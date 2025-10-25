Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 05:50

Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Thìn

‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ được đánh giá cao. Tử vi báo hiệu con giáp này đang nhận được khá nhiều sự hậu thuẫn và ủng hộ từ những người xung quanh. Nếu tiếp tục giữ phong độ này thì người tuổi Thìn sẽ sớm được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Công việc tốt mang lại cho bản mệnh nguồn thu rủng rỉnh.‏

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ hài hòa đẹp đẽ. Tuy nhiên, tuổi Mão đừng quá chủ quan mà dành ít sự quan tâm cho đối phương. Thời gian có thể làm xa cách bất cứ mối quan hệ nào, huống hồ là chuyện yêu đương có nhiều điều không thể nói trước.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ ‏‏diễn ra thuận lợi. May mắn ngập tràn ban tặng cho người tuổi này không ít cơ hội tốt trên con đường công danh. Cùng với tinh thần làm việc xông xáo, hăng say và chăm chỉ mà bản mệnh luôn trở thành người tiên phong trong các thành tựu quan trọng.

Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi vẫn viên mãn và ngập tràn hạnh phúc. Con giáp này cần học cách cân bằng tốt giữa lý trí và cảm xúc để tránh có những cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng tới tình yêu hai người.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu diễn ra tốt đẹp may mắn trong thời điểm tới đây. Suy nghĩ, hành động nhanh chóng không cho phép con giáp này bỏ qua bất cứ cơ hội nào trong công việc. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn đem lại cho bản mệnh nhiều ngã rẽ thuận lợi.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm đồng cảm sẻ chia. Tử vi ngày mới cho biết giữa những người yêu nhau luôn có sự chia sẻ, cảm thông. Tình cảm gắn kết bền chặt và trở nên khăng khít hơn theo thời gian. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Hai 6/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 6/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Hai 6/10/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn vợ 3 năm, đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn vợ 3 năm, đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Tâm sự 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ nhật 26/10/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ TỚI TAY, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi

Đúng ngày mai, Chủ nhật 26/10/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ TỚI TAY, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tôi biết mình là người vợ ngoại tình, chồng có đánh mắng bêu rếu tôi cũng đành chấp nhận...

Tôi biết mình là người vợ ngoại tình, chồng có đánh mắng bêu rếu tôi cũng đành chấp nhận...

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự sát

Bàng hoàng người đàn ông phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự sát

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/10/2025, 3 con giáp CÓ VẬN KIM TIỀN, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/10/2025, 3 con giáp CÓ VẬN KIM TIỀN, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đối tượng có biểu hiện loạn thần uy hiếp cháu bé, tấn công công an

Đối tượng có biểu hiện loạn thần uy hiếp cháu bé, tấn công công an

Đời sống 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/10/2025, 3 con giáp CÓ VẬN KIM TIỀN, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/10/2025, 3 con giáp CÓ VẬN KIM TIỀN, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Tử vi hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025: Dần tài lộc hoan hỷ, Hợi trúng đậm giàu to, Mão phú quý đến muộn

Tử vi hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025: Dần tài lộc hoan hỷ, Hợi trúng đậm giàu to, Mão phú quý đến muộn

Vào cuối tháng 10/2025, 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Vào cuối tháng 10/2025, 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu