Trà xanh và mật ong có phải là thức uống tuyệt vời giúp tăng cường sức khỏe?

Bài viết này đề cập đến những lợi ích sức khỏe có thể có của việc uống trà xanh với mật ong.

Trà xanh là một thức uống phổ biến được thưởng thức trên khắp thế giới. Uống trà xanh có thể làm giảm nguy cơ tử vong do nhiều bệnh mãn tính. Loại trà này thường được kết hợp với mật ong để giảm vị đắng và thêm vị ngọt cho một loại đồ uống nóng thú vị. Mật ong cũng có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe , bao gồm các đặc tính kháng khuẩn và chống viêm.

Bạn có thể uống trà xanh ở cả hai dạng không chứa caffein và caffein. Mặc dù mọi người phản ứng với caffein khác nhau, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng lượng caffein vừa phải có thể mang lại một số lợi ích, chẳng hạn như giúp người dùng tập trung tốt hơn và có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Trà xanh và matcha - một biến thể khác của trà được làm từ cùng một loại lá - rất giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất khác đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường và các tình trạng thoái hóa thần kinh. Uống trà xanh cũng có thể làm giảm căng thẳng nhờ vào hàm lượng L-theanine của trà xanh. Ngoài việc chống lại căng thẳng, trà xanh có hàm lượng caffeine thấp giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, hỗ trợ sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Giá trị dinh dưỡng của mật ong

Mật ong là một chất tạo ngọt đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên. Nó chủ yếu được tạo thành từ carbohydrate và 1 thìa cà phê cung cấp khoảng 6 gam đường và 21 calo.

Theo truyền thống, mật ong được sử dụng để điều trị bất cứ điều gì từ nhiễm trùng cổ họng, hen suyễn đến bệnh chàm và vết thương. Nghiên cứu hỗ trợ một số công dụng này, đặc biệt là trong điều trị nhiễm trùng đường hô hấp và bệnh chàm.

Ngày nay, mật ong, đặc biệt là mật ong thô, thu hút sự chú ý vì chất chống oxy hóa của nó. Tuy nhiên, không rõ liệu hàm lượng chất chống oxy hóa có mang lại lợi ích sức khỏe thực sự hay không. Mặc dù mật ong có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn một số chất ngọt khác, nhưng nó vẫn là đường và chỉ nên sử dụng ở mức vừa phải.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên giữ lượng đường bổ sung ở mức dưới 25 gam đối với phụ nữ và 36 gam đối với nam giới mỗi ngày và Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ khuyên mọi người hạn chế lượng đường bổ sung không quá 10% tổng lượng calo mỗi ngày.

Lợi ích sức khỏe của trà xanh với mật ong

Cả trà xanh và mật ong đều cung cấp một số lợi ích sức khỏe nhất định, nhưng nếu kết hợp với nhau có thể còn cung cấp nhiều hơn thế.

Trà xanh với mật ong có thể giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh và cúm

Cả trà nóng và mật ong đều được biết là có tác dụng giảm bớt các triệu chứng đau họng. Nhưng uống trà xanh với mật ong có thể mang lại nhiều lợi ích hơn là chỉ làm dịu cổ họng của bạn. Uống trà xanh với mật ong có thể giúp kiểm soát các triệu chứng và có thể giảm nguy cơ cảm lạnh thông thường và bệnh cúm. Tuy nhiên thức uống này không phải là thuốc và chỉ có tác dụng giảm bớt tình trạng bệnh.

Một số nghiên cứu đề xuất chỉ nên uống 3 cốc mỗi ngày để thấy được sự cải thiện, trong khi những nghiên cứu khác đã kiểm tra mức độ catechin được tìm thấy trong 10 cốc trà xanh.

Trà xanh với mật ong có thể tốt cho răng

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi đồ uống có đường có thể mang lại lợi ích cho răng, nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy rằng uống trà xanh với mật ong có thể làm giảm nguy cơ sâu răng.

Một nghiên cứu nhỏ cho thấy rằng uống trà xanh và mật ong cùng nhau làm giảm vi khuẩn Streptococcus mutans - một tác nhân gây sâu răng trong miệng của trẻ em. Các nghiên cứu cũ khác cho thấy mật ong có thể tốt hơn cho răng của bạn so với đường.

Trà xanh với mật ong có thể hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường

Khi nói đến việc kiểm soát lượng đường trong máu, đồ uống không đường là tốt nhất. Tuy nhiên, một tách trà xanh với mật ong có thể an toàn và hữu ích đối với những người mắc bệnh tiểu đường.

Một phân tích cũ của 17 nghiên cứu cho thấy rằng trà xanh có thể cải thiện độ nhạy insulin và giảm đường huyết lúc đói và HgA1C (chỉ số cho biết lượng đường trong máu). Ngoài ra, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mật ong có thể thay thế đường để tạo vị ngọt mà vẫn an toàn khi dùng ở mức độ vừa phải đối với những người mắc bệnh tiểu đường.

Nếu bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường, bạn vẫn nên hạn chế các loại đường bổ sung, bao gồm cả mật ong.

Một số lưu ý khi uống trà xanh với mật ong

Trà xanh và mật ong dường như mang lại nhiều lợi ích tiềm năng - cả khi uống riêng lẻ và khi thưởng thức cùng nhau. Tuy nhiên, có một vài điểm bạn cần lưu ý như sau.

Trà xanh có chứa caffeine. Hầu hết mọi người đều dung nạp tốt một số caffein, nhưng nếu bạn nhạy cảm với caffein hoặc đang mang thai, bạn có thể muốn giới hạn lượng tiêu thụ của mình xuống một hoặc hai cốc trà mỗi ngày. Bạn cũng có thể thử trà xanh decaf giúp hạn chế lượng caffeine nạp vào cơ thể. Caffeine trong trà xanh có thể làm gián đoạn giấc ngủ, vì vậy tốt nhất nên hạn chế uống trà vào buổi chiều tối, trừ khi đó là loại decaf.

Ngoài ra, bạn nên giữ lượng đường tiêu thụ từ thực phẩm, thức uống bên ngoài dưới 10% lượng calo hàng ngày, bao gồm cả mật ong để cơ thể thu nạp vừa đủ.

Theo Healthline