Những thực phẩm giàu dinh dưỡng giúp trị chứng mất ngủ sau khi khỏi COVID-19

Sống khỏe 24/03/2022 17:56

Không ít người gặp chứng mất ngủ sau khi khỏi Covid-19, nên các thực phẩm giàu dinh dưỡng dưới đây có tác dụng an thần, giảm mệt mỏi, căng thẳng, giúp ngủ ngon.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, hội chứng hậu Covid-19 là tình trạng gặp không nhiều với tỷ lệ khoảng 20% nhưng gây lo lắng và thậm chí ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người bệnh sau khi khỏi COVID-19 do có những biến chứng nguy hiểm về hô hấp, tim, đặc biệt là đột quỵ. Nhiều bệnh nhân sau khi khỏi COVID-19 gặp các triệu chứng COVID-19 kéo dài. 

Hội chứng hậu COVID-19 với các ảnh hưởng ở đường hô hấp (ho kéo dài), tim mạch, gan, cơ, thận, khớp, da (mày đay, phát ban, thần kinh) hoặc gây rối loạn thần kinh như lo âu, căng thẳng, trầm cảm…, thậm chí đột quỵ não, nhồi máu cơ tim… Những biến chứng đó góp phần đáng kể làm cho giấc ngủ giảm chất lượng, dẫn đến tình trạng mất ngủ. 

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Mất ngủ là triệu chứng thường gặp hậu COVID-19 - Ảnh: Internet

Do đó, để cải thiện tình trạng mất ngủ hậu Covid-19, Bộ Y tế cho biết chế độ ăn uống cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Có một số loại thực phẩm và đồ uống có thể khiến bạn ngủ ngon hơn nhưng cũng có những loại khiến bạn khó ngủ, mất ngủ.

- Thịt lợn: Thịt lợn là nguồn protein chất lượng cao, có đầy đủ các axit amin thiết yếu. Thịt lợn cũng rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin nhóm B và kẽm. Do đó, đây là thực phẩm rất tốt cho người mắc COVID-19 đang trong giai đoạn hồi phục.

- Thịt gà: Thịt gà chứa nhiều vitamin A, E, C, B1, B2, PP và các muối khoáng canxi, phốt pho, sắt… nên rất giàu dinh dưỡng. Thịt gà cũng giàu kẽm, một trong những chất dinh dưỡng rất quan trọng tham gia vào hệ thống miễn dịch giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.

- Thịt bò: Thịt bò có giá trị dinh dưỡng rất cao, giàu protid, lipid; muối khoáng, vitamin… Trong thịt bò có các chất abumin chứa nhiều axit amin, mỡ, canxi, phốt pho, sắt và các vitamin A, B, D... có tác dụng bổ dưỡng khí huyết, làm cường tráng cơ bắp. Thịt bò cung cấp nguồn năng lượng dồi dào và đảm bảo lưu lượng máu cho não bộ, duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh trung ương.

- Tim lợn: Tim lợn là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Các món ăn từ tim lợn không những giúp bạn đổi khẩu vị, ngon miệng mà còn có tác dụng bồi bổ sức khỏe tốt.

- Hạt sen: Hạt sen cung cấp năng lượng cùng các dưỡng chất quan trọng thiết yếu như: tinh bột, chất đạm, chất béo, các vitamin và khoáng chất như vitamin B2, natri, kali, canxi, magie, phốt pho…

- Củ sen: Củ sen được y học cổ truyền sử dụng làm thuốc trị mất ngủ, giải độc gan, trị nóng trong, ổn định huyết áp. Củ sen cũng cung cấp nhiều chất sắt, kẽm, magie, mangan. Ăn củ sen có tác dụng an thần, giảm cholesterol xấu trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi và ngủ ngon giấc hơn.

- Gạo lứt: Gạo lứt rất giàu vitamin và khoáng chất như: mangan, collagen, magiê, selen, đồng, phốt pho và một số vitamin B và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Loại ngũ cốc nguyên hạt này cũng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh.

- Long nhãn: Long nhãn cũng là vị thuốc được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền dùng chữa mất ngủ. Long nhãn có tác dụng bổ tâm tỳ, thư giãn thần kinh, dưỡng huyết, ngăn ngừa thiếu máu não, chống suy nhược cơ thể.

- Rau lạc tiên: Lạc tiên là loại cây mọc hoang ở nhiều nơi. Người dân thường dùng lạc tiên làm rau ăn và làm thuốc chữa mất ngủ rất tốt. Theo nghiên cứu, các hoạt chất trong cây lạc tiên có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương, giúp trấn tĩnh, chống hồi hộp, lo âu, mất ngủ.

- Hoa thiên lý: Hoa thiên lý là loại rau ăn ngon, mát bổ. Theo y học cổ truyền, hoa thiên lý có tính bình, vị ngọt, giúp dưỡng tâm, an thần, giải nhiệt, tiêu độc, nâng cao chất lượng giấc ngủ.

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Chế độ ăn uống khoa học và hợp lý sẽ cải thiện tình trạng mất ngủ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ngoài chế độ ăn uống khoa học và hợp lý, các chuyên gia y tế đã đưa ra nhiều lời khuyên như:

- Thực hiện chế độ làm việc nghỉ ngơi phù hợp.

- Tuân thủ, duy trì thời gian ngủ và thức dậy giống nhau mỗi ngày.

- Hạn chế truy cập vào các thiết bị điện tử, tránh sử dụng điện thoại trước khi ngủ.

- Nghe nhạc nhẹ có thể giúp bạn xoa dịu tâm trí.

- Tập thể dục hàng ngày sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn…

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Một nghiên cứu mới tại UTHealth Houston cho thấy, trẻ em từng mắc Covid-19 có kháng thể tự nhiên tồn tại ít nhất 7 tháng.

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Từ khóa:   chứng mất ngủ các thực phẩm tốt cho sức khỏe hậu Covid-19

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