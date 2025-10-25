Đúng ngày mai, Chủ nhật 26/10/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ TỚI TAY, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi

Tử vi Chủ nhật 26/10/2025 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ thổn thức vì quá khứ.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công danh hãy trở thành người hữu dụng, làm mọi việc trong khả năng.

Ngày Chủ nhật 26/10/2025 tuổi Tỵ đừng quá mệt mỏi khi gánh nhiều áp lực vô hình, làm chùn bước bạn cố gắng.

Tình cảm: Bạn luôn lưu tâm chuyện tình cảm, khó đoán được khi ở cạnh đối phương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, dại khờ cho người khác mượn, khó đòi lại được.

Sức khoẻ: Mụn nội tiết làm cho bạn tự ti, mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sau từ Chủ nhật 26/10/2025 sẽ cảm nhận rõ ràng vận trình đi lên. Trước đó, họ có thể gặp một vài rắc rối trong công việc hoặc chịu áp lực lớn, nhưng từ thời điểm này trở đi, mọi vấn đề dần được tháo gỡ.

Nhờ trí tuệ, khả năng ứng xử khéo léo cùng mạng lưới quan hệ tốt, tuổi Mùi có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, họ còn có cơ hội được cấp trên đánh giá cao, mở ra khả năng thăng tiến hoặc đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong tổ chức.

Cuối tuần này, vận may của tuổi Mùi khởi sắc rõ rệt. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận buồm xuôi gió, những khúc mắc trước đây dần tìm được hướng giải quyết. Tài vận cũng hanh thông, có thể nhận được khoản tiền thưởng, quà biếu hoặc cơ hội đầu tư sinh lời. Đặc biệt, người làm kinh doanh dễ ký được hợp đồng mới hoặc mở rộng mối quan hệ khách hàng. Trong chuyện tình cảm, tuổi Mùi có cơ hội hâm nóng cảm xúc, tình duyên thêm gắn bó. Cuối tuần là thời điểm để họ vừa nghỉ ngơi vừa đón tin vui bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận định Chủ nhật 26/10/2025, tuổi Ngọ sẽ có một ngày tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào, vì thế bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tài chính.

Về công việc, hôm nay vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ khá thuận lợi. Các mối quan hệ hợp tác làm ăn tiến triển suôn sẻ nhờ có sự hỗ trợ của quý nhân. Những quyết định trong thời gian qua của bản mệnh đều đúng hướng, mang lại kết quả tích cực.

Trong tình cảm, gia đình của bản mệnh đang sống yên ổn và mọi hiểu lầm đều được giải quyết. Đây là thời điểm bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình để tăng cường sự gắn kết và tình yêu thương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!