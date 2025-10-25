Bàng hoàng người đàn ông phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự sát

Đời sống 25/10/2025 06:00

Chiều 24/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định được người gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà ở xã Mỹ Lợi khiến hai người bị thương là Nguyễn Tự Lực (40 tuổi, ngụ xã Tân Phú, Đồng Tháp).

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan chức năng đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ phóng hỏa tại xã Mỹ Lợi. Người gây ra vụ hỏa hoạn là chồng cũ của nạn nhân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lúc 0h5 cùng ngày, ông N.V.K. (SN 1984, ngụ tại xã Long Khánh) cùng với bà N.T.B.T. (SN 1984, ngụ tại xã Mỹ Lợi) đang ngủ trong căn nhà ở xã Mỹ Lợi thì có kẻ lạ mặt ở bên ngoài dùng dây kim loại buộc cửa.

Sau đó, đối tượng phóng hỏa. Người dân phát hiện sự việc đã đập cửa và đưa ông K. và bà T. đến bệnh viện cấp cứu. Cả hai nghi bị ngạt khói.

Tại hiện trường, căn nhà bị cháy một phần, xe máy bên trong cháy rụi cùng các vật dụng khác.

Bàng hoàng người đàn ông phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự sát - Ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cảnh sát xác định người gây ra vụ phóng hỏa là Nguyễn Tự Lực (SN 1985, ngụ tại xã Tân Phú). Sau khi xảy ra vụ phóng hỏa, Lực được phát hiện đã tử vong tại quán cà phê ở ấp Lợi Tường (xã Mỹ Lợi). Người này đã dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ điện để tự tử.

Về mối quan hệ, theo cảnh sát, Lực và bà T. là vợ chồng và có 2 con chung. Cả hai người đã ly hôn gần một năm nay. Bà T. mới quen biết và chung sống với ông K. tại căn nhà ở xã Mỹ Lợi. Gần đây, Lực nghĩ bà T. không lo cho con cái và sau đó xảy ra sự việc nói trên. 

Lời khai 'khó tin' của đối tượng truy sát 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Lời khai 'khó tin' của đối tượng truy sát 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Tối 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Xem thêm
Từ khóa:   phóng hỏa Mâu thuẫn tình cảm tin moi

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn vợ 3 năm, đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn vợ 3 năm, đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Tâm sự 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ nhật 26/10/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ TỚI TAY, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi

Đúng ngày mai, Chủ nhật 26/10/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ TỚI TAY, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tôi biết mình là người vợ ngoại tình, chồng có đánh mắng bêu rếu tôi cũng đành chấp nhận...

Tôi biết mình là người vợ ngoại tình, chồng có đánh mắng bêu rếu tôi cũng đành chấp nhận...

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu tiền rủng rỉnh, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc khởi sắc vô cùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự sát

Bàng hoàng người đàn ông phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự sát

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/10/2025, 3 con giáp CÓ VẬN KIM TIỀN, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/10/2025, 3 con giáp CÓ VẬN KIM TIỀN, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đối tượng có biểu hiện loạn thần uy hiếp cháu bé, tấn công công an

Đối tượng có biểu hiện loạn thần uy hiếp cháu bé, tấn công công an

Đời sống 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đối tượng có biểu hiện loạn thần uy hiếp cháu bé, tấn công công an

Đối tượng có biểu hiện loạn thần uy hiếp cháu bé, tấn công công an

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Lời khai 'khó tin' của đối tượng truy sát 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Lời khai 'khó tin' của đối tượng truy sát 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Cảnh sát giải cứu nữ sinh Đà Nẵng bị bắt cóc online tại khách sạn

Cảnh sát giải cứu nữ sinh Đà Nẵng bị bắt cóc online tại khách sạn

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?