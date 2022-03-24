Thay vì giảm cân liên tục, chị em phụ nữ hãy chọn các bài tập yoga để giữ dáng và bảo vệ sức khoẻ

Sau khi lộ trình kết thúc, nhóm nghiên cứu chia những người tham gia thành hai nhóm, một nhóm được chỉ định tham gia lớp học nấu ăn và giáo dục dinh dưỡng kéo dài suốt 12 tuần, và một nhóm được chỉ định ngẫu nhiên tham gia khóa học yoga hai lần một tuần.

Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Jessica Unique tại Đại học Brown, Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu với 60 phụ nữ béo phì hoặc thừa cân. Ban đầu, toàn bộ những người tham gia đều tiến hành lộ trình giảm cân kéo dài ba tháng nhằm đặt ra các mục tiêu về chế độ ăn kiêng và tập thể dục.

Kết quả là những người được chỉ định vào nhóm yoga đã giảm hơn 5% trọng lượng ban đầu trong suốt lộ trình giảm cân 12 tuần, họ còn giảm thêm 3,5 % trọng lượng và cải thiện rất nhiều về mặt tâm lý.

Sau đó, nhóm nghiên cứu so sánh hai nhóm bằng cách cân đo đong đếm sự tăng giảm cân nặng, mức độ căng thẳng, trạng thái tỉnh thức (mindfulness) và khả năng chịu đựng đau (distress tolerance) của những người tham gia . Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng sẽ khảo sát sự yêu thích và mức độ hài lòng của người tham gia về lộ trình.

Ngoài những lợi ích về mặt thể chất, yoga còn giúp người tập có tinh thần đạt được mục tiêu giảm cân dễ dàng hơn. Theo nhóm nghiên cứu, không những giảm cân, yoga còn mang lại nhiều lợi ích lâu dài sau:

Giảm căng thẳng: Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi đối mặt với nhiều căng thẳng, bạn sẽ dễ tăng cân và có thói quen ăn uống không lành mạnh.

Có tinh thần sống lý trí: Thay vì ăn khi đói, có nhiều người thường ăn trong vô thức để đáp lại những cảm xúc như căng thẳng, tức giận, buồn chán. Điều này làm cho việc giảm cân trở nên khó khăn hơn. Thông qua việc rèn luyện một tinh thần sống lý trí đến từ các bài tập của yoga sẽ giảm quán tính tự nhiên của bạn trong việc ăn uống khi đối mặt với những lo âu buồn phiền.

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Cải thiện khả năng chịu đau: 'Khả năng chịu đau' là Khả năng kiểm soát nỗi đau về mặt cảm xúc qua thực tế hoặc qua nhận thức. Khi cải thiện được khả năng chịu đựng cơn đau, nghĩa là, khả năng chịu đựng những cảm xúc tiêu cực hay điều kiện thể chất được cải thiện thì có thể cải thiện khả năng chống lại cảm giác thèm ăn hoặc cám dỗ từ đồ ăn và giảm sự mất cân bằng chế độ ăn uống.

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Tiến sĩ Unique nói: “Tôi khuyên mọi người nên thử qua các bài tập yoga cho những ai muốn duy trì những trạng thái trên sau khi giảm cân. sẽ tìm ra. Ngoài ra bạn sẽ thấy và cảm nhận được việc duy trì tập yoga thú vị hơn cả mong đợi và trong suốt quá trình tập yoga, những kỹ năng ấy sẽ giúp ích cho việc kiểm soát cân nặng.”

Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí học thuật PLOS ONE .