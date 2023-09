Huyết áp cao có làm giảm cơ hội mang thai?

Huyết áp cao, hay tăng huyết áp, là một tình trạng sức khỏe mãn tính có thể dẫn đến nhiều biến chứng y khoa, vậy liệu huyết áp có trực tiếp gây khó khăn hơn trong việc mang thai hay không?

Tăng huyết áp bản thân nó không ảnh hưởng đến việc cung cấp trứng, khả năng rụng trứng hay sức khỏe của trứng và phôi của người phụ nữ. Mặc dù có một số thông tin trong các tài liệu khoa học cho rằng huyết áp cao có thể ảnh hưởng đến niêm mạc tử cung, có thể cản trở quá trình cấy ghép khỏe mạnh của phôi thai, nhưng vấn đề này vẫn còn là lý thuyết. Tuy nhiên, chẩn đoán cao huyết áp vẫn quan trọng với phụ nữ muốn thụ thai, vì một số lý do sau.

Các triệu chứng liên quan

Hầu hết phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị tăng huyết áp cũng có một hoặc nhiều bệnh lý kèm theo có ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản. Các ví dụ phổ biến bao gồm béo phì, hút thuốc và lớn hơn 40 tuổi. Mỗi trường hợp này đều có liên quan chặt chẽ đến việc tăng nguy cơ huyết áp cao cũng như giảm khả năng sinh sản. Hội chứng buồng trứng đa nang hay PCOS, là một tình trạng khác thường liên quan đến béo phì và vô sinh, cũng như huyết áp cao.

Thuốc men

Nhiều loại thuốc huyết áp không an toàn khi sử dụng trong thời kỳ mang thai. Trước khi mang thai, phụ nữ dùng thuốc chống tăng huyết áp có thể cần trao đổi với bác sĩ về việc chuyển sang loại thuốc huyết áp tương thích an toàn với thai kỳ. Các loại thuốc có phân loại A hoặc B cho thai kỳ được ưu tiên hơn; Để sử dụng thuốc nhóm C, hãy thăm hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Sức khỏe sinh sản

Khi mang thai, phụ nữ bị huyết áp cao mãn tính có nguy cơ cao hơn đáng kể đối với các biến chứng thai kỳ, chẳng hạn như sẩy thai, tiền sản giật, thai nhi phát triển kém và tách nhau thai sớm. Một cuộc hẹn tư vấn trước khi thụ thai với bác sĩ sản khoa để thảo luận về những rủi ro có thể xảy ra, việc tối ưu hóa thuốc sử dụng và cách xử trí trước khi mang thai có thể giúp giảm nguy cơ biến chứng tiềm ẩn.

