10 thực phẩm chứa nhiều Vitamin C tốt cho sức khoẻ trong giai đoạn giao mùa

Sống khỏe 30/03/2022 21:06

Giao mùa là thời điểm sức khoẻ thường bị ảnh hưởng và gây nên một số bệnh. Vậy nên việc cung cấp vitamin C để tăng đề kháng sức khoẻ là việc làm hữu ích nhất.

10 thực phẩm chứa nhiều Vitamin C tốt cho sức khoẻ trong giai đoạn giao mùa - Ảnh 1

Ảnh : Getty Images Bank

Vào mùa xuân, việc cung cấp vitamin C là việc làm bắt buộc. Điều này giúp chống lại chứng uể oải, thường dẫn đến các hiện tượng như mệt mỏi, buồn ngủ, mất sức do thời tiết giao mùa. Khi tình trạng mắc COVID-19 đang ở mức đỉnh điểm, cần phải tăng cường bổ sung vitamin C để tăng cường khả năng miễn dịch.

Vitamin C có một số lợi ích như giúp ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư và các bệnh mãn tính bằng cách ngăn chặn quá trình oxy hóa của tế bào, và có nghiên cứu cho thấy nó còn ức chế quá trình lão hóa. Vitamin C được biết là chất gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori, nguyên nhân gây viêm loét dạ dày và tá tràng.

Ngoài ra, Vitamin C còn giúp duy trì khả năng nhận thức và trí nhớ ở người cao tuổi và ngăn ngừa bệnh Alzheimer, nguyên nhân gây ra chứng sa sút trí tuệ. Đối với bệnh tim mạch, vitamin C như một chất chống oxy hóa làm phục hồi tình trạng rối loạn chức năng mạch máu liên quan đến stress oxy hóa. Dựa trên dữ liệu từ 'Health.com' và 'Women's Healthmag.com', hãy cùng tìm hiểu về các loại thực phẩm giàu vitamin C.

1. Quả cam

Khi nhắc đến “vitamin C”, loại trái cây xuất hiện trong đầu bạn đầu tiên là cam. Một quả cam chứa 70 mg vitamin C.

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Ảnh minh hoạ

2. Dâu tây

Mỗi chén dâu tây chứa 85 mg vitamin C. Nó cũng chứa nhiều mangan, là chất đóng vai trò ổn định lượng đường trong máu.

3. Cải thảo

Cải thảo chứa 75 mg vitamin C mỗi chén.

4. Ớt bột

Tất cả các loại ớt bột, chẳng hạn như ớt xanh, vàng, đỏ và cam, đều chứa nhiều vitamin C nhiều hơn cam. Ớt bột xanh chứa 95 mg và ớt bột lớn màu vàng chứa hơn 341 mg vitamin C. Tuy nhiên, mỗi chén chỉ có 45 calo, vì vậy nó là loại thực phẩm giúp ích cho việc ăn kiêng.

5. Bông cải xanh

Một chén bông cải xanh chứa khoảng 81 mg vitamin C. Bông cải xanh cũng rất giàu vitamin K, có vai trò giúp cho xương chắc khoẻ và điều hòa quá trình đông máu. Ngoài ra bông cải xanh còn chứa 3g protein thực vật trong mỗi chén.

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Ảnh minh hoạ

6. Kiwi

Hàm lượng vitamin C trên 2 quả kiwi là 128 mg. Cũng có báo cáo chỉ ra rằng quả kiwi có thể giúp rút ngắn thời gian chìm vào giấc ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Điều này là do serotonin (một loại hormone gây ngủ) có nồng độ cao.

7. Cà chua

Một cốc nước ép cà chua cung cấp 174 mg vitamin C. Nhưng đừng thêm đường vào nước ép cà chua, uống nguyên chất mới đảm bảo được lượng vitamin C trên.

10 thực phẩm chứa nhiều Vitamin C tốt cho sức khoẻ trong giai đoạn giao mùa - Ảnh 4

Ảnh minh hoạ 

8. Quả vải

Một chén vải chứa 136 mg vitamin C. Một trong những chức năng của vitamin C là giúp hấp thụ sắt. Vì vậy, khi ăn vải, không chỉ kết hợp được với các món thịt, mà cả các món đậu, rau muống, đậu hũ cũng rất tốt.

9. Bưởi

Một quả bưởi có độ lớn trung bình chứa 88 mg vitamin C.

10. Xoài, Dứa

Một trái xoài nhiệt đới chứa 75 mg vitamin C. Dứa cũng thuộc loại trái cây nhiệt đới, chứa 79 mg.

10 thực phẩm chứa nhiều Vitamin C tốt cho sức khoẻ trong giai đoạn giao mùa - Ảnh 5

Ảnh minh hoạ 

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