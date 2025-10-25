Từ ngày mai 26/10 đến hết 31/10, 3 con giáp giàu sang bền vững, được quý nhân đem lộc đến tận tay, đổi tài đổi vận đến không ngờ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không muốn quên đi chuyện xưa cũ.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ êm đềm, bình ổn chưa có nhiều khởi sắc.

Ngày này tuổi Ngọ khát khao thay đổi tương lai, vận mệnh chính mình. Từ đó bạn nỗ lực làm việc không quảng ngại thời gian.

Tình cảm: Trong tình yêu, luôn cố gắng tạo không gian thư giãn cho cả hai ở cạnh nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, vươn xa khi cố gắng đạt thành tựu tài chính ở mức cao nhất.

Sức khoẻ: Tránh những áp lực vô hình, tổn thương đến bạn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, có ý chí vươn lên. Tử vi 12 con giáp dự báo rằng trong từ nay, vận trình của tuổi Dần có sự khởi sắc rực rỡ. Con giáp này nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn tồn đọng, công việc tiến triển thuận lợi hơn dự kiến.

Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực, được cấp trên đánh giá cao, ghi nhận công sức và có thể cân nhắc đưa bản mệnh đến một vị trí mới. Người làm kinh doanh bước vào giai đoạn tốt để mở rộng quy mô làm ăn hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, đưa ra các lời khuyên, định hướng, giúp lợi nhuận tăng lên.

Tài lộc của tuổi Dần dồi dào hơn hẳn, nguồn thu chính ổn định còn nguồn thu phụ từ việc buôn bán, đầu tư hoặc công việc tư do mang lại kết quả tích cực. Thần Tài chiếu cố, tuổi Dần chỉ cần tập trung vào công việc chính, nắm bắt thời cơ là túi tiền ngày càng rủng rỉnh.

Trong giai đoạn này, tuổi Dần nên chú trọng giữ mối quan hệ hài hoà với đồng nghiệp, đối tác. Sự chân thành, cầu thị sẽ giúp bản mệnh củng cố vận may, mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày này mang lại những khoản lợi nhuận hấp dẫn sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Mùi. Mọi thứ không dễ dàng như bản mệnh nghĩ lúc ban đầu nhưng tất cả đều mang lại cho bản mệnh những trải nghiệm quan trọng, giúp bản mệnh trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn các vấn đề liên quan tới tiền bạc.

Đối với những người độc thân, hôm nay là một ngày tuyệt vời để bản mệnh có cơ hội gặp gỡ nửa kia của mình. Hãy mở lòng và sống chân thành, bản mệnh sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm đong đầy từ mọi người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

