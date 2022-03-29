Khoảng 38.000 người trong số những người tham gia trả lời rằng họ đã ăn nhiều đường hoá học (một chất hoá học thay thế đường). Trong số 38.000 người đó có khoảng 50% số người thường tiêu thụ từ 17~19mg chất tạo ngọt trở lên mỗi ngày và được đánh giá rằng việc hấp thụ nhiều đường nhân tạo như vậy thuộc mức độ cao.

Một nhóm nghiên cứu từ Viện Sức khỏe và Nghiên cứu Y Khoa Quốc gia của Pháp (INSERM) cứ 6 tháng sẽ khảo sát khoảng 103.000 người Pháp trưởng thành (độ tuổi trung bình là 42 tuổi) để biết họ đã ăn gì trong 24 giờ qua trong suốt ba ngày.

Hơn 8 năm sau cuộc khảo sát, trong số tất cả những người tham gia có 3358 người được chẩn đoán mắc ung thư.

Theo kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những người thuộc nhóm người ăn nhiều chất tạo ngọt, tức là khoảng 1/5 số người tham gia, có nguy cơ mắc các bệnh ung thư cao hơn 13% so với những người không sử dụng đường nhân tạo. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư buồng trứng (những vị trí mà bệnh béo phì nắm chủ chốt), cao hơn rất nhiều.

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Các chuyên gia trong nghiên cứu này không chứng minh được chất tạo ngọt là nguyên nhân trực tiếp gây ra ung thư, nhưng chỉ ra rằng cần thận trọng, hạn chế ăn các thực phẩm chế biến sẵn được quảng cáo là không đường cũng như chất phụ gia tạo ngọt.

Xem xét qua các công trình nghiên cứu trong nhiều năm, họ nhận thấy rằng chất tạo ngọt có thể thúc đẩy quá trình gây nên ung thư bằng cách gây ra tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể, gây tổn thương ADN (axit deoxyribonucleic), và ảnh hưởng đến thành phần cấu tạo của vi khuẩn trong đường ruột.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy những người uống nhiều đồ uống dành cho người ăn kiêng có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn.

Nhóm nghiên cứu cho biết đường hoá học, đặc biệt là aspartame và acesulfame-K (được sử dụng trong nhiều thương hiệu thực phẩm và đồ uống trên thế giới) có liên quan đến vấn đề tăng nguy cơ ung thư.

Hợp chất aspartame. Ảnh minh hoạ

Những người ăn nhiều đường hoá học có thể tăng cân và có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn hoặc có xu hướng ăn ít trái cây và rau quả. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng các điểm khác nhau, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ăn nhiều chất tạo ngọt vẫn có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Kết quả của nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí PLOS Medicine và được phương tiện truyền thông về y học sức khỏe của Mỹ - Health Day công bố.

Trong khi đó, theo phát ngôn từ ban quản lý của Calorie Control Council về ngành công nghiệp đường hoá học, không có 'bằng chứng đáng tin cậy' cho thấy chất tạo ngọt gây ung thư. Họ cũng tuyên bố rằng chất tạo ngọt có hàm lượng calo thấp và chất tạo ngọt không calo là an toàn và đóng vai trò là công cụ hiệu quả để quản lý cân nặng, giảm lượng đường và kiểm soát lượng đường trong máu.

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Bà Marji McCullough - giám đốc khoa học cấp cao của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), cho biết nghiên cứu này rất quan trọng.

Bà cho biết cuộc nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng các loại và lượng chất hoá học thay thế đường mà mọi người tiêu thụ hàng ngày, đang nhận được sự quan tâm từ. Ngoài ra, một số yếu tố như tình trạng tăng cân, cũng có thể giải thích ít nhất một phần kết quả nghiên cứu lần này.

Nhưng trên phương diện sức khỏe, bà nhấn mạnh rằng nên ăn nhiều thực phẩm toàn phần có lợi cho sức khỏe như trái cây, rau củ, ngũ cốc giàu chất xơ và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, dù có đường hay không. Bà lưu ý thêm: “Một số thực phẩm chế biến sẵn được quảng cáo là không đường hầu như không có giá trị dinh dưỡng.”