Những cách để bảo vệ đôi tay của bạn không bị 'già đi', quan trọng là bạn phải kiên trì thì kết quả đem lại sẽ rất ‘ngọt ngào’

Sức khỏe 03/04/2022 08:56

Tay cũng là một trong những bộ phận cơ thể phải được chăm sóc thường xuyên bởi vì da và khớp của bàn tay cũng sẽ bị lão hóa.

Những cách để bảo vệ đôi tay của bạn không bị 'già đi', quan trọng là bạn phải kiên trì thì kết quả đem lại sẽ rất ‘ngọt ngào’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đây sẽ là những thói quen trong cuộc sống hàng ngày giúp cho da tay của bạn luôn giữ được sự ‘trẻ trung’. Cách thực hiện thì không khó nhưng quan trọng là bạn phải nỗ lực thì kết quả đem lại sẽ rất ‘ngọt ngào’.

Mát xa trước khi đi ngủ

Những cách để bảo vệ đôi tay của bạn không bị 'già đi', quan trọng là bạn phải kiên trì thì kết quả đem lại sẽ rất ‘ngọt ngào’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng ta thả lỏng để ngủ, cơ thể sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng và tái tạo tế bào. Vì vậy, trước khi đi ngủ, nên sử dụng kem hoặc trà có chứa dầu tự nhiên để mát xa.

Di chuyển theo vòng tròn và mát xa tay một cách nhẹ nhàng.

Bảo vệ da tay

Những cách để bảo vệ đôi tay của bạn không bị 'già đi', quan trọng là bạn phải kiên trì thì kết quả đem lại sẽ rất ‘ngọt ngào’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ môi trường là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến trạng thái da tay. Khi ở trong phòng máy lạnh thường xuyên phải chú ý thoa kem dưỡng ẩm để cung cấp đủ độ ẩm cho da. Và nhất định phải bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài.

Dùng xà phòng chất lượng tốt và không rửa tay quá thường xuyên

Những cách để bảo vệ đôi tay của bạn không bị 'già đi', quan trọng là bạn phải kiên trì thì kết quả đem lại sẽ rất ‘ngọt ngào’ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta rửa tay mỗi ngày, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh COVID 19 như hiện nay. Vì vậy, việc sử dụng xà phòng tốt cho da thực sự quan trọng. Tốt hơn hết là sử dụng xà phòng có chứa các thành phần tự nhiên như dầu hoa, nha đam, mật ong, bơ hoặc yến mạch.

Tất nhiên việc duy trì vệ sinh cũng quan trọng, nhưng rửa tay quá thường xuyên cũng không tốt, nó có thể làm tay trở nên thô ráp hơn.

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