Uống bột sắn dây hằng ngày có tốt? Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

Sống khỏe 30/08/2025 04:00

Bột sắn dây thường được biết đến như một món ăn ngon hay một nguyên liệu nấu ăn thông dụng. Tuy nhiên, loại bột này còn đem lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Bột sắn dây, với thành phần tự nhiên từ củ sắn dây, từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc dân gian có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về những lợi ích cũng như tác hại tiềm ẩn khi sử dụng bột sắn dây mỗi ngày. 

Bột sắn dây được biết đến khi sở hữu hàm lượng phytochemical và các chất dinh dưỡng như chất béo, canxi, sắt, đạm... Vì thế, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đưa ra lời khuyên rằng nên sử dụng chúng hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.bột sắn dây được biết đến khi sở hữu hàm lượng phytochemical và các chất dinh dưỡng như chất béo, canxi, sắt, đạm... Vì thế, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đưa ra lời khuyên rằng nên sử dụng chúng hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.

Uống bột sắn dây hằng ngày có tốt? Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu cho thấy, sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ giúp giảm đau đầu khá hiệu quả. Chỉ cần pha bột sắn dây với nước sôi, thêm một chút đường tăng thêm vị ngọt rồi uống ngay khi sẽ thấy ngay tác dụng tốt trong việc giảm đau đầu.

Ngoài ra, bột sắn dây có hàm lượng tinh bột và chất béo khá thấp, vì thế việc sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ không lo bị béo phì mà ngược lại còn giúp điều chỉnh huyết áp để từ đó, máu sẽ được lưu thông tốt cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch.

Lợi ích của bột sắn dây là gì?Lợi ích của bột sắn dây là gì?

Dưới đây là tác dụng sức khỏe nổi bật khi uống bột sắn dây:

Giảm cân hiệu quả

Bột sắn dây chứa một loại carbohydrate đặc biệt gọi là tinh bột kháng, mà cơ thể không thể phân hủy để sử dụng làm năng lượng. Tinh bột này không tiêu hóa ở ruột non mà di chuyển xuống ruột già, nơi nó được lên men bởi hệ vi khuẩn có lợi. Quá trình lên men tạo ra các axit béo chuỗi ngắn như acetate, propionate và butyrate, giúp tăng cường trao đổi chất, giảm viêm và hỗ trợ cảm giác no lâu hơn. Nhờ đó, uống bột sắn dây giúp bạn hạn chế việc nạp quá nhiều thức ăn vào cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Uống bột sắn dây hằng ngày có tốt? Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giải nhiệt cơ thể

Bột sắn dây có tác dụng làm mát tự nhiên, giúp giảm cảm giác nóng bức trong những ngày oi ả. Nhờ vào khả năng hấp thụ nước tốt, bột sắn dây có thể giải nhiệt cơ thể, đặc biệt trong những trường hợp như sốt, viêm họng, nhiệt miệng hay mụn nhọt. Các khoáng chất có trong sắn dây cũng hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, làm mát từ bên trong.

Cải thiện quá trình trao đổi chất

Uống bột sắn dây giúp làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn và cải thiện độ nhạy của tế bào đối với insulin. Điều này giúp cơ thể trao đổi chất hiệu quả hơn, đồng thời ngăn ngừa các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa như béo phì, tiểu đường và các bệnh tim mạch.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Tinh bột kháng trong bột sắn dây không bị tiêu hóa ở ruột non mà xuống ruột già để lên men, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Việc này không chỉ hỗ trợ quá trình tiêu hóa mà còn giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, phòng ngừa các vấn đề liên quan đến rối loạn tiêu hóa và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh liên quan đến vệ sinh đường ruột.

Uống bột sắn dây hằng ngày có tốt? Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

Mặc dù bột sắn dây có nhiều công dụng nhưng không nên sử dụng quá nhiều bột sắn dây trong một ngày. Tốt nhất, bạn chỉ nên uống một lần mỗi ngày để hệ tiêu hóa không bị ảnh hưởng.Mặc dù bột sắn dây có nhiều công dụng nhưng không nên sử dụng quá nhiều bột sắn dây trong một ngày. Tốt nhất, bạn chỉ nên uống một lần mỗi ngày để hệ tiêu hóa không bị ảnh hưởng.

Người có vấn đề về tiêu hoá không nên sử dụng bột sắn dây vào buổi tối hoặc buổi trưa trước khi đi ngủ vì có thể gây khó tiêu, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thời điểm thích hợp để sử dụng bột sắn dây là buổi sáng.

Uống bột sắn dây hằng ngày có tốt? Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bột sắn dây có thể uống sống hoặc nấu chín tùy theo khẩu vị của từng người. Tuy nhiên, vị của sắn dây khi sống thì khá đặc trưng, nhiều người có thể cảm thấy khó chịu. Khi nấu chín thì sắn dây thơm hơn nhưng dễ gây cảm giác ngấy khi ăn nhiều.

Luôn lựa chọn nguồn cung cấp bột sắn dây uy tín để sử dụng để tránh mua hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình sử dụng.

Mật ong + sắn dây = "chất cực độc" gây chết người? SỰ THẬT do chuyên gia tiết lộ sẽ giúp bạn biết cách dùng cho đúng

Mật ong + sắn dây = "chất cực độc" gây chết người? SỰ THẬT do chuyên gia tiết lộ sẽ giúp bạn biết cách dùng cho đúng

Có lời đồn rằng pha mật ong cùng bột sắn dây sẽ tạo thành một "chất cực độc" gây sỏi thận, thậm chí là đột tử. Điều này có đúng hay không?

Xem thêm
Từ khóa:   bột sắn dây công dụng của bột sắn dây sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Sau ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 31/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, càng già càng vương giả

Trúng số độc đắc đúng ngày 31/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, càng già càng vương giả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị

Bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị

Xã hội 4 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Video 5 giờ 33 phút trước
Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

Video 5 giờ 37 phút trước
Những điều người lớn cần căn dặn trẻ em khi đi xem diễu binh 2/9

Những điều người lớn cần căn dặn trẻ em khi đi xem diễu binh 2/9

Xã hội 6 giờ 8 phút trước
Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Sống khỏe 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 31/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 31/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Táo đỏ có tác dụng gì? Cách chọn táo đỏ ngon, bổ dưỡng ai cũng cần biết

Táo đỏ có tác dụng gì? Cách chọn táo đỏ ngon, bổ dưỡng ai cũng cần biết

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ về việc ăn sáng đúng cách, tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết?

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ về việc ăn sáng đúng cách, tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết?

Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng

Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết