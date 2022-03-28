DỪNG NGAY 6 thói quen XẤU này nếu bạn không muốn làm giảm TUỔI THỌ của bản thân!

Đói là cơ chế tự nhiên của cơ thể phản ánh rằng bạn cần tiếp nhiên liệu để đảm bảo cho cơ thể hoạt động. Nhưng khi bạn bỏ qua cơ chế tự nhiên này và ăn uống khi không đói, bạn sẽ dễ dàng ăn quá nhiều, ăn không kiểm soát dẫn đến béo phì.

Đây là một nguy cơ lớn với sức khỏe có thể gây ra hàng loạt vấn đề về tim mạch (tăng huyết áp, xơ hóa lòng mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim); hô hấp (rối loạn nhịp thở, ngáy, ngừng thở khi ngủ); tiêu hóa (gan nhiễm mỡ, xơ gan, sỏi mật…); xương khớp (thoái hóa khớp, gút…). Do đó, để đảm bảo sức khỏe, tránh béo phì, bạn nên tuân theo nhịp sinh học của cơ thể với giờ ăn, giờ nghỉ hợp lý và ngăn ngừa quy cơ tuổi thọ giảm sút nhé!

Một trong những thay đổi lớn về chế độ ăn uống diễn ra ở nhiều quốc gia trong 30 năm qua là việc chuyển sang tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn hơn. Cùng với quá trình chế biến là sự tăng hàm lượng natri, chất béo bão hòa và đường, cũng như ít chất xơ hơn. Kết quả là chúng ta có thêm nhiều ca bệnh tim mạch, tăng huyết áp, ung thư, đái tháo đường. Ví dụ: Viện Y tế Quốc gia (NIH) khuyến cáo nên tiêu thụ không quá 2.300 mg (ít hơn 2,4 g) natri mỗi ngày - hàm lượng này cần được giảm xuống nữa đối với người cao tuổi và những người khác mắc các bệnh như tăng huyết áp.

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Trong một cuộc khảo sát với hơn 7.000 người Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy, mọi người tiêu thụ trung bình 3.300 mg natri mỗi ngày. Phần lớn muối đến từ nhà hàng và thực phẩm tiện lợi, như bánh nướng, thịt nguội và súp.

Hãy cố gắng ăn uống “sạch” thường xuyên hơn, bao gồm thực phẩm giàu chất xơ (giúp tăng tuổi thọ) và các nguyên liệu khác mà bạn tự mua và chuẩn bị. Nếu bạn không có nhiều thời gian, hãy nấu trước từng mẻ lớn hoặc thưởng thức món salad làm sẵn và các loại rau tươi hoặc đông lạnh khác; nhớ chú ý đến hàm lượng natri và đường trên nhãn sản phẩm.

3. Hạn chế giấc ngủ đêm

Thời lượng ngủ có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của bạn, và điều này không chỉ đúng vì người lái xe buồn ngủ có nguy cơ bị tai nạn cao hơn. Trong các nghiên cứu dịch tễ học, ngủ quá ít (ít hơn sáu giờ) hoặc quá nhiều (hơn chín giờ) đã được chứng minh là làm gia tăng nguy cơ tử vong. Một giấc ngủ ngon có thể giúp bạn tránh khỏi căng thẳng, trầm cảm và bệnh tim.

Bạn có thể học cách đi vào giấc ngủ nhanh hơn và thực hành các biện pháp hỗ trợ giấc ngủ, chẳng hạn như giữ phòng ngủ tối không bị phân tâm và để nhiệt độ ở mức mát mẻ. Các bài tập thiền có thể tạo tiền đề cho một giấc ngủ ngon. Nếu bạn vẫn khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, hãy đến gặp bác sĩ để được trợ giúp thêm.

4. Hút thuốc lá và uống rượu

Đây hẳn là một trong những lí do khiến giảm tuổi thọ phổ biến nhất bởi sự nguy hại của thuốc lá. Khói thuốc lá chứa tới hơn 4.000 loại hóa chất, trong đó có hơn 200 loại có hại cho sức khỏe, bao gồm các chất kích thích gây nghiện và vô cùng độc hại. Người hút thuốc lá dễ bị các bệnh như: rụng tóc, đục thủy tinh thể, sâu răng, ung thư da, ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, tắc nghẽn phổi mạn tính, loãng xương, bệnh tim mạch, vàng móng tay, tinh trùng biến dạng, viêm tắc mạch máu, và các cơ quan khác như: mũi, miệng, lưỡi, tuyến nước bọt, họng, thanh quản, thực quản, thận, dương vật, tụy.

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Còn uống nhiều rượu không chỉ gây hại cho gan như xơ gan, ung thư gan mà trường hợp nặng có thể dẫn đến đột tử.

Sau khi rượu đưa vào cơ thể, dạ dày là trạm dừng chân đầu tiên. Chỉ trong vòng 5 phút, 20% lượng rượu sẽ xâm nhập vào máu bằng cách trượt đi giữa các tế bào biểu mô sản xuất chất nhầy. Tại đây, rượu sẽ làm suy yếu các biểu mô bảo vệ dạ dày, do đó tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm, ợ nóng, viêm loét và chảy máu

5. Bỏ bữa sáng và ăn mặn

Bỏ bữa sáng sẽ khiến dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng và cơ thể không có năng lượng để làm việc hiệu quả. Nếu bỏ ăn sáng thời gian dài, dịch mật không được đào thải sẽ kết tủa, tạo thành sỏi.

Đại học Erlangen, Đức từng nghiên cứu trên 7.000 người, phát hiện tỷ lệ tử vong của những người bỏ bữa sáng cao tới 40%.

Với người ăn mặn, thực phẩm có hàm lượng muối cao thường chứa nhiều natri, tăng gánh nặng cho thận, làm tăng huyết áp và gây mất nước cho mô. Hơn nữa cơ thể càng bài tiết nhiều natri thì lượng canxi tiêu thụ càng lớn, dễ dẫn đến tình trạng mất canxi.

Với sự gia tăng natri trong cơ thể, nguy cơ ung thư thực quản, ung thư phổi, ung thư tinh hoàn và bàng quan sẽ tăng 20-30%. Do đó hãy ăn nhạt nhất có thể.

6. Ngừng căng thẳng

Giống như tức giận, căng thẳng gây ảnh hưởng đến cơ thể của bạn và thực sự có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn. Bằng cách cố gắng giảm căng thẳng, bạn có thể cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống lâu dài. Viết nhật ký, thiền định, và học cách thư giãn là những cách tuyệt vời để giảm căng thẳng. Chỉ vài phút thiền định mỗi ngày - thậm chí ngay tại bàn làm việc - có thể mang lại tác động tích cực cho bộ não của bạn.