Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Nghệ với thành phần curcumin là loại củ nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả tốt đa của loại củ này, mọi người cần phải biết cách sử dụng nghệ đúng cách.

Chống rối loạn tiêu hóa: Uống nước nghệ có thể làm giảm các triệu chứng khó tiêu và giảm lượng axit dư thừa trong dạ dày, ngăn ngừa loét và trào ngược axit. Nó cũng làm tăng sự trao đổi chất, kích thích nhu động ruột.

Giảm nguy cơ ung thư: Các chất chống oxy hóa trong nghệ có thể giúp tiêu diệt các gốc tự do và các tế bào bất thường liên quan đến ung thư.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Thường xuyên uống nước ép nghệ là cách tuyệt vời để kiểm soát mức cholesterol xấu và chất béo trung tính. Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ chất béo tích tụ trong động mạch của bạn, điều đó có nghĩa là chúng có thể ngăn ngừa các rối loạn như xơ cứng động mạch.

Ngăn ngừa lão hóa sớm: Thức uống tự nhiên này không chỉ có tác dụng chống lão hóa tế bào từ bên trong mà còn giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm trên da và tóc của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh lượng đường trong máu: Uống nước nghệ có thể giúp ích cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 nhờ khả năng kích thích chuyển hóa đường trong máu.

Cách uống nước nghệ tươi đúng

Cách dùng:

Tùy mục đích dùng (hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm dạ dày, làm đẹp… ), bạn có thể phối nghệ với các nguyên liệu khác để tăng hiệu quả và giảm kích ứng:

Nghệ pha nước ấm: Curcumin trong nghệ giải phóng nhanh hơn khi ở trong nước ấm. Vì vậy, mỗi lần uống nước nghệ tươi các bạn có thể pha vào nước ấm và uống sau khi ăn hoặc trước khi ăn 20-30 phút, tùy người dung nạp.

Kết hợp với mật ong: Mật ong có tính kháng viêm dịu nhẹ, giúp làm dịu niêm mạc dạ dày giảm bớt vị đắng, nồng của nghệ. Pha 1-2 thìa cà phê mật ong cùng với nước nghệ tươi sẽ dễ uống hơn hẳn. Các bạn có thể pha nước nghệ tươi với mật ong để dễ dùng mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Liều lượng, thời gian sử dụng:

Không nên sử dụng quá 3 g nghệ mỗi ngày để tránh tác dụng phụ.

Nên duy trì liên tục trong 1 – 2 tháng để theo dõi hiệu quả rõ rệt.

Nếu sau thời gian này không thấy cải thiện, nên ngừng và đi khám để kiểm tra chính xác nguyên nhân (có thể không phải do nghệ chữa được).

Trước khi bắt đầu dùng nghệ để hỗ trợ bệnh lý, nhất là người đang dùng thuốc (ví dụ thuốc chống đông máu, thuốc tiêu hóa…), nên hỏi ý kiến bác sĩ để tránh tương tác thuốc.

Kết hợp với chế độ ăn giảm thức ăn khó tiêu, giảm chất kích thích (rượu, cà phê, gia vị cay), ngủ đủ giấc, tránh stress.

Theo dõi phản ứng của cơ thể: Nếu xuất hiện đau bụng dữ dội, buồn nôn, đi ngoài phân đen hoặc các triệu chứng bất thường, phải ngưng dùng ngay và đi khám càng sớm càng tốt.

Những người có cơ địa dị ứng, phụ nữ mang thai, người bị rối loạn đông máu,… cần cực kỳ thận trọng hoặc tránh dùng nếu bác sĩ khuyến cáo.

Sử dụng nước nghệ tươi đúng cách là sự kết hợp của nhiều yếu tố như lựa chọn nguyên liệu sạch, pha chế khéo léo, liều dùng vừa phải và sự kiên nhẫn theo dõi. Hãy nắm vững những lưu ý khi sử dụng để mang lại hiệu quả dùng nghệ tươi tốt nhất.