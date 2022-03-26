TÂM SINH TƯỚNG: Phụ nữ sở những diện mạo này THÍCH LÀM VIỆC, trời sinh là người LƯƠNG THIỆN, đầy đặn PHÚC KHÍ, về già sống AN NHÀN HƯỞNG THỤ, hậu vận VIÊN MÃN

Xem tướng mặt hình tròn chứng tỏ đây là người hiền hậu, lương thiện. Họ cũng có tính cách hoạt bát, dễ gần, luôn mang đến cho người khác cảm giác đáng yêu, trong sáng nên dễ dàng thành công

Người mặt tròn thích hưởng thụ, thích ăn thích ngủ nên dễ dàng lên cân vì vậy cần chú ý chế độ ăn uống hợp lý. Đa phần đều lương thiện và hay đồng cảm với người khác nên dễ dàng bị bạn khác phái thu hút. Khi tiếp xúc với người mặt tròn không cần phải suy tính quá nhiều, chỉ cần thẳng thắn với họ là được.

Nhiều nơi gọi mặt tròn là mặt búp bê. Người mặt tròn thường trẻ hơn so với tuổi thật, khi nào cũng toát lên vẻ thơ ngây, trong sáng.

Trong cuộc sống người này dễ gặp may mắn trong cuộc sống, có cuộc sống giàu sang viên mãn hơn người, đừng dại mà chê bai, đi phẫu thuật thẩm mỹ thu gọn mặt rồi gọt cằm nhé.

Khuôn miệng vuông

Trong nhân tướng học, miệng là bộ phận thể hiện được tính cách và thái độ của một người đối với các mối quan hệ bên ngoài. Nếu phụ nữ nào sở hữu tướng miệng vuông thì xác định họ là một người có tính cách ngay thẳng, có trái tim nhân hậu và rất nguyên tắc.

Trong nhân tướng học, miệng là bộ phận thể hiện được tính cách và thái độ của một người đối với các mối quan hệ bên ngoài.

Trong cuộc sống, những người sở hữu tướng miệng này sống biết điều và không bao giờ gây phiền hà cho người khác. Bản thân họ cũng chủ động tự lập, tạo dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Vào hậu vận, những người sở hữu phúc tướng này sẽ được nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống càng lớn tuổi càng hạnh phúc mỹ mãn.

Trán cao

Người có vầng trán cao, xét theo góc độ nhân tướng đây là người rất hay giúp đỡ người khác, đam mê làm việc thiện từ trong máu.

Trong cuộc sống, những người trán cao thường có trí tuệ hơn người, sống trong giàu sang và phú quý. Trường hợp, người có trán cao mà bề ngang bình thường thì chứng tỏ họ có đầu óc phán đoán, có trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo vô tận.

Người có vầng trán cao, xét theo góc độ nhân tướng đây là người rất hay giúp đỡ người khác, đam mê làm việc thiện từ trong máu.

Từ bé đến lớn họ luôn là người có tâm, rất biết đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, sống rất minh bạch và lương thiện, ghét việc “đâm sau lưng” người khác.

Đối với họ, những người mà họ có thể giúp đỡ thì họ sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ. Tuy nhiên người này hay dính vào tình trạng “làm ơn mắc oán”, nghe những lời không hay khi đi làm việc thiện.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo