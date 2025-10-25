Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 06:29

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau bản mệnh thịnh vượng, tiền đẻ ra tiền, giàu to bất chấp.

Tuổi Thìn 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sự khó khăn trong cách làm việc không chia sẻ được với ai.

Ngày này tuổi Thìn hãy dành tự đồng cảm đến những người cần giúp đỡ, cần tránh đi sự căng thẳng giữa đôi bên.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn thường nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai có mối tình khó phai, luôn có nhiều hồi ức đẹp dành cho nhau.

Tài lộc: Tài chính lưu ý cách chi tiêu, đừng vội vàng chuyển khoản khi chưa rõ.

Sức khỏe: Cơ thể khá mệt mỏi, khi liên tục chịu áp lực từ gia đình.

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần được Thần Tài “chiếu cố” đặc biệt, dễ đón những khoản tiền ngoài dự kiến có thể là lợi nhuận từ khoản đầu tư trước đây hoặc vận may trúng thưởng, nhận quà bất ngờ.

Đường tình duyên của tuổi Dần cũng sáng rực rỡ. Những ai đang có đôi sẽ thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó, thấu hiểu hơn. Người độc thân thì dễ gặp được đối tượng khiến trái tim rung động trong các buổi tụ họp hay hoạt động xã hội.

Cuối tuần này, tuổi Dần đón luồng năng lượng tích cực, vận may kéo đến dồn dập. Công việc có dấu hiệu khởi sắc, những nỗ lực trước đó bắt đầu được ghi nhận, thậm chí có tin vui về tài chính hoặc cơ hội thăng tiến. Người kinh doanh buôn bán gặp vận “mở hàng phát lộc”, đơn hàng về liên tiếp. Đặc biệt, tuổi Dần nên tận dụng thời điểm này để mở rộng quan hệ, vì dễ gặp quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Về tình cảm, người độc thân có thể gặp được đối tượng phù hợp, còn người có đôi thêm thấu hiểu và gắn kết.

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày này mang tới không gian bình yên mà tuổi Tỵ mong muốn. Bản mệnh có cơ hội gặp gỡ bạn bè, người thân sau thời gian xa cách. Thêm vào đó, bản mệnh còn được quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp càng thuận lợi và dễ dàng hơn.

Về tài chính, tuổi Tỵ đang ở trong tình trạng khá ổn. Con giáp này giỏi kiếm tiền vì vậy không cần phải lo lắng quá nhiều. Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ, bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn vợ 3 năm, đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn vợ 3 năm, đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Tâm sự 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ nhật 26/10/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ TỚI TAY, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi

Đúng ngày mai, Chủ nhật 26/10/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ TỚI TAY, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tôi biết mình là người vợ ngoại tình, chồng có đánh mắng bêu rếu tôi cũng đành chấp nhận...

Tôi biết mình là người vợ ngoại tình, chồng có đánh mắng bêu rếu tôi cũng đành chấp nhận...

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự sát

Bàng hoàng người đàn ông phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự sát

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/10/2025, 3 con giáp CÓ VẬN KIM TIỀN, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/10/2025, 3 con giáp CÓ VẬN KIM TIỀN, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đối tượng có biểu hiện loạn thần uy hiếp cháu bé, tấn công công an

Đối tượng có biểu hiện loạn thần uy hiếp cháu bé, tấn công công an

Đời sống 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ nhật 26/10/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ TỚI TAY, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi

Đúng ngày mai, Chủ nhật 26/10/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ TỚI TAY, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/10/2025, 3 con giáp CÓ VẬN KIM TIỀN, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/10/2025, 3 con giáp CÓ VẬN KIM TIỀN, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Tử vi hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025: Dần tài lộc hoan hỷ, Hợi trúng đậm giàu to, Mão phú quý đến muộn

Tử vi hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025: Dần tài lộc hoan hỷ, Hợi trúng đậm giàu to, Mão phú quý đến muộn