Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Sống khỏe 31/10/2025 11:23

Nắm được cách uống nước nghệ tươi, bạn sẽ dễ dàng sử dụng nghệ tươi làm một phương pháp chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, tham khảo ngay bài viết sau để nắm được bí quyết.

Nghệ với thành phần curcumin là loại củ nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả tốt đa của loại củ này, mọi người cần phải biết cách sử dụng nghệ đúng cách. 

Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc uống nước nghệ mỗi ngày

Giảm nguy cơ ung thư: Các chất chống oxy hóa trong nghệ có thể giúp tiêu diệt các gốc tự do và các tế bào bất thường liên quan đến ung thư.

Chống rối loạn tiêu hóa: Uống nước nghệ có thể làm giảm các triệu chứng khó tiêu và giảm lượng axit dư thừa trong dạ dày, ngăn ngừa loét và trào ngược axit. Nó cũng làm tăng sự trao đổi chất, kích thích nhu động ruột.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Thường xuyên uống nước ép nghệ là cách tuyệt vời để kiểm soát mức cholesterol xấu và chất béo trung tính. Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ chất béo tích tụ trong động mạch của bạn, điều đó có nghĩa là chúng có thể ngăn ngừa các rối loạn như xơ cứng động mạch.

 

Ngăn ngừa lão hóa sớm: Thức uống tự nhiên này không chỉ có tác dụng chống lão hóa tế bào từ bên trong mà còn giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm trên da và tóc của bạn.

Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh lượng đường trong máu: Uống nước nghệ có thể giúp ích cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 nhờ khả năng kích thích chuyển hóa đường trong máu.

Cách uống nước nghệ tươi đúng

Cách dùng:

Tùy mục đích dùng (hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm dạ dày, làm đẹp… ), bạn có thể phối nghệ với các nguyên liệu khác để tăng hiệu quả và giảm kích ứng:

Nghệ pha nước ấm: Curcumin trong nghệ giải phóng nhanh hơn khi ở trong nước ấm. Vì vậy, mỗi lần uống nước nghệ tươi các bạn có thể pha vào nước ấm và uống sau khi ăn hoặc trước khi ăn 20-30 phút, tùy người dung nạp.

Kết hợp với mật ong: Mật ong có tính kháng viêm dịu nhẹ, giúp làm dịu niêm mạc dạ dày giảm bớt vị đắng, nồng của nghệ. Pha 1-2 thìa cà phê mật ong cùng với nước nghệ tươi sẽ dễ uống hơn hẳn. Các bạn có thể pha nước nghệ tươi với mật ong để dễ dùng mỗi ngày.

Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Liều lượng, thời gian sử dụng:

  • Không nên sử dụng quá 3 g nghệ mỗi ngày để tránh tác dụng phụ.
  • Nên duy trì liên tục trong 1 – 2 tháng để theo dõi hiệu quả rõ rệt.
  • Nếu sau thời gian này không thấy cải thiện, nên ngừng và đi khám để kiểm tra chính xác nguyên nhân (có thể không phải do nghệ chữa được).
  • Trước khi bắt đầu dùng nghệ để hỗ trợ bệnh lý, nhất là người đang dùng thuốc (ví dụ thuốc chống đông máu, thuốc tiêu hóa…), nên hỏi ý kiến bác sĩ để tránh tương tác thuốc.
  • Kết hợp với chế độ ăn giảm thức ăn khó tiêu, giảm chất kích thích (rượu, cà phê, gia vị cay), ngủ đủ giấc, tránh stress.
  • Theo dõi phản ứng của cơ thể: Nếu xuất hiện đau bụng dữ dội, buồn nôn, đi ngoài phân đen hoặc các triệu chứng bất thường, phải ngưng dùng ngay và đi khám càng sớm càng tốt.
  • Những người có cơ địa dị ứng, phụ nữ mang thai, người bị rối loạn đông máu,… cần cực kỳ thận trọng hoặc tránh dùng nếu bác sĩ khuyến cáo.

Sử dụng nước nghệ tươi đúng cách là sự kết hợp của nhiều yếu tố như lựa chọn nguyên liệu sạch, pha chế khéo léo, liều dùng vừa phải và sự kiên nhẫn theo dõi. Hãy nắm vững những lưu ý khi sử dụng để mang lại hiệu quả dùng nghệ tươi tốt nhất.

Trà nghệ, thức uống "vàng" và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày

Trà nghệ, thức uống "vàng" và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày

Trà nghệ đang ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người nhờ hương vị độc đáo và những lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ uống nghệ sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Đời sống 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/11-2/11), 3 con giáp nắm chắc 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/11-2/11), 3 con giáp nắm chắc 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình

Hậu trường 36 phút trước
Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Sống khỏe 41 phút trước
Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Đời sống 43 phút trước
'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM

'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Hồ Ca không thể vượt qua ám ảnh bởi sự ra đi của mẹ ruột

Hồ Ca không thể vượt qua ám ảnh bởi sự ra đi của mẹ ruột

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp tiền về trĩu túi sau ngày mai (1/11/2025), phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

3 con giáp tiền về trĩu túi sau ngày mai (1/11/2025), phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp mở mắt là có tiền tiêu, bạc vàng phủ phê, tài lộc tăng nhanh, nhận bổng lộc đầy tay, cầu được ước thấy

Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp mở mắt là có tiền tiêu, bạc vàng phủ phê, tài lộc tăng nhanh, nhận bổng lộc đầy tay, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn liên hoàn, 5 xe ô tô tông nhau khiến các mảnh vỡ nằm rải rác làm 8 người thương vong

Tai nạn liên hoàn, 5 xe ô tô tông nhau khiến các mảnh vỡ nằm rải rác làm 8 người thương vong

Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ

Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, rau mùi có 5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Không ngờ, rau mùi có 5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Bột sắn dây giúp giải nhiệt, thanh lọc, tốt cho tiêu hóa nhưng ai không nên lạm dụng?

Bột sắn dây giúp giải nhiệt, thanh lọc, tốt cho tiêu hóa nhưng ai không nên lạm dụng?

Bánh mì để được bao lâu? 3 điều cần lưu ý khi ăn để an toàn cho sức khỏe

Bánh mì để được bao lâu? 3 điều cần lưu ý khi ăn để an toàn cho sức khỏe

“Cùng nhau bước”: trợ lực đồng hành với bệnh nhân ung thư vú

“Cùng nhau bước”: trợ lực đồng hành với bệnh nhân ung thư vú

Lá mùi tàu (ngò gai), vị thuốc dân gian đa công dụng cho sức khỏe

Lá mùi tàu (ngò gai), vị thuốc dân gian đa công dụng cho sức khỏe

Top 5 thực phẩm càng đắng càng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Top 5 thực phẩm càng đắng càng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết