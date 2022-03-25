Đừng tưởng còn trẻ mà chủ quan...bạn sẽ có nguy cơ bị "XUẤT HUYẾT NÃO" nếu mắc phải '"căn bệnh này"

Sống khỏe 25/03/2022 18:58

Đại đa số người trẻ đều có thái độ khá chủ quan về sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên nếu gặp mắc phải chứng này, bạn nên chú ý nhiều hơn để tránh gặp vấn đề nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhiều người nghĩ rằng bệnh xuất huyết não là căn bệnh chỉ xuất hiện ở người già. Đúng là nguy cơ xuất huyết não tăng dần theo tuổi tác, nhưng xuất huyết não có thể xảy ra ngay cả ở những người trẻ.

Đừng tưởng còn trẻ mà chủ quan...bạn sẽ có nguy cơ bị 'XUẤT HUYẾT NÃO' nếu mắc phải ''căn bệnh này' - Ảnh 1

Nguyên nhân chính của xuất huyết não ở người trẻ là do "cao huyết áp". Khi huyết áp tăng cao, các mạch máu trở nên mỏng và khi thành mạch mỏng đi chúng sẽ vỡ ra gây xuất huyết. Người có huyết áp cao thường làm suy yếu thành mạch máu, nếu không điều trị sẽ gây xuất huyết não. 

Chính vì lý do đó, bệnh cao huyết áp cần phải được kiểm soát ngay từ khi còn trẻ. Đặc biệt, những người bị mỏng mạch máu não bẩm sinh do tiền sử gia đình thì càng phải chú ý đến huyết áp. Nếu có một lối sống lành mạnh và dùng thuốc đều đặn, mọi người có thể dễ dàng kiểm soát được huyết áp của mình.

Vấn đề là nhiều người trẻ mắc bệnh cao huyết áp trì liên tục hoãn điều trị chỉ vì vấn đề tuổi tác. Ngoài ra, có nhiều trường hợp không biết chính xác huyết áp của bản thân. Tuy nhiên, bệnh cao huyết áp nếu không được điều trị có thể dẫn đến tử vong do nó là nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như xuất huyết não, nhồi máu cơ tim.

Để kiểm soát huyết áp, phải biết chính xác chỉ số huyết áp của mình, đồng thời ngăn ngừa bệnh béo phì và giảm căng thẳng thông qua tập luyện thể dục và kiểm soát chế độ ăn uống. Nếu trong gia đình có người từng bị xuất huyết não hoặc phình động mạch não, nên đi xét nghiệm ít nhất một lần.

Đừng tưởng còn trẻ mà chủ quan...bạn sẽ có nguy cơ bị 'XUẤT HUYẾT NÃO' nếu mắc phải ''căn bệnh này' - Ảnh 2

Hút thuốc lá cũng phá hủy thành mạch máu, chính vì vậy nên ngừng hút thuốc ngay khi quá muộn. Ngoài ra, mọi người nên thường xuyên khám và kiểm tra tình trạng rối loạn mỡ máu và đái tháo đường.

Các triệu chứng thường thấy khi bị xuất huyết não: đau đầu dữ dội, buồn nôn, chóng mặt, và có thể xuất hiện các triệu chứng khác như liệt một tay, chân hoặc mặt. Nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được hỗ trợ vì người bị xuất huyết não nên được cấp cứu trong thời gian 3 - 4 giờ sau khi bệnh khởi phát để giảm bớt được mức độ nguy hiểm và hạn chế biến chứng do bệnh.

 

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Từ khóa:   sức khỏe bệnh nguy hiểm xuất huyết não

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