Triệu chứng và thức uống dành cho người bị đau dạ dày

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, gừng hoạt động như một chất chống viêm và chống đông máu. Đây là một phương pháp khắc phục hiệu quả tại nhà cho chứng buồn nôn, đầy hơi và chướng bụng. Nó có tác dụng tiêu diệt và giảm co thắt dạ dày và ruột. Ngoài ra, uống trà gừng có hoặc không có sữa sẽ giúp giảm đau bụng.

Trà bạc hà

Pha trà bạc hà hoặc ngậm kẹo bạc hà giúp thư giãn cơ và có tác dụng chống co thắt. Nó có hiệu quả trong việc giảm co thắt dạ dày, chướng bụng và đầy hơi.

Trà hoa cúc

Một tách trà hoa cúc không chỉ giúp bạn xoa dịu tâm trí và giúp bạn chìm vào giấc ngủ tốt hơn mà còn giúp bạn xoa dịu cơn đau bụng. Điều này là do khả năng chống viêm của trà hoa cúc, có thể làm giảm cơn đau do chuột rút và co thắt.

Đệm sưởi

Túi nước nóng hoặc đệm sưởi điện có thể làm dịu cơn đau bụng của bạn bằng cách cải thiện nhu động ruột trong trường hợp táo bón. Tuy nhiên bạn không nên sử dụng đệm sưởi nếu đang bị tiêu chảy vì sưởi ấm có thể làm trầm trọng thêm nhu động ruột và làm tình trạng tiêu chảy của bạn trầm trọng hơn.

Dinh dưỡng

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy đau bụng, hãy chuyển sang chế độ ăn uống thường xuyên với chất lỏng như cháo cho đến khi bạn bắt đầu cảm thấy tốt hơn trước khi trở về chế độ ăn hàng ngày. Khi đau bụng, cơ thể sẽ cần những món ăn dễ tiêu hóa để tránh dạ dày hoạt động quá mức, từ đó gây đau bụng kéo dài. Nước dùng hay nước súp, chẳng hạn như nước dùng thịt bò, gà hoặc rau hoặc nước luộc thịt sẽ giúp bạn dễ tiêu hóa và nhẹ bụng hơn.

Chế độ ăn BRAT

Nếu bạn không cảm thấy muốn nôn sau khi ăn chất lỏng, bạn có thể bắt đầu bằng việc ăn các loại thức ăn đặc sau: Chuối, gạo (gạo trắng), táo, bánh mì nướng (bánh mì nướng trắng)

Chế độ ăn BRAT được nhiều bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên gia về trẻ em khuyến nghị khi trẻ bị buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

Những triệu chứng nào liên quan đến đau bụng?

Khó chịu ở dạ dày còn được gọi là chứng khó tiêu. Nó là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả cảm giác khó chịu ở vùng bụng trên. Bạn có thể gặp các triệu chứng khác, bao gồm: Ợ chua (cảm giác nóng), co thăt dạ day, buồn nôn, nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy, mệt mỏi, đau đầu, nhức mỏi cơ thể, ớn lạnh, có máu trong phân.

Khi nào bạn nên liên hệ với bác sĩ?

Hầu hết thời gian, các phương pháp điều trị tại nhà có thể giúp bạn thoát khỏi chứng đau dạ dày. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn đau bụng và tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng hơn, bạn nên nhờ đến hỗ trợ y tế.

Liên hệ với bác sĩ nếu bạn mắc phải một hoặc nhiều dấu hiệu và triệu chứng sau: Đau bụng nặng, đau trực tràng dữ dội, phân có máu hoặc đen, sốt hơn 38 độ C, khát, khô miệng, đi tiểu ít hoặc không đi tiểu.

