Từ ngày mai 26/10 đến hết 31/10, 3 con giáp giàu sang bền vững, được quý nhân đem lộc đến tận tay, đổi tài đổi vận đến không ngờ

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 07:39

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán gặp thời vượng phát, bội thu tài lộc, giàu sang vô đối.

Tuổi Ngọ 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không muốn quên đi chuyện xưa cũ.

Ngày này tuổi Ngọ khát khao thay đổi tương lai, vận mệnh chính mình. Từ đó bạn nỗ lực làm việc không quảng ngại thời gian.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ êm đềm, bình ổn chưa có nhiều khởi sắc.

Tình cảm: Trong tình yêu, luôn cố gắng tạo không gian thư giãn cho cả hai ở cạnh nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, vươn xa khi cố gắng đạt thành tựu tài chính ở mức cao nhất.

Sức khoẻ: Tránh những áp lực vô hình, tổn thương đến bạn.

Từ ngày mai 26/10 đến hết 31/10, 3 con giáp giàu sang bền vững, được quý nhân đem lộc đến tận tay, đổi tài đổi vận đến không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, có ý chí vươn lên. Tử vi 12 con giáp dự báo rằng trong từ nay, vận trình của tuổi Dần có sự khởi sắc rực rỡ. Con giáp này nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn tồn đọng, công việc tiến triển thuận lợi hơn dự kiến. 

Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực, được cấp trên đánh giá cao, ghi nhận công sức và có thể cân nhắc đưa bản mệnh đến một vị trí mới. Người làm kinh doanh bước vào giai đoạn tốt để mở rộng quy mô làm ăn hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, đưa ra các lời khuyên, định hướng, giúp lợi nhuận tăng lên.

Tài lộc của tuổi Dần dồi dào hơn hẳn, nguồn thu chính ổn định còn nguồn thu phụ từ việc buôn bán, đầu tư hoặc công việc tư do mang lại kết quả tích cực. Thần Tài chiếu cố, tuổi Dần chỉ cần tập trung vào công việc chính, nắm bắt thời cơ là túi tiền ngày càng rủng rỉnh. 

Trong giai đoạn này, tuổi Dần nên chú trọng giữ mối quan hệ hài hoà với đồng nghiệp, đối tác. Sự chân thành, cầu thị sẽ giúp bản mệnh củng cố vận may, mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Từ ngày mai 26/10 đến hết 31/10, 3 con giáp giàu sang bền vững, được quý nhân đem lộc đến tận tay, đổi tài đổi vận đến không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày này mang lại những khoản lợi nhuận hấp dẫn sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Mùi. Mọi thứ không dễ dàng như bản mệnh nghĩ lúc ban đầu nhưng tất cả đều mang lại cho bản mệnh những trải nghiệm quan trọng, giúp bản mệnh trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn các vấn đề liên quan tới tiền bạc.

Đối với những người độc thân, hôm nay là một ngày tuyệt vời để bản mệnh có cơ hội gặp gỡ nửa kia của mình. Hãy mở lòng và sống chân thành, bản mệnh sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm đong đầy từ mọi người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Từ ngày mai 26/10 đến hết 31/10, 3 con giáp giàu sang bền vững, được quý nhân đem lộc đến tận tay, đổi tài đổi vận đến không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ 2, 3, 4, 5, 6 (27/10-31/10), 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể

Tử vi thứ 2, 3, 4, 5, 6 (27/10-31/10), 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ sau ngày 25/10/2025

Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ sau ngày 25/10/2025

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng 12h trưa mai (26/10/2025), 3 con giáp chọn đâu thắng đó, cập bến giàu sang, lộc về trước cửa, vàng rải đầy nhà

Đúng 12h trưa mai (26/10/2025), 3 con giáp chọn đâu thắng đó, cập bến giàu sang, lộc về trước cửa, vàng rải đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Vì một lần vợ chồng cãi nhau mà vợ tôi ôm con về nhà ngoại

Vì một lần vợ chồng cãi nhau mà vợ tôi ôm con về nhà ngoại

Tâm sự 54 phút trước
Bước sang tuần mới (27/10-2/11), 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng

Bước sang tuần mới (27/10-2/11), 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đi công tác xa, bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Được xếp ngồi chung một bàn, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi vẫn 'lạnh nhạt' với nhau

Được xếp ngồi chung một bàn, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi vẫn 'lạnh nhạt' với nhau

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/10/2025, 3 con giáp may mắn toàn diện, sự nghiệp bứt phá, ăn ngủ trên đống tiền, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/10/2025, 3 con giáp may mắn toàn diện, sự nghiệp bứt phá, ăn ngủ trên đống tiền, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp 'đạp trúng hố vàng' đúng 300 tỷ vào ngày 25/10, làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng' đúng 300 tỷ vào ngày 25/10, làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Từ ngày mai 26/10 đến hết 31/10, 3 con giáp giàu sang bền vững, được quý nhân đem lộc đến tận tay, đổi tài đổi vận đến không ngờ

Từ ngày mai 26/10 đến hết 31/10, 3 con giáp giàu sang bền vững, được quý nhân đem lộc đến tận tay, đổi tài đổi vận đến không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước sang tuần mới (27/10-2/11), 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng

Bước sang tuần mới (27/10-2/11), 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/10/2025, 3 con giáp may mắn toàn diện, sự nghiệp bứt phá, ăn ngủ trên đống tiền, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/10/2025, 3 con giáp may mắn toàn diện, sự nghiệp bứt phá, ăn ngủ trên đống tiền, nghèo mấy cũng thành đại gia

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng' đúng 300 tỷ vào ngày 25/10, làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng' đúng 300 tỷ vào ngày 25/10, làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ nhật 26/10/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ TỚI TAY, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi

Đúng ngày mai, Chủ nhật 26/10/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ TỚI TAY, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng