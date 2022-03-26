5 loại đồ uống mà bạn nên thử để giảm tính axit trong dạ dày

Sống khỏe 26/03/2022 21:57

Đừng cảm thấy bất lực và khó chịu khi phải vật lộn với axit trong dạ dày. Thay vào đó, hãy thử những đồ uống được khuyến nghị này để kiểm soát sức khỏe hệ tiêu hóa của bạn.

Do thói quen ăn uống vô độ hoặc nhấm nháp những món ăn vặt yêu thích mà bạn có thể bị đau bụng, có thể dẫn đến cảm giác nóng trong dạ dày, đầy hơi và có vị đắng trong cổ họng. Và những triệu chứng này chỉ ra một điều: đó là bạn bị dư axit trong dạ dày.

Chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong tiêu hóa

Bất cứ thứ gì bạn tiêu thụ đều ảnh hưởng đến cơ thể. Thức ăn bạn tiêu thụ có thể cung cấp năng lượng hoặc làm miễn dịch của hệ tiêu hóa. Và điều này có thể giúp quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ và dễ dàng.

Tuy nhiên, thói quen ăn uống không lành mạnh có thể làm tăng thêm các vấn đề về dạ dày của bạn. Vaidya Shakuntala Devi - chuyên gia về phương pháp chăm sóc sức khỏe Ayurvedic, giải thích, “Các bữa ăn không lành mạnh như đồ chiên, đồ nướng và đồ ăn quá lạnh, có thể để lại một chất cặn bã không tiêu hóa được, tạo ra chất độc trong cơ thể. Đây là nguyên nhân cơ bản của các vấn đề liên quan đến dạ dày như axit và táo bón.Vì vậy, hãy bỏ thói quen ăn uống không lành mạnh và xây dựng chế độ ăn lành mạnh hơn."

Dưới đây là 5 loại đồ uống mà bạn nên thử để giảm tính axit trong cơ thể.

1. Sữa và cánh hoa hồng

Tiến sĩ Shakuntala nói: “Có thể giảm táo bón bằng cách uống sữa đun sôi và cánh hoa hồng. Thức uống này sẽ làm trống dạ dày của bạn vào buổi sáng và tiêu thụ nó trong vài ngày có thể làm giảm bớt vấn đề táo bón của bạn ”.

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2. Ajwain và jeera

Cho hạt thìa là (Jeera) và hạt carom (Ajwain) vào bình nước và để qua đêm. Vào buổi sáng, lọc nước và uống trước tiên vào buổi sáng. Thức uống này hỗ trợ sự phát triển của quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và giúp giảm táo bón.

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3. Lá bạc hà

Lá bạc hà có thể giúp ích trong hầu hết các vấn đề về dạ dày. Tiến sĩ Shakuntala nói, "Bạc hà làm dịu cảm giác nóng trong dạ dày của bạn bằng cách giảm sản xuất axit." Do đó, nó cũng giúp bạn giảm bớt cảm giác nóng rát ở cổ họng. Vì vậy, hãy cắt nhỏ và xay một ít lá bạc hà, sau đó uống dung dịch đã nguội để giảm đau

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4. Sữa lạnh

Uống sữa lạnh để giảm trào ngược axit là biện pháp khắc phục tại nhà đơn giản và phổ biến nhất mà mọi người sử dụng. Tất cả là nhờ sự có mặt của canxi trong sữa giúp kiểm soát sự bài tiết dư thừa của axit clohydric, do đó làm giảm axit trong dạ dày. Tiến sĩ Shakuntala cũng đồng ý và cho biết, “Hàm lượng canxi cao trong sữa giúp giảm các vấn đề về axit và hấp thụ axit đã được tạo ra. Vì tính mát nên giúp giải tỏa cảm giác bỏng rát tức thì ”.

5. Nước ép củ cải

Củ cải có nhiều chất xơ và giúp duy trì nhu động ruột đều đặn. Uống nước ép của loại rau củ này có thể giúp giảm táo bón, trào ngược axit và các rối loạn tiêu hóa khác như hội chứng ruột kích thích.

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