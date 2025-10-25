Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sự khó khăn trong cách làm việc không chia sẻ được với ai.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn thường nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người.

Ngày này tuổi Thìn hãy dành tự đồng cảm đến những người cần giúp đỡ, cần tránh đi sự căng thẳng giữa đôi bên.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai có mối tình khó phai, luôn có nhiều hồi ức đẹp dành cho nhau.

Tài lộc: Tài chính lưu ý cách chi tiêu, đừng vội vàng chuyển khoản khi chưa rõ.

Sức khỏe: Cơ thể khá mệt mỏi, khi liên tục chịu áp lực từ gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được Thần Tài “chiếu cố” đặc biệt, dễ đón những khoản tiền ngoài dự kiến có thể là lợi nhuận từ khoản đầu tư trước đây hoặc vận may trúng thưởng, nhận quà bất ngờ.

Đường tình duyên của tuổi Dần cũng sáng rực rỡ. Những ai đang có đôi sẽ thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó, thấu hiểu hơn. Người độc thân thì dễ gặp được đối tượng khiến trái tim rung động trong các buổi tụ họp hay hoạt động xã hội.

Cuối tuần này, tuổi Dần đón luồng năng lượng tích cực, vận may kéo đến dồn dập. Công việc có dấu hiệu khởi sắc, những nỗ lực trước đó bắt đầu được ghi nhận, thậm chí có tin vui về tài chính hoặc cơ hội thăng tiến. Người kinh doanh buôn bán gặp vận “mở hàng phát lộc”, đơn hàng về liên tiếp. Đặc biệt, tuổi Dần nên tận dụng thời điểm này để mở rộng quan hệ, vì dễ gặp quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Về tình cảm, người độc thân có thể gặp được đối tượng phù hợp, còn người có đôi thêm thấu hiểu và gắn kết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày này mang tới không gian bình yên mà tuổi Tỵ mong muốn. Bản mệnh có cơ hội gặp gỡ bạn bè, người thân sau thời gian xa cách. Thêm vào đó, bản mệnh còn được quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp càng thuận lợi và dễ dàng hơn.

Về tài chính, tuổi Tỵ đang ở trong tình trạng khá ổn. Con giáp này giỏi kiếm tiền vì vậy không cần phải lo lắng quá nhiều. Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ, bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!