Uống bột sắn dây hằng ngày có tốt? Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

Bột sắn dây được biết đến khi sở hữu hàm lượng phytochemical và các chất dinh dưỡng như chất béo, canxi, sắt, đạm... Vì thế, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đưa ra lời khuyên rằng nên sử dụng chúng hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.bột sắn dây được biết đến khi sở hữu hàm lượng phytochemical và các chất dinh dưỡng như chất béo, canxi, sắt, đạm... Vì thế, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đưa ra lời khuyên rằng nên sử dụng chúng hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.

Bột sắn dây, với thành phần tự nhiên từ củ sắn dây, từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc dân gian có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về những lợi ích cũng như tác hại tiềm ẩn khi sử dụng bột sắn dây mỗi ngày.

Ngoài ra, bột sắn dây có hàm lượng tinh bột và chất béo khá thấp, vì thế việc sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ không lo bị béo phì mà ngược lại còn giúp điều chỉnh huyết áp để từ đó, máu sẽ được lưu thông tốt cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch.

Theo một số nghiên cứu cho thấy, sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ giúp giảm đau đầu khá hiệu quả. Chỉ cần pha bột sắn dây với nước sôi, thêm một chút đường tăng thêm vị ngọt rồi uống ngay khi sẽ thấy ngay tác dụng tốt trong việc giảm đau đầu.

Lợi ích của bột sắn dây là gì?Lợi ích của bột sắn dây là gì?

Dưới đây là tác dụng sức khỏe nổi bật khi uống bột sắn dây:

Giảm cân hiệu quả

Bột sắn dây chứa một loại carbohydrate đặc biệt gọi là tinh bột kháng, mà cơ thể không thể phân hủy để sử dụng làm năng lượng. Tinh bột này không tiêu hóa ở ruột non mà di chuyển xuống ruột già, nơi nó được lên men bởi hệ vi khuẩn có lợi. Quá trình lên men tạo ra các axit béo chuỗi ngắn như acetate, propionate và butyrate, giúp tăng cường trao đổi chất, giảm viêm và hỗ trợ cảm giác no lâu hơn. Nhờ đó, uống bột sắn dây giúp bạn hạn chế việc nạp quá nhiều thức ăn vào cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Giải nhiệt cơ thể

Bột sắn dây có tác dụng làm mát tự nhiên, giúp giảm cảm giác nóng bức trong những ngày oi ả. Nhờ vào khả năng hấp thụ nước tốt, bột sắn dây có thể giải nhiệt cơ thể, đặc biệt trong những trường hợp như sốt, viêm họng, nhiệt miệng hay mụn nhọt. Các khoáng chất có trong sắn dây cũng hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, làm mát từ bên trong.

Cải thiện quá trình trao đổi chất

Uống bột sắn dây giúp làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn và cải thiện độ nhạy của tế bào đối với insulin. Điều này giúp cơ thể trao đổi chất hiệu quả hơn, đồng thời ngăn ngừa các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa như béo phì, tiểu đường và các bệnh tim mạch.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Tinh bột kháng trong bột sắn dây không bị tiêu hóa ở ruột non mà xuống ruột già để lên men, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Việc này không chỉ hỗ trợ quá trình tiêu hóa mà còn giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, phòng ngừa các vấn đề liên quan đến rối loạn tiêu hóa và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh liên quan đến vệ sinh đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

Mặc dù bột sắn dây có nhiều công dụng nhưng không nên sử dụng quá nhiều bột sắn dây trong một ngày. Tốt nhất, bạn chỉ nên uống một lần mỗi ngày để hệ tiêu hóa không bị ảnh hưởng.Mặc dù bột sắn dây có nhiều công dụng nhưng không nên sử dụng quá nhiều bột sắn dây trong một ngày. Tốt nhất, bạn chỉ nên uống một lần mỗi ngày để hệ tiêu hóa không bị ảnh hưởng.

Người có vấn đề về tiêu hoá không nên sử dụng bột sắn dây vào buổi tối hoặc buổi trưa trước khi đi ngủ vì có thể gây khó tiêu, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thời điểm thích hợp để sử dụng bột sắn dây là buổi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Bột sắn dây có thể uống sống hoặc nấu chín tùy theo khẩu vị của từng người. Tuy nhiên, vị của sắn dây khi sống thì khá đặc trưng, nhiều người có thể cảm thấy khó chịu. Khi nấu chín thì sắn dây thơm hơn nhưng dễ gây cảm giác ngấy khi ăn nhiều.

Luôn lựa chọn nguồn cung cấp bột sắn dây uy tín để sử dụng để tránh mua hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình sử dụng.