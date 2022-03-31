Uống nước có gas nhiều rất có hại cho cơ thể - 4 mẹo 'không phải ai cũng biết' để bỏ được thứ nước "độc hại" này

Sống khỏe 31/03/2022 00:24

"Nếu bạn muốn sống khỏe mạnh và lâu dài, hãy ngừng uống nước có gas." Tóm tắt kết quả của nhiều nghiên cứu về nước ngọt có gas bằng một câu trên là đủ.

Uống nước có gas nhiều rất có hại cho cơ thể - 4 mẹo 'không phải ai cũng biết' để bỏ được thứ nước 'độc hại' này - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra gần đây của các nhà nghiên cứu Châu Âu theo dõi 450.000 người cho thấy những người uống hai ly nước có gas mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn so với những người uống ít hơn một ly. Ở đây, ly có kích thước 8 ounce, khoảng 240 mL.

Vấn đề là lượng đường trong nước có gas. Một lon Cola chứa 35g đường, khoảng 9 muỗng cà phê.

Còn đối với các nước có gas có từ dành cho người “giảm cân” thì sao? Các sản phẩm này thường sử dụng chất làm ngọt nhân tạo thay vì đường. Nó không gây ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu. Tuy nhiên, chất này ngọt gấp 100 lần so với cùng một lượng đường bình thường.

Các chuyên gia cảnh báo rằng một khi đã quen với vị ngọt của nó, bạn sẽ ngày càng thèm ăn những món ngọt hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất làm ngọt nhân tạo có liên quan đến các bệnh lý như đột quỵ, trầm cảm và béo phì, và đây cũng là một lý do để bạn hạn chế đồ uống được gọi là dành cho "giảm cân".

Uống nước có gas nhiều rất có hại cho cơ thể - 4 mẹo 'không phải ai cũng biết' để bỏ được thứ nước 'độc hại' này - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Đây chính là các phương pháp mà bạn có thể từ bỏ đồ uống có gas.

Từng bước một: Sự thay đổi nhanh chóng không phải là cách tốt để tạo ra một thói quen bền vững. Tốt hơn hết là bạn nên giảm dần số lượng và tần suất hơn là dừng lại đột ngột. Nếu bạn là người uống một chai mỗi ngày, hãy bắt đầu với mục tiêu chỉ uống bốn ngày một tuần.

Đối phó với tác dụng phụ: Nếu giảm lượng thức uống có gas chứa caffeine như Cola, thì có thể xuất hiện triệu chứng cai nghiện caffeine. Phải giảm thiểu tác dụng phụ thì mới đạt được mục tiêu. Phải uống đủ nước và ngủ đủ giấc. Có một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục cũng giúp ích cho bạn rất nhiều.

Kiên nhẫn: Nếu bạn ngừng uống nước có gas, bạn sẽ thèm những món đồ ngọt khác. Cơ thể bạn đang tìm kiếm thứ thay thế cho nước ngọt có gas. Đó là do khẩu vị của bạn vẫn chưa thích ứng được với việc thiếu nước có gas. Mặc dù nó khác nhau ở mỗi người, nhưng thường mất vài tuần để thích nghi. Tốc độ thích ứng ngày càng nhanh nên nếu phát huy sự kiên nhẫn của bạn trong giai đoạn đầu thì nửa sau tương đối dễ chịu đựng.

Đừng từ bỏ: Bạn không cần phải hoàn toàn không uống nước có gas. Việc này chỉ đang ngăn chặn sự phụ thuộc của bạn và việc bạn uống nước có gas một cách thường xuyên. Không cần phải cảm thấy tội lỗi vì uống nước ngọt có gas. Nói cách khác, lập kế hoạch có khả năng thực hiện được và làm nó đến cùng, nhưng bạn cũng đừng từ bỏ kế hoạch vì những tình huống không thể tránh khỏi đôi khi xảy ra.

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