Bột sắn dây giúp giải nhiệt, thanh lọc, tốt cho tiêu hóa nhưng ai không nên lạm dụng?

Sống khỏe 25/10/2025 05:30

Bột sắn dây không chỉ có giá trị về dinh dưỡng, chế biến được thành nhiều món ăn, nước uống có lợi cho sức khỏe nhất là vào những ngày hè oi nóng. Tuy nhiên, không phải ai cũng dùng được bột sắn dây.

Sắn dây là một loại thức uống hạ nhiệt cơ thể, rất thích hợp thưởng thức vào mùa hè. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp không nên uống sắn dây để đảm bảo sức khoẻ của bản thân. Vậy những người không nên uống sắn dây là những đối tượng nào và cần có những lưu ý gì quan trọng?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của bột sắn dây khi uống

Bột sắn dây được chế biến từ củ sắn dây (một loại cây họ đậu) sau khi được lọc lấy tinh bột, phơi khô. Từ lâu, loại bột này đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên giúp làm mát cơ thể và hỗ trợ điều trị nhiều triệu chứng thường gặp.

Giảm sốt, hạ nhiệt, trị cảm nắng: Pha bột sắn dây với nước sôi, thêm ít đường hoặc đậu ván giã nát, uống trong ngày giúp làm mát cơ thể, giảm nhức đầu và mệt mỏi do cảm nắng.

Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm: Dùng bột sắn dây hoặc củ sắn dây tươi giã cùng ngó sen, vắt lấy nước uống giúp thanh lọc và làm dịu dạ dày.

Giúp giải rượu: Theo kinh nghiệm dân gian, hoa sắn dây kết hợp với các vị thuốc như hoàng liên, hoạt thạch, cam thảo được tán bột, hòa nước uống có tác dụng giải rượu và làm mát gan.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân: Với tính hàn và khả năng thanh nhiệt, bột sắn dây giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Pha bột sắn dây với nước sôi, để nguội rồi thêm nước cốt chanh, uống một ly vào buổi sáng trước bữa ăn có thể giúp giảm mỡ bụng và thanh lọc cơ thể.

Những người không nên dùng bột sắn dây

Bột sắn dây tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được. Bất kể thứ gì cũng vậy, ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Những người dưới đây được khuyến cáo không nên dùng bột sắn dây:

Người có cơ địa mệt mỏi, hay lạnh tay chân.

Người đang sốt có cảm giác lạnh.

Ở phụ nữ có thai cần được tham vấn bởi bác sĩ chuyên khoa.

Người mắc bệnh phong hàn, cảm lạnh, huyết áp thấp không nên uống bột sắn dây.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Đối với trẻ em, bột sắn dây nếu dùng sống sẽ dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy. Nếu cho trẻ ăn cần quấy chín bột sắn sẽ làm cho tính hàn giảm bớt, đồng thời vừa dễ tiêu và hấp thụ tốt hơn.

Đối với phụ nữ trong thai kỳ, nếu cơ thể bạn đang nóng thì uống nước sắn dây là rất tốt, nhưng nếu bạn thấy người mình đang lạnh, cơ thể mệt mỏi có biểu hiện tụt huyết áp thì bạn không nên uống vì sắn dây sẽ làm tăng tính lạnh của cơ thể bạn làm bạn mệt mỏi hơn.

Một số lưu ý cần cẩn trọng khi uống sắn dây

Khi uống sắn dây, bên cạnh việc lưu ý những người không nên uống sắn dây thì người dùng cũng nên cẩn trọng một số phương pháp pha chế để tăng hiệu quả của sắn dây khi hấp thụ vào cơ thể, tránh khả năng gây phản tác dụng khi uống loại thức uống này.

Nên pha bột sắn dây bằng nước nóng hoặc nấu chín để tránh gây đau bụng và tiêu chảy.

Không pha cùng với mật ong, vì khi chúng được kết hợp sẽ tạo ra một số chất có hại cho sức khoẻ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Không ướp hoa bưởi với sắn dây, chúng sẽ làm giảm đi các dược liệu hữu ích có sẵn trong sắn dây.

Không uống sắn dây khi bụng đói. Tốt nhất nên uống sau bữa trưa hoặc buổi tối, cách bữa ăn từ 30 phút đến 1 tiếng.

Tốt nhất là uống 1 cốc/ngày sẽ giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn. Chớ uống sắn dây quá nhiều trong ngày.

Uống bột sắn dây hằng ngày có tốt? Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

Uống bột sắn dây hằng ngày có tốt? Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

Bột sắn dây thường được biết đến như một món ăn ngon hay một nguyên liệu nấu ăn thông dụng. Tuy nhiên, loại bột này còn đem lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

