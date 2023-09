Bạn có tự tin với vốn hiểu biết của mình về các loại trái cây không? Bỏ túi thêm nhiều kiến thức hay để có làn da và sức khoẻ tốt

Trái cây sấy khô là loại trái cây tươi sống được sấy khô để giảm độ ẩm và làm tăng vị giác cũng như hương vị đặc trưng của trái cây đó. Trong quá trình sấy khô, các chất dinh dưỡng được cô đặc lại, và tỷ lệ các chất vitamin, khoáng chất và kali tăng lên. Ngoài ra, so với trái cây tươi sống, nó có thể bảo quản trong thời gian lâu dài hơn và có tính ứng dụng cao như dùng để pha trà hoặc dùng làm nguyên liệu làm bánh. Trái cây sấy không bị chảy mà luôn khô cứng nên có thể mang theo đi để ăn như một món ăn vặt và vị ngọt của trái cây vẫn được lưu giữ tốt nên mức độ ưa thích cao.

Tuy nhiên, trái cây sấy khô càng ngọt thì càng chứa nhiều calo. Chuối tươi chứa 92 calo/100g, nhưng chuối sấy đạt tới 600 calo/100g. Khi ăn trái cây khô sẽ tạo cảm giác no kém hơn khi ăn trái cây tươi do mất nước nên có nguy cơ tăng đường huyết. Một vấn đề khác là một số thành phần phụ được thêm vào trong quá trình làm khô. Ví dụ, các chất phụ gia như đường, dầu thực vật, chất bảo quản và hương liệu thường được thêm vào một số loại xoài sấy và chuối sấy. Khi mua sản phẩm, mọi người hãy kiểm tra kỹ thông tin được ghi trên bảng thành phần dinh dưỡng để đảm bảo không có chất phụ gia.

Trái cây đông lạnh

So với trái cây tươi, Trái cây đông lạnh có ưu điểm là có thể ăn được quanh năm. Ngoài ra, nó có thể dễ dàng sử dụng trong các món tráng miệng hoặc nấu ăn, và chất dinh dưỡng cũng không khác nhiều so với các loại trái cây tươi sống.

Có một số loại trái cây tốt hơn nên ăn đông lạnh. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Georgia ở Mỹ phát hiện ra rằng bông cải xanh, dâu tây và đậu Hà Lan đông lạnh có hàm lượng vitamin C cao hơn so với những loại thực phẩm khác để trong tủ lạnh. Một nghiên cứu khác cũng xác nhận rằng hàm lượng anthocyanin và melatonin trong quả anh đào đông lạnh tương tự hàm lượng của trái cây tươi.

Vào năm 2014, các nhà nghiên cứu Khoa học Thực phẩm của Đại học Bang South Dakota đã công bố rằng khi quả việt quất tươi được để đông lạnh, nồng độ anthocyanins (một chất chống oxy hóa tiêu biểu) sẽ tăng lên, có lợi hơn cho sức khỏe. Thời hạn sử dụng dài hơn và quá trình phân phối cũng thuận tiện hơn.

Nước ép, Sinh tố (Trái cây xay)

Khi dùng trái cây ở dạng xay uống sẽ tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng như kali, sắt, v.v. Thay vào đó, nó làm tăng tốc độ tiêu hóa và hấp thụ, do đó lượng đường trong máu tăng nhanh và kích thích bài tiết insulin, khiến nó trở thành tác dụng không tốt đối với bệnh nhân béo phì hoặc tiểu đường. Vì chỉ nuốt thôi nên cảm giác no ít hơn so với khi ăn trái cây sống. Ăn các loại trái cây giàu chất xơ bằng cách nhai có thể loại bỏ mảng bám giữa các răng, nhưng nước trái cây hoặc sinh tố thì không thể làm được.

Việc xay thành nước để uống là một cách hiệu quả để hấp thụ dễ dàng đối với người già ăn uống khó nuốt, hay trẻ sơ sinh không thích một số loại trái cây hoặc rau quả. Nếu bạn đang ăn kiêng hoặc cần kiểm soát lượng đường trong máu của mình tuyệt đối không được ứng dụng cách ăn trái cây này.