10 thực phẩm chứa nhiều Vitamin C tốt cho sức khoẻ trong giai đoạn giao mùa

Vào mùa xuân, việc cung cấp vitamin C là việc làm bắt buộc. Điều này giúp chống lại chứng uể oải, thường dẫn đến các hiện tượng như mệt mỏi, buồn ngủ, mất sức do thời tiết giao mùa. Khi tình trạng mắc COVID-19 đang ở mức đỉnh điểm, cần phải tăng cường bổ sung vitamin C để tăng cường khả năng miễn dịch.

Vitamin C có một số lợi ích như giúp ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư và các bệnh mãn tính bằng cách ngăn chặn quá trình oxy hóa của tế bào, và có nghiên cứu cho thấy nó còn ức chế quá trình lão hóa. Vitamin C được biết là chất gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori, nguyên nhân gây viêm loét dạ dày và tá tràng.