Phân biệt CẢM CÚM - COVID-19 - LAO PHỔI: Triệu chứng ban đầu giống nhau khiến người bệnh hoang mang, lo lắng

Sống khỏe 24/03/2022 18:27

Các bệnh truyền nhiễm như cảm lạnh, cúm và COVID - 19 có các triệu chứng ban đầu tương tự nhau. “Bệnh lao” cũng được xem là một bệnh truyền nhiễm khác giống vậy.

Hàng năm, ngày 24 tháng 3 được chọn là "Ngày Thế giới Phòng chống Lao". Nhân ngày này, chúng ta nên một lần nữa cảnh giác và chú ý để phát hiện sớm và phòng chống bệnh lao.

Các triệu chứng cảm lạnh thường biến mất trong vòng 7 ngày. Có những trường hợp “long-Covid” với di chứng để lại lâu do COVID-19, nhưng không có nghĩa là các triệu chứng ho hoặc sốt nhẹ vẫn tiếp diễn do các vấn đề liên quan đến mệt mỏi và khả năng nhận thức.

Nếu các triệu chứng cảm lạnh như ho, khạc đờm và sốt nhẹ kéo dài hơn 2 tuần thì có thể nghi ngờ đó là những triệu chứng của bệnh lao.

Phân biệt CẢM CÚM - COVID-19 - LAO PHỔI: Triệu chứng ban đầu giống nhau khiến người bệnh hoang mang, lo lắng - Ảnh 1

Bệnh lao phát sinh từ sự xâm nhập của vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis (hay còn gọi là “vi khuẩn lao”), nếu không tác động gì đến loại vi khuẩn trên thì nó sẽ phá hủy các cơ quan và mô, vì vậy nếu các triệu chứng như cảm cúm xuất hiện trong một thời gian dài thì phải đi kiểm tra để bắt đầu điều trị.

Tính đến năm 2020, Hàn Quốc được ghi nhận có tỷ lệ mắc bệnh lao cao nhất (49 người trên 100.000 dân) và tỷ lệ tử vong cao thứ ba (3,800 người trên 100.000 dân) trong số các nước thành viên OECD.

Phân biệt CẢM CÚM - COVID-19 - LAO PHỔI: Triệu chứng ban đầu giống nhau khiến người bệnh hoang mang, lo lắng - Ảnh 2Ảnh minh hoạ

Các xét nghiệm ban đầu để chẩn đoán bệnh lao bao gồm xét nghiệm phết trực khuẩn nhanh bằng axit, xét nghiệm nuôi cấy kháng axit và xét nghiệm khuếch đại axit nucleic. Cả ba xét nghiệm phải được thực hiện để tăng độ chính xác của việc chẩn đoán. Tỷ lệ bệnh nhân thực hiện cả ba giai đoạn này được gọi là “tỷ lệ thực hiện xét nghiệm xác nhận bệnh lao”, và phụ nữ trong độ tuổi 20~30, tỷ lệ thực hiện có phần thấp hơn nam giới. Theo kết quả ‘Đánh giá đặc tính bệnh lao năm 2020’ (lần thứ 3) của Viện Đánh giá Thẩm định Bảo hiểm Y tế, tỷ lệ thực hiện xét nghiệm của phụ nữ ở độ tuổi 20 là 89,5%, nam giới là 93,9% , phụ nữ ở độ tuổi 30 là 94,4% và nam giới là 96,5%. 

Tỷ lệ bệnh nhân lao mới được điều trị sớm tiếp tục được ghi nhận ở phụ nữ cũng thấp hơn một chút. Tỷ lệ bệnh nhân ban đầu tuân theo đơn thuốc tiêu chuẩn được gọi là 'tỷ lệ tuân thủ đơn thuốc tiêu chuẩn điều trị sớm', cho thấy phụ nữ ở độ tuổi 20 chiếm 96,6% và nam giới 97,7%, còn phụ nữ ở độ tuổi 30 chiếm 97,8% và nam giới chiếm 98,5%. Mặc dù sự khác biệt về tỷ lệ giữa nữ và nam không lớn, nhưng vì số ca tư vong do bệnh lao phổi phát sinh nhiều trong nước nên phụ nữ ở độ tuổi 20-30 cần được quản lý và điều trị kỹ lưỡng triệt để hơn.

Phân biệt CẢM CÚM - COVID-19 - LAO PHỔI: Triệu chứng ban đầu giống nhau khiến người bệnh hoang mang, lo lắng - Ảnh 3

Ảnh minh hoạ

Tính đến năm 2020, có 19.933 trường hợp mới được ghi nhận mắc bệnh lao, có xu hướng giảm kể từ năm 2011 nhưng số người tử vong là 1356 người, mức cao nhất so với số bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm theo pháp định. 

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh lao có thể được điều trị bằng cách dùng thuốc kháng lao. Bạn phải dùng đúng liều lượng đều đặn như bác sĩ đã kê đơn thì mới có thể ngăn ngừa hiện tượng bệnh tái phát và giảm khả năng lờn thuốc.

Trẻ mắc COVID-19 có kháng thể tự nhiên tồn tại ít nhất 7 tháng

Trẻ mắc COVID-19 có kháng thể tự nhiên tồn tại ít nhất 7 tháng

Một nghiên cứu mới tại UTHealth Houston cho thấy, trẻ em từng mắc Covid-19 có kháng thể tự nhiên tồn tại ít nhất 7 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 Các triệu chứng phát bênh Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?