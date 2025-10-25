Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/10/2025, 3 con giáp CÓ VẬN KIM TIỀN, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Tử vi hôm nay ngày 25/10/2025 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đôi lúc khó chịu vì không hài lòng với công việc.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão hiểu được công việc khó khăn từ con đường công danh, nên đang cố gắng rất nhiều.

Ngày 25/10/2025 tuổi Mão không thích công việc thay đổi, luôn hướng đến một việc làm có ích cho cộng đồng.

Tình cảm: Tình cảm chưa thể vui, vì cả hai thường cãi nhau vì sự khó khăn với công việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, đôi lúc không mong muốn bản thân phải quá lao lực vì tình hình tài chính chung.

Sức khoẻ: Hãy bổ sung thêm chất xơ khi cơ thể cần được hỗ trợ.

Tuổi Ngọ

Ngày này, tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Vốn là người có tư duy sáng tạo và luôn muốn thử thách bản thân, họ chỉ thiếu một thời điểm thích hợp để thể hiện năng lực. Khi Lập Đông đến, tuổi Ngọ có thể được giao những dự án hoặc nhiệm vụ giúp họ phát huy tối đa sở trường.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, tuổi Ngọ cũng sẽ kết giao thêm nhiều bạn bè cùng chí hướng. Những mối quan hệ mới này không chỉ mang lại niềm vui mà còn có thể giúp ích rất nhiều cho công việc của họ trong tương lai.

Cuối tuần này, tuổi Ngọ được sao cát tinh soi chiếu nên vận may tăng mạnh cả về tài lộc lẫn công danh. Những dự định còn dang dở có cơ hội được hoàn thành thuận lợi, mang lại kết quả ngoài mong đợi. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên ghi nhận, còn người kinh doanh buôn bán gặp dịp thu lời lớn. Tài chính dồi dào giúp tuổi Ngọ có thêm động lực để đầu tư hoặc chi tiêu cho bản thân. Trong tình cảm, mọi hiểu lầm được hóa giải, không khí ấm áp, hòa hợp. Cuối tuần là lúc tuổi Ngọ tỏa sáng và đón nhiều niềm vui bất ngờ.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 25/10/2025 hôm nay, sự nhạy bén trong việc đầu tư và tài chính sẽ mang lại cho tuổi Thìn những khoản lợi nhuận lớn. Bên cạnh đó, nhiều người còn chính thức bước sang giai đoạn có tài sản tích lũy của riêng mình.

Hôm nay khuyến khích bản mệnh bắt đầu mở lòng và cho phép bản thân xây dựng những kết nối mới, đặc biệt là trong lĩnh vực tình cảm và các mối quan hệ.Người độc thân có thể sẽ có bước tiến quan trọng trong thời điểm này.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

