Mỗi loại bệnh bạch cầu ở trên được dán nhãn là “cấp tính” hoặc “mãn tính”. Điều này cho biết ung thư có thể tiến triển nhanh hay chậm.

Bệnh bạch cầu cấp tính là một bệnh bạch cầu phát triển nhanh. Nếu không điều trị, nó tiến triển nhanh chóng. Nên tiến hành điều trị càng sớm càng tốt để đảm bảo kết quả tốt nhất có thể.

Bệnh bạch cầu mãn tính là gì?

Bệnh bạch cầu mãn tính phát triển chậm do các tế bào trưởng thành một phần, nhưng không hoàn toàn. Mặc dù xuất hiện như các tế bào khỏe mạnh, chúng không chống lại nhiễm trùng tốt như các tế bào bạch cầu điển hình. Không giống như bệnh bạch cầu cấp tính, có thể mất nhiều năm người bệnh mới phát hiện ra các vấn đề sức khỏe của bệnh bạch cầu mãn tính.

Bệnh bạch cầu mãn tính hay cấp tính nặng hơn?

Bệnh bạch cầu mãn tính có thể mất nhiều năm để tiến triển. Do đó, một số người có thể có nhiều thời gian hơn để sống cuộc sống bình thường và chưa phát hiện bệnh. Mặt khác, bệnh bạch cầu cấp tính lây lan nhanh hơn, có nghĩa là phải bắt đầu điều trị ngay lập tức.

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh bạch cầu mãn tính

Bệnh bạch cầu mãn tính thường được chẩn đoán sau khi xét nghiệm máu định kỳ. Bạn có thể có các triệu chứng ở mức độ thấp trong nhiều năm trước khi được chẩn đoán. Các triệu chứng có thể mơ hồ và có thể xảy ra do nhiều bệnh lý khác.

Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm: cảm giác khó chịu chung (mệt mỏi, đau xương và khớp hoặc khó thở), giảm cân, ăn mất ngon, sốt, đổ mồ hôi ban đêm, thiếu máu, nhiễm trùng, bầm tím hoặc chảy máu cam, đau hoặc cảm giác đầy ở bụng trên bên trái (vị trí của lá lách),...

Bệnh bạch cầu cấp tính phát triển nhanh chóng vì các tế bào ung thư nhân lên nhanh chóng. Các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của bệnh bạch cầu cấp tính là: số lượng bạch cầu thấp, nhiễm trùng, mệt mỏi sẽ không biến mất khi nghỉ ngơi, khó thở, da nhợt nhạt, đổ mồ hôi vào ban đêm, sốt nhẹ, dễ bị bầm tím, đau nhức xương khớp, vết thương lành chậm, xuất hiện chấm đỏ nhỏ dưới da

Nguyên nhân

Không ai biết nguyên nhân của bệnh bạch cầu hoặc tại sao một số người bị bệnh bạch cầu mãn tính và cấp tính, tuy nhiên hai yếu tố môi trường và di truyền được cho là có liên quan đến tình trạng bệnh.

Bệnh bạch cầu xảy ra do những thay đổi trong DNA của các tế bào. CML cũng có thể liên quan đến một đột biến gen được gọi là nhiễm sắc thể Philadelphia, theo một nguồn tin của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS). Đột biến gen này không được di truyền.

Nguồn ACST nói rằng sự kết hợp của các yếu tố di truyền và môi trường có liên quan đến bệnh bạch cầu ở trẻ em. Một số trẻ em có thể không được thừa hưởng phiên bản gen có thể loại bỏ các hóa chất độc hại. Tiếp xúc với những hóa chất đó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu.

Các yếu tố rủi ro

Các yếu tố nguy cơ có thể có đối với các loại bệnh bạch cầu khác nhau tồn tại, nhưng bạn vẫn có thể mắc bệnh bạch cầu ngay cả khi bạn không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào đã biết. Các chuyên gia vẫn chưa hiểu nhiều về bệnh bạch cầu.

Một số yếu tố để phát triển bệnh bạch cầu mãn tính bao gồm: Trên 60 tuổi, là người gốc châu Âu, tiếp xúc với các hóa chất như benzen hoặc chất độc màu da cam, tiếp xúc với mức độ bức xạ cao

Một số yếu tố nguy cơ phát triển bệnh bạch cầu cấp tính bao gồm: Hút thuốc lá, hóa trị và xạ trị cho các bệnh ung thư khác, tiếp xúc với mức bức xạ rất cao, bị rối loạn di truyền, chẳng hạn như hội chứng Down.

Tuy nhiên, có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ này không có nghĩa là bạn sẽ mắc bệnh bạch cầu.

Bệnh bạch cầu được chẩn đoán như thế nào?

Tất cả các loại bệnh bạch cầu được chẩn đoán bằng cách kiểm tra các mẫu máu và tủy xương. Công thức máu hoàn chỉnh sẽ hiển thị các cấp độ và loại: Tế bào bạch cầu, tế bào bệnh bạch cầu, tế bào hồng cầu, tiểu cầu.

Tủy xương và các xét nghiệm khác sẽ cung cấp cho bác sĩ thêm thông tin về máu của bạn để xác định chẩn đoán bệnh bạch cầu. Bác sĩ cũng có thể xem xét vết máu dưới kính hiển vi để xem hình dạng của các tế bào. Các xét nghiệm khác có thể phát triển tế bào máu của bạn để giúp bác sĩ xác định những thay đổi đối với nhiễm sắc thể hoặc gen.

Bệnh bạch cầu mãn tính

Bệnh bạch cầu mãn tính tiến triển chậm và không được chẩn đoán cho đến khi các triệu chứng, chẳng hạn như các hạch bạch huyết mở rộng xuất hiện. Hóa trị, corticosteroid có thể được sử dụng để kiểm soát ung thư. Bác sĩ có thể sử dụng phương pháp truyền máu và truyền tiểu cầu để điều trị tình trạng giảm hồng cầu và tiểu cầu.

Nếu bạn bị CML (bạch cầu mạn dòng tùy) và cũng có nhiễm sắc thể Philadelphia, bác sĩ có thể điều trị cho bạn bằng thuốc ức chế tyrosine kinase (TKI). TKI ngăn chặn protein do nhiễm sắc thể Philadelphia tạo ra. Họ cũng có thể sử dụng liệu pháp tế bào gốc để thay thế tủy xương ung thư bằng tủy xương khỏe mạnh.

Bệnh bạch cầu cấp tính

Những người bị bệnh bạch cầu cấp tính thường sẽ bắt đầu điều trị nhanh chóng sau khi được chẩn đoán. Phương pháp điều trị còn tùy thuộc vào từng loại bệnh bạch cầu cấp tính. Việc điều trị bệnh bạch cầu cấp tính thường rất khó khăn trong thời gian đầu. Mục tiêu chính của việc điều trị là tiêu diệt các tế bào bệnh bạch cầu.

Bác sĩ sẽ làm các xét nghiệm máu và tủy xương thường xuyên để xác định mức độ tiêu diệt các tế bào bệnh bạch cầu. Khi máu của người bệnh trở lại bình thường, bệnh bạch cầu sẽ thuyên giảm. Bác sĩ sẽ tiếp tục kiểm tra phòng trường hợp các tế bào ung thư quay trở lại.

Phòng ngừa

Nếu bạn có các yếu tố nguy cơ và các triệu chứng, hãy hỏi bác sĩ về các xét nghiệm máu. Điều quan trọng là phải giữ bản sao các phương pháp điều trị của bạn, ngày tháng và các loại thuốc đã được sử dụng. Những điều này sẽ giúp bạn và các bác sĩ nếu bệnh ung thư của bạn tái phát.

Hiện nay vẫn chưa có cách ngăn ngừa bệnh bạch cầu, vì vậy hãy chủ động hỏi bác sĩ nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào của bệnh bạch cầu để có có cơ hội chữa trị và phục hồi.

Theo Healthline