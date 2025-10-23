Bánh mì để được bao lâu? 3 điều cần lưu ý khi ăn để an toàn cho sức khỏe

Thông thường, bánh mì để ở nhiệt độ phòng có thể sử dụng trong khoảng 3-7 ngày, tùy thuộc vào loại bánh, thành phần và cách bảo quản.

Các loại bánh không gluten thường dễ mốc hơn do độ ẩm cao và ít chất bảo quản, vì vậy thường được bán dưới dạng đông lạnh. Ngược lại, các loại bánh khô hoặc bánh quy giòn có thể để được lâu hơn nhờ hàm lượng ẩm thấp.

Các loại bánh mì công nghiệp thường có thêm chất bảo quản như canxi propionate, natri benzoate, kali sorbate hoặc axit sorbic, giúp kéo dài thời hạn sử dụng. Ngược lại, bánh mì tự làm tại nhà không chứa chất bảo quản chỉ nên dùng trong 3-4 ngày.

Những loại bánh có nhiều trứng, sữa hoặc dầu mỡ lại nhanh hỏng do quá trình oxy hóa và ôi thiu diễn ra nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

3 điều cần lưu ý khi ăn bánh mì

Hạn chế ăn bánh mì với thực phẩm không lành mạnh

Thực phẩm không lành mạnh như bơ, mứt, xúc xích, thịt xông khói thường chứa nhiều calo dễ gây dư thừa năng lượng, dẫn đến tăng cân không kiểm soát.

Chất béo bão hòa và chất béo trans trong những thực phẩm trên còn gây tích tụ mỡ nội tạng, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Ăn bánh mì kèm thực phẩm này có thể làm mất cân đối dinh dưỡng, tăng nguy cơ béo phì, các bệnh liên quan đến chuyển hóa.

Bánh mì trắng tinh chế chứa lượng carbohydrate cao, làm tăng chỉ số đường huyết nhanh chóng khi ăn kèm với mứt ngọt, siro sẽ làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn bánh mì cũ hoặc mốc

Bánh mì cũ hoặc bị mốc không chỉ mất đi giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe do vi khuẩn, nấm mốc, các độc tố liên quan.

Khi bánh mì bị mốc, các loại nấm như Aspergillus, Penicillium có thể phát triển, sản sinh ra các chất độc như mycotoxin hoặc aflatoxin. Nếu tiêu thụ liên tục, mycotoxin có thể gây tổn thương gan, thận và làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư gan.

Bánh mì cũ cũng dễ bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E. coli, hoặc Listeria, đặc biệt khi bảo quản không đúng cách. Gây ngộ độc thực phẩm với triệu chứng như sốt, tiêu chảy, mất nước và mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn bánh mì quá thường xuyên

Bánh mì chứa nhiều carbohydrate tinh chế, dễ gây tăng cân nếu ăn quá nhiều. Bánh mì còn thiếu các dưỡng chất thiết yếu như chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi ăn quá thường xuyên bánh mì dễ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, mệt mỏi, giảm sức đề kháng.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, chỉ nên ăn bánh mì như một phần của bữa phụ hoặc kết hợp với thực phẩm giàu dinh dưỡng khác như rau, thịt nạc hoặc trứng.