Mách bạn những phương pháp vô cùng đơn giản để thu nhỏ lỗ chân lông tại nhà

Sức khỏe 02/04/2022 23:45

Có nhiều phương pháp khác nhau để thu nhỏ lỗ chân lông. Tuy nhiên, phương pháp điều trị lỗ chân lông tự nhiên thường vượt trội hơn mỹ phẩm thị trường về chất lượng và giá cả.

Mách bạn những phương pháp vô cùng đơn giản để thu nhỏ lỗ chân lông tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều nguyên nhân khiến lỗ chân lông to ngày cang to như: tuổi tác, chăm sóc da mặt không đúng cách, tác động của việc sử dụng mỹ phẩm hay môi trường ô nhiễm...  Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các phương pháp giúp thu nhỏ lỗ chân lông tại nhà nhé!

Tẩy tế bào chết 2 lần một tuần

Việc loại bỏ tế bào chết không chỉ giúp loại bỏ tế bào da chết mà còn loại bỏ mụn đầu đen và bụi bẩn có thể gây ra mụn trứng cá. Sử dụng bông ướt thấm nước ấm rồi chà nhẹ da.

Xông hơi một tuần một lần

Mách bạn những phương pháp vô cùng đơn giản để thu nhỏ lỗ chân lông tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xông hơi giúp mở lỗ chân lông của da, loại bỏ tạp chất và dầu. Nếu làm như vậy thì lỗ chân lông sẽ quay trở lại kích thước bình thường. Khi nước trong nồi sôi sùng sục, hãy áp mặt lại gần và phủ một lớp khăn lên đầu.

Đắp mặt nạ

Mách bạn những phương pháp vô cùng đơn giản để thu nhỏ lỗ chân lông tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi xông, lỗ chân lông mở rộng và đang ở trạng thái hoàn hảo để chúng ta tiến hành chăm sóc da. Mặt nạ sẽ giúp loại bỏ mụn trứng cá, hấp thụ dầu và giảm lỗ chân lông.

Rửa mặt mỗi sáng

Khi thức dậy vào buổi sáng, hãy rửa mặt bằng nước ấm và đắp mặt nạ tại nhà. Có thể trộn 1/2 cốc nước, 1/4 cốc sữa, 2 muỗng lớn baking soda và lòng trắng trứng. Mặt nạ này tốt cho việc làm sạch và loại bỏ vi khuẩn đang chặn lỗ chân lông. Sau khi ma sát nhẹ nhàng, hãy rửa lại bằng nước ấm.

Làm ẩm da bằng lô hội nha đam

Mách bạn những phương pháp vô cùng đơn giản để thu nhỏ lỗ chân lông tại nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lô hội có nhiều thành phần chữa trị rất tốt cho da. Lô hội làm sáng tông da, giảm tàn nhang và bảo vệ da khỏi các tạp chất bên ngoài. Lấy gel của lô hội bôi lên mặt, đợi đến khi khô rồi rửa sạch là được.

Một số loại mặt nạ giúp thu nhỏ lỗ chân lông

Mặt nạ hạnh nhân

Mách bạn những phương pháp vô cùng đơn giản để thu nhỏ lỗ chân lông tại nhà - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet


Sau khi xay nhẹ 1/3 cốc hạnh nhân, trộn một ít nước để làm đặc. Bắt đầu từ mũi rồi thoa lên các vùng khác trên mặt. Giữ nguyên trạng thái này trong 30 phút và rửa lại bằng nước ấm. Lặp lại nhiều lần một tuần.

Mặt nạ sữa bơ
Sữa bơ từ lâu đã được sử dụng để chăm sóc da, làm sạch da và se khít lỗ chân lông. Sau khi rửa mặt mỗi tối, bạn có thể bôi sữa bơ. Thoa sữa bơ lên mặt trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Vỏ đu đủ

Hãy chà lớp trong của vỏ đu đủ lên da. Sau khoảng 15~20 phút, rửa lại bằng nước ấm. Phương pháp này cũng giúp loại bỏ tàn nhang.

Chất mayonnaise

Bạn có thể trộn trứng, nước chanh và dầu để làm mayonnaise hoặc mua ở siêu thị nếu thấy phiền phức. Thoa một muỗng mayonnaise lên mặt và đợi 20 phút (đây cũng là một nguyên liệu tốt cho tóc bóng mượt). Bạn có thể cảm nhận được làn da mềm mại hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cách này không phù hợp với loại da dầu.

 

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