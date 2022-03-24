Hậu COVID-19 ở trẻ em: Các bậc phụ huynh cần chú ý gì về chế độ dinh dưỡng cho con?

Sống khỏe 24/03/2022 18:38

Trong khoảng thời gian hậu COVID-19, các bậc phụ huynh cần chú ý tăng cường dinh dưỡng để thúc đẩy quá trình phục hồi sức khỏe đối với con trẻ.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Bác sĩ Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết số lượng trẻ mắc Covid-19 đang tăng cao. Để hạn chế diễn biến nặng, nguy kịch, trẻ cần được theo dõi thường xuyên và chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Dinh dưỡng giúp trẻ tăng cường sức đề kháng, nhanh chóng phục hồi, đề phòng cơ thể suy kiệt dẫn tới suy dinh dưỡng và hạn chế những biến chứng nặng hậu Covid-19.

Do đó, theo bác sĩ Mạnh Cường, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Quân y 103, tăng sức đề kháng cho trẻ chính là một chìa khóa quan trọng để chiến thắng COVID và hậu COVID. Cụ thể, bữa ăn của trẻ cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

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Phụ huynh cần chú ý tăng cường dinh dưỡng để thúc đẩy quá trình phục hồi sức khỏe đối với con trẻ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, BS. Mạnh Cường cũng lưu ý cha mẹ cần lưu ý bổ sung các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất cho trẻ :

+ Vitamin A: Giúp duy trì sự toàn vẹn của hệ tiêu hóa, tạo kháng thể trên bề mặt niêm mạc, tăng đề kháng, tốt cho thị lực. Nguồn thực phẩm giàu vitamin A là: Gan, trứng, sữa, các loại rau củ quả, trái cây có màu xanh hoặc vàng (rau diếp, cà rốt, cà chua, bí đỏ…)

+ Vitamin B (B1, B6, B12) : Thiếu vitamin nhóm B sẽ gây phù, suy giảm trí nhớ, viêm dây thần kinh tim, suy tim. Các vitamin này có trong thịt, cá, trứng, cám gạo, ngũ cốc nguyên hạt, nấm, bông cải xanh, bơ, phô mai, sữa chua.

+ Vitamin C: Tăng cường miễn dịch, hạn chế sự tiến triển của viêm phổi do virus, cải thiện chức năng hô hấp. Nếu thiếu dễ gây xuất huyết dưới da và niêm mạc, giảm tổng hợp collagen, giảm sức đề kháng. Vitamin C có trong cam, quýt, ổi, cà chua, bông cải xanh, rau cải...

+ Vitamin D: Tăng cường hệ thống miễn dịch, hệ tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh. Thiếu vitamin D gây còi xương, chậm lớn, thấp bé. Vitamin D có trong các loại cá béo, nấm, hải sản, lòng đỏ trứng...

+ Vitamin E : Thúc đẩy sự phát triển của các cơ quan miễn dịch, chống lão hóa và oxy hóa. Vitamin E có trong hạnh nhân, hạt dẻ, rau bina, rau cải xanh...

+ Vitamin K: Thiếu vitamin K làm tăng nguy cơ xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não, màng não. Vitamin K có trong trứng, măng tây, ngò tây, cần tây, bông cải xanh, dưa chuột, dầu oliu, trái cây sấy khô.

+Thực phẩm giàu iod từ các loại rong biển.

+ Thực phẩm giàu sắt: rau bina, bông cải xanh,gan, các loại đậu, thịt đỏ…

+ Thực phẩm giàu canxi: Cua, tôm, cá, ốc, đậu nành, mộc nhĩ, vừng, rau ngót, sữa và các chế phẩm từ sữa. Khi chuyển sang dùng sữa bò nguyên chất, trẻ cần được cung cấp đủ 500mg canxi mỗi ngày.

+ Thực phẩm giàu kẽm: Thịt bò, thịt gà, cá, trứng, sữa tươi nguyên chất, phô mai.

+ Flour: Có trong cá biển, rau, sữa và các chế phẩm từ sữa…

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Bữa ăn của trẻ cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất - Ảnh: Internet

Tăng cường rau xanh và trái cây tươi

Nên cho trẻ ăn thêm nhiều rau xanh và trái cây tươi để cung cấp đa dạng các vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa và hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, giúp trẻ nhanh hồi phục sức khỏe.

Có thể cho trẻ ăn đa dạng các loại rau và trái cây nhiều màu sắc để được cung cấp nhiều loại vitamin và chất chống oxy hóa. Nếu trẻ không thích ăn toàn bộ trái cây cha mẹ có thể cắt nhỏ trộn với sữa chua, xay sinh tố hoặc ép nước cho trẻ uống cũng rất tốt. Lưu ý không nên thêm nhiều đường.

Bổ sung thực phẩm giàu protein

Protein là thành phần chính cấu tạo nên các tế bào và mô mới cho cơ thể. Để có một cơ thể khỏe mạnh, tái tạo và phục hồi các tế bào và mô là vô cùng quan trọng. Protein cũng cho phép cơ thể sản xuất các kháng thể mà nó cần để chống lại sự xâm nhập của virus và vi khuẩn.

Vì vậy, cha mẹ nên chú ý tăng cường thực phẩm giàu protein trong chế độ ăn uống của trẻ để bổ sung các chất dinh dưỡng đã bị mất đi. Nguồn thực phẩm giàu protein tốt là: thịt, cá, trứng, thịt gia cầm, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các sản phẩm từ sữa ít béo, các sản phẩm từ đậu nành, các loại hạt...

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