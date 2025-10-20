Lá mùi tàu (ngò gai), vị thuốc dân gian đa công dụng cho sức khỏe

Theo Đông y, lá mùi tàu có vị cay, hơi đắng, thơm, tính ấm, có tác dụng sơ phong thanh nhiệt, hành khí tiêu thũng, giảm đau và kiện tỳ.

Lá mùi tàu, hay còn gọi là ngò gai (Eryngium foetidum), không chỉ là một loại rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn truyền thống Việt Nam như phở, bún chả hay canh chua, mà còn là một vị thuốc dân gian quý giá được Y học cổ truyền và hiện đại công nhận về nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.

Lá mùi tàu đặc biệt có lợi trong việc cải thiện và điều trị các vấn đề về tiêu hóa nhờ tính ấm và hàm lượng tinh dầu cao.

Kích thích tiêu hóa và giảm đầy hơi

Mùi thơm đặc trưng của lá mùi tàu có tác dụng "kiện tỳ, khai vị" (kích thích tỳ vị), giúp ăn ngon miệng hơn. Tính ấm của nó hỗ trợ hành khí, giảm cảm giác khó chịu do đầy bụng, chướng hơi và khó tiêu, đặc biệt sau khi ăn nhiều chất đạm.

Cách dùng: Sắc nước lá mùi tàu tươi uống ấm sau bữa ăn.

Trị đau bụng, tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa

Trong y học cổ truyền, lá mùi tàu được dùng như một bài thuốc hỗ trợ điều trị đau bụng đi ngoài. Nó giúp làm dịu đường ruột và cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc: Dùng lá mùi tàu tươi sắc cùng một số vị thuốc khác như củ sả, lá tía tô, gừng tươi.

Lợi ích trong việc chữa trị cảm cúm và giải độc

Với tính ấm và khả năng làm ra mồ hôi, lá mùi tàu là "trợ thủ" đắc lực trong mùa cảm lạnh.

Khu phong tán hàn, chữa cảm mạo

Lá mùi tàu giúp khu phong tán hàn (đẩy gió lạnh ra ngoài) và làm ra mồ hôi để giải cảm. Khi bị cảm lạnh, đau đầu, nghẹt mũi, người ta thường dùng lá mùi tàu để nấu nước uống hoặc xông hơi.

Bài thuốc: Lá mùi tàu thái nhỏ, pha với nước sôi (có thể thêm vài lát gừng tươi), uống nóng và đắp chăn kín để ra mồ hôi.

Giải độc cơ thể và hạ sốt

Việc làm ra mồ hôi không chỉ giúp giải cảm mà còn là cơ chế tự nhiên để cơ thể giải nhiệt và giải độc. Rau mùi tàu cũng được dùng để hỗ trợ điều trị sốt nhẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý quan trọng khi sử dụng

Mặc dù lá mùi tàu rất tốt, bạn cần lưu ý:

Phụ nữ mang thai: Nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc kiêng sử dụng rau mùi tàu để đảm bảo an toàn.

Liều lượng: Khi dùng như một vị thuốc, nên sử dụng đúng liều lượng được khuyến cáo, không nên lạm dụng.

Sơ chế: Luôn rửa sạch lá mùi tàu để loại bỏ bụi bẩn và các chất bảo vệ thực vật trước khi chế biến hoặc làm thuốc.

Với những công dụng đa dạng từ trị cảm cúm, hỗ trợ tiêu hóa đến làm sạch cơ thể, lá mùi tàu xứng đáng là loại rau gia vị "thần kỳ" nên có mặt thường xuyên trong căn bếp và tủ thuốc gia đình bạn.