'Tuổi càng cao, nguy cơ đột quỵ càng tăng': Học ngay 7 dấu hiệu cảnh báo đột quỵ sau trước khi quá muộn

Khi mạch máu bị tắc nghẽn hoặc do bị tổn thương, não sẽ không thể nhận được lượng máu cần thiết và các tế bào thần kinh không nhận đủ oxy.

Tai biến mạch máu não là một bệnh lý của mạch máu não, trong đó một số bộ phận của não bị tổn thương do máu lưu thông kém.

Người trên 55 tuổi, nguy cơ bị đột quỵ càng tăng, và tuổi càng lớn, nguy cơ mắc bệnh này càng lớn.

Trên toàn cầu, số lượng bệnh nhân mắc bệnh này ngày càng gia tăng. Điều này là do số lượng bệnh nhân huyết áp cao, rối loạn lipid hoặc hút thuốc ngày càng tăng.

Bởi vì các triệu chứng có xu hướng xuất hiện đột ngột, nó thường không được chú ý cho đến khi tình hình xấu đi. Nếu bạn quan tâm sức khỏe, để ý phát hiện sớm thì tỉ lệ tử vong sẽ giảm xuống.

Cao huyết áp

Bệnh nhân bị cao huyết áp thường không cảm thấy triệu chứng đặc biệt. Vì vậy, có nhiều trường hợp bệnh nhân phát hiện ra sau khi bệnh đã trở nặng. Điều này đương nhiên làm tăng nguy cơ mắc bệnh đột quỵ.

Huyết áp cao sẽ dễ bị tổn thương mạch máu não. Nếu điều này xảy ra, não sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu.Việc kiểm tra sức khỏe đều đặn là một chuyện không thể bỏ qua. Đặc biệt là những người có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

Cứng cổ

Khi căng thẳng, ngồi ở một tư thế xấu trong thời gian dài hay ăn quá nhiều thức ăn cũng có thể dẫn đến việc bị cứng cổ. Tuy nhiên, huyết quản bị tắc nghẽn cũng có thể gây ra hiện tượng này.

Vậy nên, nếu bạn không thể cúi đầu xuống hay cảm thấy đau khi cúi đầu thì hãy đến bệnh viện ngay lập tức.

Đau đầu

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lý do gây đau đầu nhưng thông thường thì không quá nghiêm trọng. Nếu bạn bị đau đầu nặng mà không có lý do gì đặc biệt, tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra.

Đau đầu nghiêm trọng là do áp lực động mạch tăng lên, nếu nặng hơn thì sẽ trở thành trúng gió.

Mệt mỏi và tê liệt một bên cơ thể

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin y học của Đại học Quốc gia Seoul, nếu bị hạ đường huyết, đường glucoza cung cấp cho não và cơ quan thần kinh sẽ bị thiếu. Điều này dẫn đến mệt mỏi hoặc chóng mặt và có thể xuất hiện triệu chứng tê liệt một bên mặt hoặc một phần cơ thể.

Thông thường các triệu chứng này xuất hiện trong khi ngủ hoặc trước khi đi ngủ. Trong hầu hết các trường hợp, không dễ để nhận ra vì chỉ bị tê liệt nhẹ, nhưng đó là triệu chứng tuyệt đối không được bỏ qua.

Thị lực kém

Thị lực tốt nhưng đột nhiên mờ hoặc hoa mắt thì phải đến bệnh viện.

Triệu chứng này có thể là do nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau nhưng cũng có thể là do trúng gió nên bạn không thể bỏ qua.

Việc đi bộ hoặc cử động tay trở nên khó khăn

Việc cử động tay chân trở nên khó khăn cũng là một triệu chứng phổ biến xảy ra trước khi trúng gió nặng.

Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều trải qua triệu chứng này, nhưng hầu hết nó đều xuất hiện trước khi cơn đột quỵ xảy ra.

Chứng chóng mặt

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lý do gây ra chứng chóng mặt và hầu hết đều không phải là tình huống nghiêm trọng như vậy. Mặc dù vậy, đây cũng là việc bạn cần phải đến bệnh viện. Trong hầu hết các trường hợp, nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng lên.

Tất nhiên, không thể dễ dàng nhận ra cơn đột quỵ, nhưng tốt nhất là mọi người nên biết các triệu chứng có liên quan đến nó.

Nếu bạn biết và phát hiện ra triệu chứng này, hãy đến bệnh viện điều trị ngay lập tức. Phải như vậy thì mới có thể ngăn chặn được kết quả xấu nhất.