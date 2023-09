Lợi ích của vitamin U có như lời đồn?

Lợi ích và sử dụng

Vitamin U thường được quảng cáo là một phương pháp điều trị loét dạ dày, cải thiện tiêu hóa, tăng cường sức khỏe miễn dịch, bảo vệ chống lại dị ứng thực phẩm, giảm cholesterol và nhanh chóng chữa lành vết thương.

Tuy nhiên, Những đồn đoán trên là còn hạn chế và chỉ một số ít những lợi ích này được khoa học công nhận.

Có thể giúp chữa lành vết loét dạ dày

Khi vitamin U ban đầu được nghiên cứu vào những năm 1950, một số nghiên cứu cho rằng uống 1 lít (945 mL) nước ép bắp cải mỗi ngày giúp vết loét ruột lành nhanh hơn 4–5 lần so với liệu pháp chống loét tiêu chuẩn hiện có vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không thể xác nhận liệu những tác động này là do vitamin U hay nhiều chất dinh dưỡng khác. Đồng thời, rất ít nghiên cứu xem xét chủ đề này. Vì vậy, cần có nhiều bằng chứng khoa học hơn để xác định liệu vitamin U có thực sự hiệu quả đối với các vết loét hay không.

Có thể bảo vệ phổi, gan và thận

Vitamin U có thể bảo vệ phổi, gan và thận khỏi bị hư hại. Trong một nghiên cứu trên động vật, vitamin U đã giúp đảo ngược một số tổn thương gan do thuốc chống động kinh thông thường axit valproic gây ra

Trong một nghiên cứu khác, những con chuột được cung cấp vitamin U ít bị tổn thương thận hơn sau khi nhận axit valproic so với những con không được cung cấp vitamin U.

Nghiên cứu trên động vật cho thấy vitamin U có thể giúp giảm tổn thương phổi do co giật động kinh. Tuy nhiên, cần phải có thêm nghiên cứu với chủ thể là con người trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Có thể làm giảm mức cholesterol và chất béo trung tính

Trong khi một số bằng chứng ủng hộ quan điểm rằng bổ sung vitamin U giúp giảm mức cholesterol và chất béo trung tính, thì vẫn chưa có nhiều cơ sở khẳng định điều này.

Ví dụ, một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy rằng vitamin U có thể ngăn chặn việc tạo ra các tế bào mỡ và làm giảm mức chất béo trung tính, nhưng chưa có nghiên cứu liên quan đến con người.

Trong một nghiên cứu khác kéo dài 8 tuần, những người được cung cấp 1,5 gam vitamin U mỗi ngày không có sự thay đổi về mức chất béo trung tính, cholesterol HDL (tốt) cao hơn và giảm gần 10% tổng lượng cholesterol. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã được thực hiện từ lâu và số lượng người tham gia là không nhiều. Do đó, cần có thêm nhiều nghiên cứu về con người.

Có thể hỗ trợ chữa lành vết thương và bảo vệ da

Vitamin U có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại tia cực tím (UV) của mặt trời, cũng như đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương.

Các nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm báo cáo rằng việc bôi trực tiếp vitamin U lên vết thương có thể làm vết thương nhanh lành. Hơn nữa, vitamin U dường như bảo vệ da khỏi bị cháy nắng và các tổn thương khác do tia UV gây ra.

Dựa trên những phát hiện này, một số nhà nghiên cứu cho rằng một số loại mỹ phẩm nên được bào chế với vitamin U.

Tác dụng phụ và biện pháp phòng ngừa

Vitamin U có thể an toàn khi ăn trực tiếp từ thực phẩm sạch, nguyên chất. Tuy nhiên, ít người biết về tính an toàn hoặc tác dụng phụ tiềm ẩn của vitamin U ở dạng bổ sung. Do đó, cách an toàn nhất là nạp các loại thực phẩm giàu vitamin U như bắp cải, bông cải xanh, cải Brussel và cải xoăn để tăng lượng hợp chất này.

Theo Cơ quan Hóa chất Châu Âu, vitamin U có thể gây kích ứng mắt, da hoặc phổi nếu tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan này. Do đó, bạn nên thận trọng với các sản phẩm chăm sóc da có chứa vitamin U.

Liều lượng và cách dùng

Do các nghiên cứu còn hạn chế, các khuyến nghị về liều lượng vitamin U vẫn chưa được công bố cụ thể. Cho đến nay, không có trường hợp nào được báo cáo về việc sử dụng quá liều vitamin U và việc này rất khó xảy ra nếu bạn chỉ bổ sung vitamin U từ thực phẩm nguyên chất.

Hãy nhớ rằng các nghiên cứu vẫn chưa xem xét tác động của việc hấp thụ nhiều vitamin U từ các thực phẩm chức năng, vì vậy không nên vội vàng sử dụng các loại sản phẩm bổ sung trước khi hiểu rõ.

Khả năng tương tác

Hiện vẫn chưa có đủ thông tin khoa học để xác định liệu vitamin U có tương tác với bất kỳ chất bổ sung hoặc thuốc nào khác hay không.

Lưu trữ và xử lý

Các nhà sản xuất vitamin U thường khuyến cáo rằng các sản phẩm hoặc chất bổ sung vitamin U nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Mang thai và cho con bú

Thực phẩm giàu vitamin-U như bắp cải, bông cải xanh, cải Brussel và cải xoăn được coi là an toàn để ăn trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên, không có nhiều kiểm chứng về sự an toàn của vitamin U ở dạng viên uống. Do đó, bạn nên cân nhắc tránh những chất bổ sung này nếu bạn đang mang thai hoặc đang cho con bú.

Sử dụng vitamin U đối với các đối tượng cụ thể

Thực phẩm tự nhiên giàu vitamin U, chẳng hạn như rau họ cải, thường được coi là an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều hạn chế hiểu biết về sự an toàn của các chất bổ sung vitamin U đối với từng lứa tuổi. Vì vậy, những người quan tâm đến việc nạp vitamin U cho cơ thể nên bổ sung thông qua thực phẩm thay vì sử dụng các loại thực phẩm chức năng.

