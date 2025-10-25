Chiều 24/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định được người gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà ở xã Mỹ Lợi khiến hai người bị thương là Nguyễn Tự Lực (40 tuổi, ngụ xã Tân Phú, Đồng Tháp).

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan chức năng đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ phóng hỏa tại xã Mỹ Lợi. Người gây ra vụ hỏa hoạn là chồng cũ của nạn nhân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lúc 0h5 cùng ngày, ông N.V.K. (SN 1984, ngụ tại xã Long Khánh) cùng với bà N.T.B.T. (SN 1984, ngụ tại xã Mỹ Lợi) đang ngủ trong căn nhà ở xã Mỹ Lợi thì có kẻ lạ mặt ở bên ngoài dùng dây kim loại buộc cửa.

Sau đó, đối tượng phóng hỏa. Người dân phát hiện sự việc đã đập cửa và đưa ông K. và bà T. đến bệnh viện cấp cứu. Cả hai nghi bị ngạt khói.

Tại hiện trường, căn nhà bị cháy một phần, xe máy bên trong cháy rụi cùng các vật dụng khác.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cảnh sát xác định người gây ra vụ phóng hỏa là Nguyễn Tự Lực (SN 1985, ngụ tại xã Tân Phú). Sau khi xảy ra vụ phóng hỏa, Lực được phát hiện đã tử vong tại quán cà phê ở ấp Lợi Tường (xã Mỹ Lợi). Người này đã dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ điện để tự tử.

Về mối quan hệ, theo cảnh sát, Lực và bà T. là vợ chồng và có 2 con chung. Cả hai người đã ly hôn gần một năm nay. Bà T. mới quen biết và chung sống với ông K. tại căn nhà ở xã Mỹ Lợi. Gần đây, Lực nghĩ bà T. không lo cho con cái và sau đó xảy ra sự việc nói trên.

