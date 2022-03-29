Chế độ ăn kiêng TLC là gì và thực hư trong việc giảm cholesterol nhờ chế độ ăn kiêng này

Chế độ ăn kiêng TLC được tạo ra bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) với mục tiêu giúp những người ăn kiêng giảm lượng cholesterol thông qua các loại thực phẩm tốt cho tim mạch và điều chỉnh lối sống. Kế hoạch bao gồm chủ yếu là thực phẩm toàn phần có nhiều chất xơ hòa tan và ít chất béo bão hòa và cholesterol. Nhưng ngược lại, nó cung cấp khá nhiều sự lựa chọn thực phẩm phong phú.

Không giống như các chế độ ăn kiêng khác tập trung vào giảm cân , chế độ ăn kiêng TLC có nghĩa là một sự thay đổi lối sống bền vững mà mọi người có thể gắn bó lâu dài. Đây là những nguyên lý cốt lõi của kế hoạch, theo NIH:

Bây giờ bạn đã biết chế độ ăn kiêng TLC là gì. Nhưng tại sao bạn nên thử nó? Dưới đây là một số lợi ích của chương trình.

1. Có thể làm giảm Cholesterol

Theo NIH, qua nhiều năm, nghiên cứu cho thấy rằng kiểu ăn uống được khuyến khích trong chế độ ăn kiêng TLC có hiệu quả khi làm giảm cholesterol và giảm các nguy cơ sức khỏe liên quan đến cholesterol.

Theo Mayo Clinic, chất xơ đã được chứng minh là làm giảm mức cholesterol bằng cách liên kết với các phân tử cholesterol trong ruột, sau đó cho phép chúng đi qua cơ thể. Đây có thể là lý do khiến chất xơ là một điểm sáng trong chế độ ăn kiêng này.

2. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Một đánh giá tháng 12 năm 2019 trên tạp chí Circulation tuy không nghiên cứu cụ thể về chế độ ăn uống TLC, nhưng phát hiện ra rằng chế độ ăn tập trung vào trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không có chất béo, nguồn protein nạc, các loại hạt, hạt và chất lỏng dầu thực vật - nói cách khác, một chế độ ăn ít cholesterol, như chế độ ăn TLC - có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ.

Yếu tố hoạt động thể chất của chế độ ăn uống cũng rất quan trọng. Một nghiên cứu về những người bị thừa cân và béo phì đã kết luận rằng tập luyện thể dục, có thể cải thiện sức khỏe tim mạch cho những người có nguy cơ mắc bệnh tim hoặc các tình trạng tim mạch hiện tại.

3. Có thể làm giảm huyết áp

Ngoài ra, chế độ ăn này cũng có thể giúp giảm huyết áp. Một phân tích tổng hợp đã cho thấy rằng ăn nhiều chất xơ hòa tan hơn, như chế độ TLC hướng dẫn, có thể giúp giảm mức huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

4. Có thể giúp bạn giảm cân

Chương trình TLC cũng có thể góp phần giảm cân. Đó là bởi vì hoạt động thường xuyên và ăn các thực phẩm bổ dưỡng có thể tạo ra sự thâm hụt calo hàng ngày để giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn lượng calo nạp vào, dẫn đến giảm cân.

Tập thể dục thường xuyên cũng có thể giúp giảm mức cholesterol xấu và chất béo trung tính trong khi tăng mức cholesterol tốt, đồng thời giúp bạn giảm cân.

5. Chế độ linh hoạt

Chế độ ăn kiêng này không hạn chế bất kỳ nhóm thực phẩm chính nào và bao gồm rất nhiều sự linh hoạt trong việc lựa chọn thực phẩm, cả hai đều làm cho TLC trở thành một kế hoạch bền vững để gắn bó lâu dài.

6. Có thể cải thiện quy định lượng đường trong máu

Những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có thể thấy lợi ích cụ thể khi tuân theo chế độ ăn kiêng TLC, đặc biệt là với một chút điều chỉnh.

Theo nghiên cứu tháng 10 năm 2014 trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Âu, một nghiên cứu nhỏ trên 31 người mắc chứng bệnh này cho thấy khi họ tuân theo chế độ ăn kiêng TLC và thay thế thịt đỏ bằng các loại đậu thì đã giảm mức cholesterol và cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Rủi ro tiềm ẩn

Ngoài ra còn có một số nhược điểm tiềm ẩn đối với kế hoạch này, bao gồm:

1. Có thể khó theo dõi chất dinh dưỡng

Mặc dù chế độ ăn uống TLC không hạn chế các nhóm thực phẩm và cho phép bạn linh hoạt trong lựa chọn bữa ăn, nhưng có thể khó theo dõi liệu bạn có tuân thủ các phân bổ chất dinh dưỡng hàng ngày của chế độ ăn uống hay không.

Ví dụ, có thể khó đếm được bạn ăn bao nhiêu miligam cholesterol mỗi ngày nếu trước đây bạn không theo dõi lượng nạp vào cơ thể.

2. Nghiên cứu đã lỗi thời

Mặc dù có bằng chứng cho thấy rằng các yếu tố khác nhau của kế hoạch ăn uống này hỗ trợ sức khỏe của bạn theo nhiều cách, nhưng không có nhiều nghiên cứu gần đây về chế độ ăn uống TLC nữa. Nghiên cứu mới là cần thiết để hỗ trợ tốt hơn các tác động sức khỏe có chủ đích của chế độ ăn uống ở thời điểm hiện tại.

Bạn có thể ăn gì trong chế độ ăn kiêng TLC?

Về cốt lõi, chương trình tập trung vào việc ăn thực phẩm ít chất béo bão hòa và cholesterol. Đây là những gì bạn có thể ăn trong chế độ ăn kiêng TLC:

1. Chất béo: Dầu ô liu, dầu hạt cải, dầu bơ và dầu cây rum, bơ, bơ hạt, hạt và quả hạch, cá béo như cá hồi, cá hồi, cá trích và cá thu

2. Chất đạm: Đậu, đậu lăng, sản phẩm làm từ đậu nành, gà không da và ức gà tây, cá, lòng trắng trứng, sữa ít hoặc không béo, một ít thịt lợn nạc và thịt đỏ

3. Carbohydrate

Carbohydrate phức hợp được khuyến nghị trong chế độ ăn uống TLC là carb đến từ ngũ cốc nguyên hạt và có nhiều chất xơ tự nhiên: Cháo bột yến mạch, hoa quả, rau, đậu lăng, đậu, thực phẩm từ ngũ cốc và lúa mì nguyên hạt, hạt diêm mạch, gạo lức

Lời kết

Chế độ ăn kiêng TLC là một chương trình lối sống bao gồm ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên, cả hai đều có thể góp phần làm giảm mức cholesterol và sức khỏe tim mạch tổng thể. Nó cũng có thể giúp điều chỉnh huyết áp và lượng đường trong máu, đồng thời có thể hỗ trợ giảm cân.

Mặc dù ban đầu có thể khó theo dõi lượng chất dinh dưỡng của bạn trong chế độ ăn uống, nhưng việc tuân theo các khuyến nghị về lối sống của chương trình về lâu dài có thể giúp cải thiện hoặc duy trì sức khỏe của bạn.

Theo Live Stong