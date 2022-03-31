Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng sống trong môi trường ồn ào không chỉ cản trở giấc ngủ mà còn làm tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim.

Ảnh minh họa

Một nhóm nghiên cứu từ Trường Y Robert Wood Johnson của Đại học Rutgers đã thực hiện một nghiên cứu trên 16.000 cư dân New Jersey phải nhập viện vì đau tim vào năm 2018. Hồ sơ y tế của nhóm nghiên cứu đã được phân tích cùng với dữ liệu về tiếng ồn giao thông trung bình hàng ngày trong khu vực lân cận nơi cư trú của họ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 5% cơn nhồ̀i máu cơ tim là do tiếng ồn giao thông cao hơn 65 decibel so với mức trung bình. Mức độ tiếng ồn 65 decibel tương tự như nói chuyện hoặc cười lớn.

Tỷ lệ bị nhồi máu cơ tim cao đến 72% ở những khu vực có mức độ tiếp xúc nhiều với tiếng ồn giao thông và cao hơn so với những khu vực ít tiếng ồn hơn. Ở những khu vực tiếp xúc nhiều với tiếng ồn giao thông, có 3336 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trên 100.000 người dân, so với những khu vực ít tiếng ồn hơn chỉ có 1938 bệnh nhân.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Abel Moreira, giáo sư tim mạch của nhóm nghiên cứu cho biết: “Khi mọi người nói về ô nhiễm, họ thường chỉ nói về ô nhiễm không khí hoặc ô nhiễm nguồn nước”. Ông nói thêm: “Tuy nhiên còn một loại ô nhiễm nữa, đó chính là ô nhiễm tiếng ồn. Ô nhiễm tiếng ồn có thể gây ra các căn bệnh như căng thẳng mãn tính và các vấn đề về giấc ngủ, lo lắng và trầm cảm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch”.

Kết quả nghiên cứu này(Tác động của việc tiếp xúc với tiếng ồn của các phương tiện giao thông đối với tỷ lệ nhồi máu cơ tim ở New Jersey) dự kiến sẽ được trình bày tại Đại hội thường niên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 2/4.

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