Silicon kích thích quá trình trao đổi chất của tế bào và làm chậm lão hóa.

Thúc đẩy hình thành bức tường máu giúp lưu thông lỗ chân lông.

Tất cả các tác dụng này ngăn ngừa tình trạng bạc tóc.

Bơ

Bơ có nhiều đồng và là món ăn tuyệt vời làm cho quá trình tóc bạc chậm lại. Đồng là chất vô cơ không thể thiếu trong việc hình thành melanin và catalase.

Melanin và Catalase tích tụ trong lỗ chân lông và phân hủy hydro peroxide gây ra tóc bạc.